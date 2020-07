Ismét az év magyarországi partnerének választotta a Microsoft az S&T Consulting Hungary Kft.-t

Az S&T Magyarország 2020-ban immár másodszor nyerte el az Év Partnere megtisztelő címet a Microsoft Partner of the Year Award díjátadón. A vállalatot a Microsoft azon legfontosabb globális partnereinek egyikekén tüntette ki, akik az innovációban és a Microsoft technológián alapuló ügyfélmegoldások bevezetésben kiemelkedőnek bizonyultak.

"Hatalmas öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy immár másodszorra nyertük el a Microsoft Hungary Év Partnere címet, valamint évek óta különböző kategóriákban jelenünk meg díjazottként.” – mondta Szabó Péter, az S&T Consulting Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. „A Microsoft rangos díjai is bizonyítják, hogy elnyertük ügyfeleink és partnereink bizalmát. Továbbra is fontos az S&T számára a Microsoft felhő szolgáltatásainak az S&T szakértő szolgáltatásaival, mint például tanácsadás, integráció, emelt szintű biztonság, üzemeltetés történő erősítése. Az idei év új kihívásai Microsoft csapatunkat is új feladatok elé állították, és a kollaborációs megoldások szerepének növekedése ismét megerősített abban bennünket, hogy a Microsofttal való partneri kapcsolatunk magas szintje kiemelkedően fontos ügyfeleink minőségi kiszolgálása érdekében. Külön köszönet, hogy szakértői gárdánk tudását, a Microsoft technológiákban való jártasságunkat évről évre díjazza a Microsoft. Ez és ügyfeleink lojalitása jelzi számunkra, hogy jó úton járunk.”

Az Év Microsoft Partnere díj azokat a Microsoft partnereket ismeri el, akik az elmúlt évben kivételes Microsoft-alapú megoldásokat fejlesztettek ki és szállítottak. A díjazottakat különböző kategóriába sorolva, több mint 3 300 jelöltből választották ki világszerte több mint 100 országból. Az S&T Consulting Hungary Kft.-t kiemelkedő megoldásainak és szolgáltatásaink köszönhetően ismerték el a legrangosabb Microsoft Hungary Év Partnere díjjal.

„Nagy megtiszteltetés, hogy bemutathatom a 2020-as Év Microsoft Partnere Díj nyerteseit és döntőseit.” - mondta Gavriella Schuster, a Microsoft kereskedelmi partnereiért felelős alelnöke. A kiválasztott partnerek kiválóan teljesítettek abban a kihívásokkal teli környezetben, amellyel világszerte szembesülünk, kezdve a kommunikációtól a virtuális együttműködési formákon át, egészen az abban való közreműködésig, hogy ügyfeleink az Azure felhő szolgáltatások teljes potenciálját hasznosíthassák. Büszke vagyok arra, hogy én gratulálok minden nyertesnek és döntősnek.“

