Így telt a 2021-es Beckhoff Technology Day

A hagyományosan minden évben megrendezett Beckhoff Technology Day konferencia a pandémia okozta tavalyi kihagyás után október 6-án ismét megszervezésre került a már megszokott helyszínen, az ÖbölHáz Rendezvényközpontban. A legújabb megoldások ismertetése mellett az egész napos esemény célja az volt, hogy átfogó képet adjon az automatizálási technológia újdonságairól és a fejlesztési irányzatokról, valamint az, hogy ismertesse a vállalattal kapcsolatos fontosabb híreket és aktualitásokat.

Az eseményt a Beckhoff Automation Kft. ügyvezető igazgatójának előadása nyitotta meg. Perecz Tamás ismertette az elmúlt két év üzleti eredményeit, kitért a vállalat globális felépítésére, megemlítette a koronavírus-járvány következtében bevezetett fontosabb intézkedéseket, valamint a Beckhoff által biztosított képzési lehetőségeket is ismertette. Röviden bemutatta a Beckhoff négy fő termékcsoportjának újdonságait, melyekre a nap folyamán a vállalat mérnökei bővebben is kitértek.

Ezt követően Cseh-Németh Petra, a vállalat pénzügyi és logisztikai vezetője vette át a szót aki kitért arra, hogy a vállalat milyen intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy a világszinten érzékelhető akadozó alapanyag-ellátásból adódó problémákat kiküszöbölje, vagy enyhítse.

A Debreceni Egyetem és a Beckhoff közös munkájáról, valamint a mechatronikai mérnökképzés jelenéről és jövőjéről beszélt Dr. Szemes Péter Tamás, a Műszaki Kar Mechatronikai szakának tanszékvezetője. Az egyetemen 2018 óta kihelyezett tanszékkel rendelkezik a Beckhoff, és egy referencia laboratórium is a hallgatók rendelkezésére áll. A tanszékvezető előadásában kitért arra, hogy az elmúlt években tapasztalható társadalmi és gazdasági hatásokra milyen technológiai választ ad/adhat az oktatási intézmény, illetve, hogy hogyan készítik fel a jövő mérnök generációit az előttük álló kihívásokra.

A következő előadásban Kamrás Ádám, a Beckhoff Automation Kft. támogató mérnöke az ADS technológiáról beszélt. Előadásának aktualitását két fő szempont szolgáltatta: az első, hogy az utóbbi évek tapasztalata alapján elmondható, hogy a vállalat egyre több partnere fedezte fel a technológiában rejlő lehetőségeket, és egyre szélesebb körben használják ezeket automatizálási rendszereik fejlesztési elemeként. A második szempont pedig az, hogy az elmúlt év végén megjelent a legújabb verziójú ADS fejlesztési keretrendszer. Tekintettel arra, hogy mind a keretrendszer használatában, illetve annak elérhetőségében is jelentős változások történtek, az előadó fontosnak tartotta összefoglalni a technológia alapkoncepcióját, valamint használatának lehetőségeit. Az előadás célja az volt, hogy felkeltse azoknak az érdeklődőknek a figyelmét, akik számára esetleg új lehet ez az eszköz, de azok számára is új és hasznos információkkal szolgált, akik napi szinten használják az ADS technológiát.

Lehotai Ádám, a Beckhoff Automation Kft. műszaki igazgatója a TwinCAT Analytics folyamatadatok elemzésére szolgáló teljes megoldásáról beszélt, amely segítség lehet a folyamatok elemzésében, a hibák felfedezésében és megoldásában, valamint a berendezés működésének optimalizálásában is. Az előadás során bemutatásra kerültek az elemzésben részt vevő eszközök az adatgyűjtéstől a naplózásig, valamint az elemzéstől a megjelenítésen át a 0–24 órás monitorozásig. Az előadásból a résztvevők megtudhatták azt is, hogy a TwinCAT Analytics szoftverkomponens lehetőséget biztosít analitikák gyors elkészítésére illetve, hogy ezen kívül az eszköztár tartalmaz olyan kényelmi funkciókat is, mint a PLC-kód, valamint HMI-képernyők egy gombnyomásra történő előállítása.

