Iparági éllovas cégekkel a fedélzeten nyit a TIMTOS x TMTS

A 2022 februárjában nyitó TIMTOS x TMTS a világjárvány kitörése óta a legnagyobb tajvani szakkiállítás lesz

Címkék: kiállítás szerszámgép szerszámgépipar Tajvan

Tajvan legnagyobb szerszámgép-bemutatója, a TIMTOS x TMTS 2022 február 21-26. között kerül megrendezésre Taipejben. A mintegy 5 200 standot több mint 900 kiállító cég tölti majd meg újdonságokkal, így Tajvan legnagyobb ipari kiállítás egyben a globális szerszámgépipar számára is az egyik legjelentősebb eseménynek számít majd.

A TIMTOS x TMTS 2022 nemzetközi sajtótájékoztatóján a szervezők, James CF Huang, a TAITRA elnöke, Larry Wei, a TAMI elnöke és Wen-Hsien Hsu, a TMBA elnöke ültek két iparági óriással, Jimmy Chuval, a Fair Friend Group elnökével és Jui-Hsiung Yennel, a TTGroup elnökével folytattak panelbeszélgetést „A globális szerszámgépipar hatásai, kihívásai és lehetőségei a világjárvány után” témában.

Huang, a TAITRA elnöke elmondta, hogy a rugalmasságáról és innovációs erejéről híres Tajvan meghatározó szerepet játszik a szerszámgépek globális ellátási láncának támogatásában. Mi több, Tajvan kommunikációs és információs technológiai fejlettsége a tajvani szerszámgépgyártók számára is lehetővé teszi a legjobb megoldások kifejlesztését. Huang arra is rámutatott, hogy a TIMTOS x TMTS kiállítás a Taiwan Team gyártási eredményeinek széles skáláját mutatja majd be.

A TAMI elnöke, Wei hozzátette, hogy az ellátási lánc alapvetően megváltozott, mivel a globális világjárvány lehetőséget teremtett a tajvani szereplők számára, hogy új vállalkozásokba kezdjenek a járvány utáni időszakban.

Hsu, a TMBA elnöke az intelligens gyártás, a SaaS és az egységes interfész felé való folyamatos előrelépést bátorította. A TIMTS x TMTS 2022 névre keresztelt szakvásárt kiemelkedő jelentőségű eseménynek tartja azután, hogy a tajvani szerszámgépipar elismerésre méltóan állt helyt a járvány elleni küzdelemben.

A feltörekvő iparágak, például az elektromobilitás nagy hatást gyakoroltnak a szerszámgépek globális ellátási láncára. Jimmy Chu, a Fair Friend Group elnöke és Jui-Hsiung Yen, a TTGroup elnöke a lehetőségek és kihívások okozta vállalati átalakulásról osztották meg a tapasztalataikat.

A Fair Friend Group és a TTGroup mellett a legfontosabb b- és külföldi kiállítók: HIWIN, PMI, Victor Taichung, YLM, SHINBU, KFO, CHMER, FANUC, MAZAK, YOU JI, TAKISAWA, YCM, TRUMPF, Delta, Mitsubishi és Siemens.

A gépipar lett Tajvan harmadik billió dolláros iparága a félvezető- és panelgyártás után. A tajvani szerszámgép export idén januártól októberig elérte a 2 245 milliárd dollárt, ami 27,6%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekvő COVID-19 oltottsági arány és a fokozódó kereslet miatt az export várhatóan újabb rekordokat dönt majd meg az elkövetkező hónapokban.

Az utazási korlátozásokra válaszul a TIMTOS x TMTS 2022 a fizikai kiállításhoz kapcsolódó online szolgáltatások sorát indítja el, beleértve az On-site Guide for Online Visitors, a Live Tour @ Showground, a Live Stage termékbemutatókat, a virtuális megjelenítést, valamint az 1-on-1 beszállítói tárgyalásokat.

A TIMTOS x TMTS 2022 online látogatói regisztrációja elérhető a www.timtos-tmts.com.tw hivatalos weboldalon.