InnoTrans 2022: A kiállítói terület több mint 90 százalékát már lefoglalták

Címkék: InnoTrans kiállítás közlekedés vasút vasúti jármű

Egy évvel az InnoTrans megnyitása előtt a közlekedési technológia nemzetközi vására már elérte az előző esemény szintjét: a hivatalos regisztrációs időszak végére, október 15-re a lefoglalt területet már az InnoTrans 2018-hoz képest, 103 000 m²-el meghaladták.

Az új érdekességet, az új Hub27 csarnokot, először 2022-ben az InnoTrans idején avatják fel. A többfunkciós csarnok közvetlenül kapcsolódik a nyitott pályaterülethez. Összesen 10 000 m² további kiállítóteret kínál, és már teljesen le van foglalva. A sínek és a szabadtéri terület 3500 méteres sínterülettel már majdnem teljesen elkelt. "Nagy a kereslet a kiállítók részéről. A Hub27 használatával is meg tudtuk növelni az InnoTrans teljes területét, és így továbbra is kínálhatunk egyéni szabad területeket a megfelelő szegmensekben" - mondja az InnoTrans igazgatója, Kerstin Schulz.

A kiállítók nemzetközisége is magas, 64 százalék összesen 57 országból. "Örülünk a világ minden tájáról érkező népszerűségnek. Nagyon jó látni, hogy a kiállítók többsége hű maradt hozzánk a járvány idején is. És azok a kevesek, akik kezdetben érthető okokból kiestek, fokozatosan visszatérnek. Azt látjuk, hogy mindenki már nagyon várja, hogy 2022 szeptemberében végre újra találkozzon a szakma ezen a globális ipari platformon " - mondja Kerstin Schulz.

Az InnoTrans 2022 bemutatja a mobilitás jövőjét

A világ vezető közlekedési technológiai szakkiállításának 13. kiadását 2022. szeptember 20-23 között rendezik meg a berlini kiállítási központban. A kiállítók a vasúti technológia, a vasúti infrastruktúra, a tömegközlekedés, a belső terek és az alagútépítés szegmensekben mutatják be újításaikat. A Mobilitás + kiállítási terület új a tömegközlekedési szegmensben. Az InnoTrans tehát kifejezetten a kiegészítő mobilitási szolgáltatókat célozza meg. Itt minden a megosztott mobilitás, a mobilitási alkalmazások és az első / utolsó mérföld körül forog. A Bus Display bemutató is újra megjelenik, mely a járműgyártók számára nyújt lehetőséget a buszokat bemutatni, valamint egy próbautat is meg lehet tenni.

Élőben a helyszínen és digitálisan a hálózatban

Az InnoTrans 2022 hangulatához az InnoTrans Preview virtuális ízelítőt is kínál. Az InnoTrans Podcast például a mobilitás jövőjéről szól. Henri Poupart-Lafarge, az Alstom elnök-vezérigazgatója lesz a vendég a közelgő epizódban, amelyet október 12-én sugároznak.

A digitális kiegészítő szolgáltatások az InnoTrans-nál is elérhetők lesznek: A keretprogram és a Speakers 'Corner élő közvetítése, valamint a vásár utáni igény szerinti videók kínálata mellett a kiállítók bejelentkezhetnek az InnoTrans digitális ipari platformján az év 365 napján.

Az InnoTrans-on rendszeresen vesznek rész magyar kiállítók a kiállítás összes témakörében. A 2022-es kiállításon közel 20 cég vesz részt, több, mint 570 m2-en. Kiállítói jelentkezési határidő: 2021. október 15.