ISH 2023: Megoldások a fenntartható jövőért

Milyen energiával fűtünk, mi biztosítja a higiéniai szempontból is tiszta levegőt és mennyi vízre van szükségünk? Az energiaszűke, a világjárvány és klímaváltozás tükrében ezek minden eddiginél égetőbb kérdések. A megoldásokat az ISH szakvásár kiállítói vonultatják fel 2023. március 13-17. között Frankfurtban.

2022-ben számos kapcsolódó iparágban újraindították a szakvásárokat, bizonyítva ezzel, hogy mennyire fontos és szükséges most és a jövőben is a személyes eszmecsere. A víz- és szennyvízszakma, a fűtés- és légtechnika innovációinak vezető seregszemléje 2023 márciusában nyitja meg újra a kapuit. Öt kérdést tettünk fel Stefan Seitz úrnak, az ISH igazgatójának arról, hogy miért jött el az ideje a küszöbön álló nemzetközi szakmai seregszemlének.

1. Gyorsan beköszönt az ISH 2023 megnyitása. Milyen reményekkel várja a küszöbön álló szakvásárt?

Stefan Seitz: Nagy örömmel, fokozott figyelemmel és izgatottan – azt hiszem, hogy pont ezzel lehet ezt a legjobban megfogalmazni. 2021-ben ugyan digitálisan megrendeztük az ISH-t, de egyszerűen hiányzott a személyes találkozás lehetősége. Éppen ezért is nagyon örülök annak, hogy felkereshetem a kiállítóinkat a standjaikon, hogy saját magam fedezhetem fel a fenntartható jövőt szolgáló újdonságokat és hogy ezekről közvetlenül is beszélhetek velük. Az ISH témái ugyanis tökéletesen megfelelnek az idők szavának. A szaniter-, fűtés- és klímatechnikai iparág nemzetközi viszonylatban is vezető szakvásárán a német és nemzetközi vállalatok vonultatják fel a piacérett ipari megoldásokat a víz-, fűtés- és klímatechnika területén. Másrészről viszont én is a valóság talaján járok és tudom, hogy most éppen geopolitikai vagy konjunkturális természetű külső tényezők befolyásolják az életünket. Ezért is most arra összpontosítok, hogy miként változik a helyzet, de alapvetően derűlátó vagyok.

2. Melyek a kiemelt témák?

Stefan Seitz: Az ISH 2023 jelmondata a „Megoldások a fenntartható jövőért”. Itt minden az olyan innováció körül forog, ami hozzájárul a klímavédelmi célok teljesítéséhez és biztosítja a lehetőséget az elérhető erőforrások felelősségteljes és egyben hatékony felhasználására. A fenntarthatóság a mindent meghatározó témánk. Ez köti össze az ISH Energy-t, ahol a hő- és légtechnika mutatkozik be az ISH Water-rel. Az Energy területén ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb mértékben függetlenítjük magunkat a fosszilis energiahordozóktól és hogy ütemesen kell növelnünk a megújuló energiaforrások arányát. A fenntartható hasznosítás és az ellátásbiztonság viszont az ivóvíz tekintetében is kiemelt jelentőséggel bír. Az utóbbi rendkívül száraz és forró nyarak ezt látványosan szemléltették valamennyiünknek. A víz tekintetében a fenntarthatóság a felhasznált anyagokra is vonatkozik – mind az előállítás, mind pedig szerelés tekintetében. Ehhez tartozik a hatékony használati melegvíz-készítéstől a fürdőszobák hosszú távú kialakításáig. Mindezeket az összes nemzedékre és az összes lehetséges igényre célszerű tervezni.

