Idén is keresik az ország legjobb 6 célgépét!

Célgéptervezők és célgépgyártók nevezését várjuk a „Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2022” versenyre 2022. április 21-ig, 6 kategóriában – a visszaszámlálás elkezdődött. A pályázat benyújtása online történik és nem vesz több időt igénybe, mint 15-20 perc.

Címkék: célgépek Chemplex gépgyártás hajtásrendszer hajtástechnika ipar 4.0 Magyar Ipari Célgép Nagydíj

A megmérettetés kiváló alkalom arra, hogy a kevéssé ismert gépipari megoldásokat és azok tervezőmérnökeit megismerhesse a közönség, és a legjobbak nívós szakmai elismerésben is részesüljenek. A célgépgyártó szektor rohamosan fejlődő, de még nem teljes mértékben kihasznált ipari terület ma Magyarországon. „Fontos, hogy számukra is legyen lehetőség a bemutatkozásra a szélesebb nyilvánosság előtt” - mondja Sipos Sándor ötletgazda, a Gépipari Tudományos Egyesülettel közösen társszervező Chemplex Kft. tulajdonosa.

Valamennyi termelési terület, valamennyi üzem legfontosabb elemei a célgépek. Sem az autógyártás, sem az élelmiszergyártás vagy akár a gyógyszergyártás sem létezhet az egyes speciális fázisokat ellátó célgépek nélkül. Magyarországon számos ilyen mérnökiroda és gyártó vállalat működik. A verseny célja, hogy felhívja a figyelmet rájuk, elismerje a magyar gazdaságban betöltött szerepüket, és közelebb hozza az emberekhez a gépgyártás és gyártástechnológia sokszínűségét és szépségét.

Metál Attila, a zsűri elnöke második éve fogja össze a pályázatok elbírálását, a Gépipari Tudományos Egyesület Konstrukciós Szakosztályának titkáraként és a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest egyik kutatás-fejlesztési részlegének vezetőjeként.

Metál Attila minden célgépgyártót biztat a nevezésre, hiszen aki alkotott valamit, igenis ragadjon meg minden lehetőséget és büszkén mutassa meg az alkotását széles körben.

Metál Attila bejelenti a 2021-es év győztes célgépeit

A pályázat nem igényel sok időt, mivel online végezhető el. A pályázók a regisztráció során létrehoznak egy fiókot a verseny hivatalos honlapján (www.gepedvanhozza.hu), amelybe feltöltik a célgépük adatait. A pályázói fióknak két része van: a látogató-érdeklődők számára megadott egyszerű bemutatás és a szakmai zsűri felé való részletes ismertetés. Az előbbiek kikerülnek a nyilvánosan elérhető “nevezett célgépek” katalógusába, míg a zsűri információi zárt térben maradnak és szakmai titokként őrzik.

A sikeres pályázat érdekében Metál Attila a beadott anyag megítélhetőségére és tartalmára hívja fel a figyelmet: érdemes bemutatni a gép különlegességét, ami kiemeli a pályaművet a többi célgép közül. A zsűri vizsgálja a célgép innovációs értékét, a versenyképességét, a gazdasági előnyét, a korszerűségét. Figyelembe veszik azt is, hogy megfelel-e az Ipar 4.0 elvárásainak. A digitalizációs szempontok, a környezetvédelem, fenntarthatóság, üzemeltethetőség és karbantarthatóság egyaránt fontos szempontok, ahogy a tervezői munka korszerűsége is. A 2021-es Nagydíj jó példája annak, hogy minden gépgyártót be tud mutatni a verseny, minden konstrukciót tudnak értékelni, éppen ezért egyszerűbb gépektől az egészen komplex gépsorokig várják a pályázatokat.

Jelentkezés és további részletek www.gepedvanhozza.hu weboldalon.