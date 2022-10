Intelligens robotokkal érkezik a jövő Budapestre

Neves beszállítókkal kötött üzletet Dubajban a Bastion Group

Címkék: Dubai humanoid robot robot robotika

Budapest áruházaiba, bevásárló központjaiba, egészségügyi és ipari intézményeibe jövőre megérkezhet az intelligens robotok legújabb generációja. Megkezdhetik szolgálatukat, ami mögött világméretű innováció áll. Ezekkel a legmodernebb biztonságtechnikai védelmi megoldásokkal Magyarországon kizárólag a Bastion Group rendelkezik. Vezetőik sikeres megállapodásokat kötöttek októberben Dubajban, a Gitex Global szakkiállításon a világ legnagyobb robotgyártóival. Ennek köszönhetően hamarosan egy új, fáradhatatlan szereplőgárda lép a hazai munkaerőpiacra. Elkezdődik az az időszak, amikor emberek mellett robotok is vállalnak munkát a biztonsági piacon.

Az első találkozás bizonyára meglepő lesz az emberarcú robottal, „aki” mosolyogva ránk köszön egy pláza recepcióján, és hogylétünk felől érdeklődik. Hajós István biztonságtechnikai szakértő, a Bastion Group ügyvezetője azt tanácsolja, fogadjuk nyitottan a robotok közeledését. Nem félni kell tőlük, hanem megismerni őket, megtanulni velük élni, hiszen már közöttünk vannak.



A fővárosiak „leckéje” nem lesz teljesíthetetlenül nehéz, mert már eddig is találkozhattak a biztonságtechnikai robotok alaptípusaival, amelyek néhány alapfunkcióra voltak képesek: közlekedni és szállítani. A megrendelők igénye azonban az egész világon finomodott és differenciálódott, az innováció is ebbe az irányba fordult. A Gitex Globalon, a világ legnagyobb és legjelentősebb IT és robotika expóján évről évre specializálódott a jövő munkavállalóinak alternatívája.



Két éve tesztelték az új, intelligens generációt, amelynek képviselőit a dubaji világkiállításon nemcsak megtekinteni lehetett, mint egy prospektusban, hanem kommunikálni is lehetett a mozgó, kérdező és válaszoló robotokkal. Ezek már annyira megbízható szoftver-hardver rendszerek, hogy bátran kiengedik a közösségi terekbe, plázákba, egészségügyi intézményekbe, hogy ott közlekedjenek közöttünk. Fertőtlenítsenek az ember számára veszélyes vegyszerekkel, vagy felszolgáljanak egy étteremben.



Megérkeztek a világkiállításra, és hozzánk is kerülhetnek az első emberszabású, humanoid robotok, amelyek nemcsak alakjukban, hanem a megszólalásig hasonlítanak például egy recepciósra. Ezeket nemcsak felöltöztetik, hanem emberi formát is kapnak, létező emberek arcának szilikonos maszkját, és egy komplett gesztuskészletet, amivel érzelmeket is képesek kifejezni. Ez a recepciós hétfőn reggel is mosolyog a belépőre, és ezzel máris jó hatást kelt. Kiállítja a belépőkártyát, elmagyarázza, merre haladjunk a célunk felé, felvilágosítást ad a nyitvatartásról, és minden fontos információt tud, amit beletápláltak. Testhőmérsékletet mér, megszámolja a ki-, és a belépőket, a nap végén azt is tudja, hányan tartózkodnak még az épületben.



Hajós István hozzátette: más funkciót szolgálnak a 200 kilós, embermagasságú, robusztus járőr robotok, „akik” önállóan bejárnak egy előre megadott útvonalat – például azt, ahová az éjjeli őrök nem jutnak el minden órában. A fejkamerájukkal rögzített felvételeket folyamatosan nyomon követheti a biztonsági őr, aki tudja, hogy milyen jelzéssel érzékeli a robot az illetéktelen mozgást, az arcfelismerő funkcióval azt is, hogy saját dolgozójuk jár-e a területen. Körjárata végén a robot visszamegy a töltőállomásra, két-három óra alatt feltölti magát, és újrakezdi a járőrözést, akár nehezebb, 5-10 százalékos lejtőn, göröngyös úton is.



A Dubajban debütált, új generációs robottársadalom sokkal kifinomultabb technikai paraméterekkel rendelkezik, mint elődeik. Nemcsak a kinézetük emberszabásúbb, hanem képesek egész nap, akár 8 órán át működni egyetlen töltéssel, míg elődeiknek csak két-három óra volt a töltöttségi ideje. Pontosabb a navigációs rendszerük is, minimális a lefagyás kockázata. Sok, korábban extrának számító funkció (az arcfelismerés, a testhőmérséklet mérés, az éjjel-nappal látó kamera, a mozgásérzékelés és a riasztás) már alapként benne van ebben az új generációban. A ma létező legmodernebb biztonságtechnikai védelem nemcsak olcsóbb az emberi munkánál (a járőr robot bérleti díja 10-30%-kal alacsonyabb a biztonsági őr óradíjánál), hanem kitölti a hiányszakmákban keletkezett űrt is.

Dubajban több nagy járőr- és recepciós robotgyártóval tárgyalt a Bastion Group vezetése az elmúlt hetekben, most a végső egyeztetések folynak, hogy az olyan funkciókkal rendelkező modelleket válasszák ki, amelyekre van megrendelői igény. Hamarosan ezek állnak majd szolgálatba Budapesten. A humanoid robotokról már megszületett a megállapodás két neves gyártóval. Emellett sok inspiráció került még a szakemberek dubaji útjának mérlegébe, és az élmény, hogy a jövő már kézzelfogható. Az innovációnak ezen az útján építik tovább robotflottájukat.