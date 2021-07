Innovatív termékek és trendek, szakmai fejlődés és hálózatépítés az Automechanika kiállításon

Frankfurt kiemelten kezeli a személyes interakciót és a digitális kapcsolatépítést

Mik a trendek az utángyártott termékek piacán? Milyen kihívások várnak a szervizekre, például az alternatív hajtásrendszerek gyors terjedése miatt? Az idei Automechanika Frankfurt Digital Plus kiállítás kompaktabb formában kerül megrendezésre, a járványhelyzetnek megfelelően átalakított modellel, valamint az online termékek és szolgáltatások széles skálájával. A mintegy 200 fizikai kiállító azt jelzi, hogy töretlen az igény a személyes interakcióra. Újdonság, hogy az Automechanika a Hypermotion logisztikai szakkiállítással egy időben kerül megrendezésre a Frankfurti Kiállítási Központban, ami értékes inspirációt ad az autóiparnak többek között a rugalmas ellátási láncok, a flottakezelés és az IoT-rendszerek tekintetében.

Az utángyártott termékek ágazata személyesen is találkozhat 2021. szeptember 14-16. között az Automechanika szakkiállításon. „A sok regisztrált kiállító azt jelzi, hogy a személyes találkozókra komoly igény van” – jelentette ki Olaf Musshoff, a Frankfurt Automechanika igazgatója. – De a kiegészítő programok széles körében azok is részt vehetnek, akik nem utaznak el Frankfurtba. Új online funkcióinknak köszönhetően további lehetőségeket kínálunk a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre és a széleskörű nemzetközi elérésre.” A kiállítók nemcsak Németországból, hanem Belgiumból, Franciaországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Olaszországból, Spanyolországból, Portugáliából, Svájcból, Dániából, Finnországból, Lengyelországból, Magyarországról, Csehországból, Bulgáriából, Horvátországból, Litvániából, Grúziából, Ukrajnából, Oroszországból, Görögországból, Törökországból, Indiából, az Egyesült Arab Emírségekből, Koreából, Kínából, Tajvanról és Ausztráliából is érkeznek.

A frankfurti kiállítási központban többek között a következő vállalatok állítanak ki: Schaeffler, Hunter, Liqui Moly GmbH, SATA, Mercedes-Benz Gebrauchtteile Center (Alkatrészközpont), Snap-on Equipment GmbH, Alfred Kärcher Vertriebs GmbH, Otto Christ , WashTec GmbH, AVL DiTEST GmbH, Hengst, Heinrich Eibach, ABBT Arnott, AJUSA Auto Juntas, Audatex, Adriateh doo, BBT Automotive Components GmbH, AUTOonline GmbH, MAPCO Autotechnik GmbH, DINEX A / S, Glaubitz GmbH, Saxon Junkalor, Inficon, ATH Heinl, Schumacher, Auger Autotechnik, Erich Jaeger GmbH, Nissens Automotive A / S, valamint az AVA Benelux, az Inforserveis SL, a Visomax Coating, a TÜV Rheinland, a ZDK (Német Autókereskedelmi Központi Szövetség) és még sokan mások. Van néhány olyan vállalat, amely teljes egészében online fog részt venni a rendezvényen: a Continental négy üzleti egységgel, köztük az abroncs részleggel, az ElringKlinger AG, a Mahle, a Mol-Lub KFT, a Body Shop News, a Vogel Communications Group GmbH, a Robert Bosch GmbH, amely emellett a Workshopokat és a Car Repair Shop-okat is támogatja, valamint a BMW AG az Original Spare Parts divízióval. Ez utóbbi most először állít ki az Automechanika Frankfurt szakkiállításon.

Kiemelt programpontok

Az autókereskedések és szervizek innovációs kirakataként, oktatóközpontjaként és tesztlaboratóriumaként működő Future Repair Shop 4.0 az Autóipari Intézettel (IfA) együttműködve mutatja be a holnap technológiáit, folyamatait és üzleti modelljeit. Nyolc vezetett túra összpontosít az utángyártott termékek értékesítésére, gyakorlati tapasztalatokat adva a látogatóknak a technológiai változásokról.

A digitalizálás és a technikai fejlesztések nap mint nap új kihívásokat jelentenek az autószervizek számára. Ahhoz, hogy mindennel lépést tudjunk tartani, fontos a szakmai fejlődés. A vásár ehhez gyakorlati műhelyeket kínál. Számos élő baleset-elhárítási bemutatót is tartanak majd a FabuCar és az autós orvosok (Die Autodoktoren). Ezenkívül mindhárom napon

széles körű programmal várja az érdeklődőket az Automechanika Akadémia. A szerviz és a mobilitás, az elektromobilitás, a 3D nyomtatás és az autómosás témakörével kapcsolatos legújabb fejlesztéseket több beszélgetésen mutatják majd be. Bárki számára, aki autójavító műhelyt vezet, különösen érdekes lehet a Schadentalk (a járműkárosodásról szóló chat show), valamint egy sor beszélgetés és panelbeszélgetés az autószervizek mindennapjairól.

Az éghajlatváltozás és a környezetvédelem miatt egyre aktuálisabb a körforgásos gazdaság és az újrahasznosítás kérdésköre. Az első Automechanika Remanufacturing Day-t ezért szeptember 15-én tartják az APRA-val (Autóalkatrész-utángyártók Szövetsége) türténő együttműködésben. Ennek keretében több szakember mutatja be a témát különböző szempontokból.

A mobilitás és a logisztika

A Hypermotion Frankfurt a mobilitás és a logisztika területének intelligens megoldásairól szól, a hagyományos kiállítás mellett számos konferenciával. A Hypermotion autóipari közönsége számára egy izgalmas látnivaló lesz GH System GmbH új konténerrendszere, amit a különleges bemutatón és a Future Mobility Parkban is bemutatnak. Az új rendszer az egész ellátási láncban alkalmazható, egészen a regionális és helyi szintig. Az innovatív rendszer egy kis szabványosított konténer segítségével az áruk végpontok közötti szállítására összpontosít. A RepairFix start-up cég egy olyan szoftveralkalmazást mutat be, amely intelligens módon hálózatba kapcsolja a károk kezelésével és a szervizeléssel kapcsolatos illesztőprogramokat, flottakezelőket és szervizeket.

www.automechanika.com

Magyarországi képviselet:

BD-EXPO Kft., Máté Szilvia

tel.: 1/346-0273, 20/977-9953

e-mail: office@bdexpo.hu