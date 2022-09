Hosszú távú stratégiai együttműködést kötött a Hungrana és az S&T Magyarország

Címkék: IT IT infrastruktúra IT menedzsment partnerprogram S&T Consulting Hungary Kft.

Stratégiai együttműködésre lépett Európa legjelentősebb kukoricafeldolgozója, a Hungrana Kft. és az egyik legnagyobb információtechnológiai tanácsadó vállalat, az S&T Magyarország. Mindkét nemzetközi hátterű cég az innováció és a digitalizáció mellett tette le voksát és a jövőben egymást támogatva kívánják alkalmazni a legmodernebb informatikai és technológiai fejlesztéseket.

A két nagyvállalat közös története hosszú évekre nyúlik vissza, ugyanis együttműködésük már 2008-ban elkezdődött. Új lendületet kapott a közös munka, amikor a Hungrana az SAP megoldásai mellett köteleződött el. A vállalat az elsők között vezette be az SAP S/4HANA rendszerét, és a folyamatok hatékony fejlesztéséhez olyan partnert keresett, aki a leginnovatívabb megoldásokkal tudja támogatni az SAP területen is. Ekkor ismét az S&T Magyarországra esett a választás, annak érdekében, hogy SAP rendszerének támogatását, fejlesztését elvégezze, valamint infrastrukturális támogatást nyújtson a kukoricafeldolgozó számára.

Ezt követően került sor Magyarország első referencia értékű SAP Service and Asset Manager bevezetésére is, mivel a Hungrana számára fontos volt a karbantartási rendszer megújítása. Ennek digitalizációja azért volt elengedhetetlen, mert a cégnek több tízezer gép és berendezés napi szintű szervizeléséről kell gondoskodnia. Az SAP Asset Manager mobilalkalmazás megkönnyíti és papírmentessé teszi a karbantartással járó összes adminisztrációs feladatot. Ez a már bevezetett innováció nemcsak az emberi hibák nagy részét küszöböli ki, és hatékonyabbá teszi a folyamatokat, hanem jelentős költségmegtakarítást és modernizálást is eredményez.

Dr. Farkas J. Tamás, a Hungrana Kft. ügyvezető igazgatója és Szabó Péter, az S&T Magyarország ügyvezető igazgatója

A két vállalat között most létrejött megállapodás többek között olyan további innovatív technológiák és termékek bevezetését tűzte ki célul, melyekkel a Hungrana folyamatainak hatékonysága, valamint a cég vezető pozíciója tovább növelhető. Az együttműködés keretében a két cég nemcsak egymás támogatását vállalta, hanem olyan oktatási, képzési, tapasztalat átadási tevékenységet is kíván folytatni, mellyel a hazai digitalizációt is támogatják. Ennek keretében közös konferenciákat, képzéseket, konzultációkat kívánnak tartani, ahol tapasztalatcserét biztosíthatnak az érintett szakemberek számára.

Szabó Péter, az S&T Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az S&T nagyra értékeli, hogy a Hungrana Kft.-vel hosszú távú, megbízható partnerként számolhat, valamint innovatív és egyedi megoldásaival kívánja támogatni a kukoricafeldolgozó vállalatot abban, hogy a jövőben is megőrizze kiemelkedő pozícióját. „Köszönjük a Hungrana bizalmát, valamint azt, hogy nyitottak az új megoldásokra és vállalják az legmodernebb technológiák elsők között történő adaptálását. Az S&T számára kiemelkedően fontos, hogy olyan partnerekkel dolgozhasson, akik hozzánk hasonlóan pozitív hozzáállással, nyitottan és stratégiai gondolkodással a piac előtt szeretnek mozogni, ezek a tényezők pedig a Hungranánál teljes mértékben megtalálhatók. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy az együttműködés sok-sok éven keresztül értékteremtő módon fennmaradjon.” – tette hozzá Szabó Péter.

„Az S&T-ben és a Hungranában közös, hogy mindkét vállalat elkötelezett a digitalizáció és az innováció iránt.” - mondta Dr. Farkas J. Tamás, a Hungrana Kft. ügyvezető igazgatója. „Folyamataink modernizálása és a lehető legnaprakészebb eszközökkel való felügylete és fejlesztése kulcsfontosságú számunkra, melyhez partnerre leltünk az SAP és az S&T személyében. Eredményeink mérhetőek és jövőben is nagy terveink vannak SAP alapú megoldásaink bővítésére, melyhez saját SAP Labort hoztunk létre. Célunk, hogy mintagyárként szolgáljunk saját anyavállalataink számára csakúgy, mint a velünk együttműködő SAP tanácsadó cégek, így az S&T számára is.” - emelte ki Dr. Farkas J. Tamás.

www.snt.hu