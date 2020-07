Ilyen lesz a jövő gyára

Megnyitotta első kelet-európai innovációs bemutatóközpontját a Schneider Electric a plovdivi okosgyárban. A vállalat a régióban több, tevékenységében fontos szerepet betöltő létesítményt működtet, köztük a szigetszentmiklósi CEELogot, ami a közép-kelet-európai térséget kiszolgáló logisztikai központ.

A Schneider Electric Plovdivban található innovációs bemutatóközpontjában (Innovation Hub) az érdeklődők a gyakorlatban tapasztalhatják meg, hogy milyen előnyökkel jár az ipari termelés során a társaság által fejlesztett IoT (dolgok internete) megoldások alkalmazása. A létesítményt a vállalat helyi üzemén belül alakították ki, ami az elmúlt időszakban megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően a múlt év végén nyerte el a cégen belüli legmagasabb ipari minősítést és okosgyárként működik.

A magasszintű automatizáció, az intelligens épület- és energiafelügyeleti rendszerek, illetve a többek között kiterjesztett valóság alkalmazással is támogatott, rendkívül hatékony üzemeltetés egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a bulgáriai Plovdivban található létesítmény elnyerte a „Smart” minősítést. Az okosgyárhoz a hátteret a Schneider Electric IoT-alapú platformja, az EcoStruxure biztosítja, amelynek különböző elemei lehetővé teszik, hogy egyedi igényeknek megfelelő architektúrát alakítsanak ki az egyes üzemekben.

Az Innovation Hub megnyitásával a Schneider Electric lehetőséget kínál partnereinek, jelenlegi és potenciális ügyfeleinek, diákoknak, illetve az ipar jövője iránt érdeklődőknek arra, hogy a régióban is gyakorlati tapasztalatokat gyűjthessenek arról, hogyan működik egy okosgyár. A nyár folyamán, illetve ősszel is akár virtuális gyárlátogatások keretében lehet majd ismerkedni az előremutató megoldásokkal. A plovdivi létesítményben alkalmazott megoldások kínálta előnyöket – hálózatba kapcsolt eszközökből érkező információk valós idejű feldolgozása, távoli hozzáférés a rendszerekhez és adataikhoz stb. – jól érzékeltette az elmúlt időszak is, hiszen miközben világszerte tömegével álltak le hosszabb-rövidebb időre a gyárak, az üzemben egyetlen napra sem kellett szüneteltetni a termelést.

A Schneider Electric a plovdivi okosgyárral, illetve az innovációs bemutatóközpont megnyitásával tovább növelte a régióban található, a cég tevékenységében meghatározó létesítmények sorát. Közéjük tartozik a romániai szolgáltató központ, a szerbiai Smart Grid kompetenciaközpont, illetve a szigetszentmiklósi logisztikai központ.

A magyarországi létesítmény idén elnyerte a Schneider Electric „Standard Smart Distribution Center” minősítést, és fontos láncszeme a társaság ellátási láncának. A központból a térség valamennyi országába szállítanak termékeket, éves szinten mintegy 25 ezer tonna árut kezelnek. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg a szigetszentmiklósi telephelyen, többek között a termelékenységet növelő automata rendszereket helyeztek üzembe, két, teljesen automata járművet is használnak, amelyek autonóm módon juttatják el az árut a megfelelő helyre, illetve jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásokat is megvalósítottak.