Az AiCAN-tól érkezett Horváth Deli előadásának témája az ipari neurális hálózatok volt. Az előadás során gyakorlati példák segítségével mutatta be a modern technológia, a neurális hálózatok felhasználását és alkalmazását az ipari képfeldolgozás területén. Az előadó beszélt az automata vizuális termékellenőrzésről, illetve a képfeldolgozás kihívásairól, valamint az Aeye neurális hálózatokat használó vision modul is bemutatásra került.

Lehotai Ádám a következő előadásban bemutatta a TwinCAT Vision szoftverkomponenst, melynek köszönhetően a Beckhoff által kínált rendszermegoldások között a gépi látás is valós időben működhet. Az előadás részletesen kitért a képfeldolgozás és gépi látás területeinek különbségére, azok alkalmazási területeire, valamint a külső rendszereken alapuló és a TwinCAT szoftver által kínált alkalmazási lehetőségekre. A résztvevők megtudhatták, hogy hogyan épül fel egy gépi látást megvalósító projekt, milyen képforrásopciókkal dolgozhatnak, milyen az eddigiektől eltérő elemekkel találkozhatnak – mint például a több magos párhuzamos kódfuttatási lehetőség, ami a legjobb teljesítmény elérését szolgálja, vagy a WatchDog, ami a hosszú futásidejű függvények futási idejét korlátozhatja részeredményekkel történő visszatérés mellett. Mindezek mellet szó esett a rendszer bővíthetőségéről, a GigE Vision szabvány előnyeiről, a licencelésről és a gépi látáshoz kínált hardverkomponensekről is.

Bódvai János, a Beckhoff Automation Kft. támogató mérnöke előadása első felében a Beckhoff tápegységek portfoliójáról beszélt, bemutatva az egyes családok főbb jellemzőit. Az előadás második részében az energiagazdálkodáshoz kapcsolódó áramváltókat és az energiafelügyeleti célra kifejlesztett EtherCAT-alapú I/O-modulokat mutatta be. Az előadásból megtudhattuk, hogy a Beckhoff által kínált PC-alapú vezérlés elemeinek beiktatása a teljesítménymérési lánc – érzékelőtől a felhőig történő – megvalósításába az energiagazdálkodás aspektusának leegyszerűsödését, valamint a gépek és a gyártólétesítmények rendelkezésre állásának javulását eredményezheti.

Pásztor Ádám, a Beckhoff Automation Kft. támogató mérnöke az új, TwinCAT/BSD operációs rendszert mutatta be. Előadásából a résztvevők megtudhatták, hogy a Beckhoff miért a FreeBSD-t választotta, és hogyan épül ez bele az eddig megszokott platformba. Az előadásból megismerhettük a TwinCAT/BSD architektúráját, valamint azt, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésünkre, és választ kaptunk arra is, hogy hogyan érhetjük el a TwinCAT/BSD operációs rendszerünket. Ezen felül az előadás kitért az új rendszer előnyeire is.

Az előadássorozatot Rékasi Endre, a Beckhoff Automation Kft. támogató mérnökének előadása zárta, melyben a Beckhoff hajtástechnikai termékeinek konfigurálására, paraméterezésére és üzembe helyezésére alkalmazható szoftveres eszközöket mutatta be. A Motion Designer hajtáslánc méretező és konfiguráló szoftver mellett a Drive Manager 2 és TwinCAT 3 Bode plot paraméterező és hajtáslánc hangolásra, finomhangolásra szolgáló szoftverek is bemutatásra kerültek. Az előadás során a résztvevők megismerkedhettek az AX8000 szervoerősítők TwinSAFE programozását megkönnyítő új SafeMotion Wizard-dal is, amivel jelentősen lerövidíthető az összetett SafeMotion programok készítése.

Az előadások közötti szünetek nemcsak a kiállítótérben elhelyezett izgalmas bemutatóalkalmazások megtekintésére adtak lehetőséget, hanem a hasonló területen tevékenykedő szakértők közötti tapasztalatcserére és a Beckhoff magyarországi csapatával való személyes találkozásra is.