3. Milyen ISH vár minket 2023-ban? Jönnek a piacvezetők is?

Stefan Seitz: Utoljára 2019-ben rendeztük meg a rendes körülmények között az ISH-t. Azóta sok minden megváltozott: megváltozott az iparág dinamikája és szakvásárok a marketing eszköztárban betöltött szerepe is. A koronavírus-világjárvány, a geopolitikai fejlemények és az ISH részpiacaira vonatkozó és részben sötét előrejelzések miatt mind a látogatók, mind pedig a kiállítók sokkal inkább rövid átfutási idővel döntenek a szakvásári részvétel mellett. Ebből következően még mindig zajlik a szakvásár tervezése és nap mint nap érkeznek új megkeresések. Ezen kívül egyes kiállítók a jelentkezés után mégis úgy döntenek, hogy visszalépnek a kiállítás lehetőségétől az ISH-n. Ez sajnos most is így van, viszont csak a víztechnika területén és elsődlegesen a német kiállítók körében. A vállalatok elsődlegesen a szaniter piac beruházási hajlandóságának lankadását, az emelkedő energiaárakat és az általános világpolitikai helyzetet jelölik meg. Ennek ellenére mindenki hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az ISH, az iparág vezető szakvására és hogy mennyire nehezükre esett a döntés a részvétel lemondásáról. Ez természetesen rendkívül sajnálatos fejlemény. Szerencsére a picevezető vállalatok többsége változatlanul megjelenik az ISH szakvásáron. Az eddigi állás szerint már 1.250 kiállító vállalat írta alá a kiállítói szerződését, ami a 2019-es viszonyokhoz képest 70 százaléknak felel meg. Rajtuk kívül jelenleg 320 vállalat kapott már vagy kap a követező napokban egy ajánlatot a kiállítói standjáról. Emiatt jelenleg nehezen lehet megítélni, hogy mi lesz a végleges kiállítói létszám. Ma csupán annyit tudok elmondani, hogy az ISH kiállítóinak jelentős többsége támogat minket. A nyilvánosság előtt mostanában főként arról beszélnek, hogy milyen visszalépések történnek, viszont érdemes azt látni, hogy ki mindenki jön el hozzánk, ugyanis a vállalatok jelentős része változatlanul visszatérő kiállító és nagy örömmel jön a 2023 márciusi ISH-ra. A kiállító vállalatok naprakész felsorolásával szolgál az ISH Contactor a www.ish.messefrankfurt.com/contactor oldalon.

4. Mi vár minket a 2023-as ISH-n? Milyen újdonságokat láthatunk és hol lehet milyen témákat látni?

Stefan Seitz: Az ISH Energy vonatkozásában még inkább előtérbe helyezzük a jövő technológiáit a fűtéstechnika piacán. Ezen a területen is rohamléptékben terjed a villamosenergia használata, ezért a hőszivattyúk, a háztartási energiagazdálkodási rendszerek és energiatárolók, valamint az átfogó fűtéstechnikai rendszerek kiállítóit a 12-es vásárcsarnokban fogjuk össze. Ezzel szemben a 11.0 csarnokban a fatüzelési és füstgáz-tisztító rendszerek, valamint a fűtéstechnika és a hőtovábbítás kiállító jelennek meg hangsúlyosan. A 10-es vásárcsarnokban a látogatók változatlanul a berendezés-, helyiség- és az épület-automatizálás, a mérő- és vizsgálóeszközök, valamint az épületi energia-gazdálkodási rendszerek kínálatát ismerhetik meg. A 9-es vásárcsarnokban az előző ISH-hoz hasonlóan a hőelosztási megoldások, a 8-as csarnokban pedig a hűtés-, klíma- és szellőzéstechnika mutatkozik be. A vásárváros keleti részén a vízhez kapcsolódó kínálatot vonultatják fel. Itt találjuk a a felújított 5-ös vásárcsarnokot is: az ISH az egyik első rendezvény, amelyen üzembe helyezik ezt a pavilont annak teljes gépészetével és szoftvereivel egyetemben. A szereléstechnika ezen kívül a 4.0-ás és 6.0-ás csarnokokban is bemutatkozik. A 6.1 csarnokban a szerszámok és rögzítőanyagok kínálatával ismerkedhetünk meg. A fürdők élményvilága a 2-es, 3-as és 4-es csarnokban, valamint a fórumban kap helyet. Az 1-es vásárcsarnokban a nemzetközi beszerzés áll az előtérben. A szaniter-, fűtés- és hűtéstechnika páratlanul gazdag, gyakorlatias és nemzetközi kínálata hívja 2023 márciusában a szakembereket a seregszemlére, hogy megoldásokat keressenek korunk legfontosabb kérdéseire.

5. Mennyire lesz digitalizált az iparág 2023 márciusában?

Stefan Seitz: A megelőző, 2021-es ISH-t kizárólag digitális formában rendeztük. Értékes tapasztalatokat szereztünk, de azt is láttuk, hogy nélkülözhetetlen a személyes találkozás. A Messe Frankfurt már számos rendezvény-formátumot próbált ki, a tanulság pedig az, hogy a digitális kínálat tökéletesen kiegészíti a személyes jelenléttel zajló rendezvényt. Ezért is kíséri egy digitális platform a 2023-as ISH-t is Frankfurtban. A szakmai seregszemlével párhuzamosan kínáljuk az ISH Digital Extension-t is, amit a szakvásár után további egy héten át, 2023. március 24-ig lehet igénybe venni. Ennek köszönhetően mindenki optimálisan tudja kihasználni az idejét a szakvásáron, mert például utólag is bepótolhatja, ami a fizikai látogatásából kimaradt. További fontos lehetőség a célirányos kapcsolatépítés. A mesterséges intelligenciával támogatott üzleti kapcsolatépítéssel lehet feltárni az üzleti lehetőségeket mind a szakvásári személyes, mind pedig a digitális kapcsolatfelvételhez.

