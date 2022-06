Használt gépek egy Weilheimben működő fröccsöntő üzemből

Még június 14-ig lehet egy weilheimi műanyag-fröccsöntő üzem kiváló minőségű gépeit árverés útján megvásárolni a Surplex.com oldalon.

A műanyagpiac 2018 óta nehéz helyzetben van. A 2020-ban remélt fellendülést a világjárvány hirtelen lelassította, az ebből eredő nyersanyaghiánnyal és szállítási nehézségekkel járó geopolitikai helyzet pedig az idei évben is nehezíti a termelést. Voltak még olyan ágazatok, mint például a féltermék-ágazat, amelyeket az építőipar felfutása miatt csak kis mértékben érintett a világjárvány, de most már ezekre is hátrányos hatással van a jelenlegi piaci helyzet.

Emellett folyamatosan növekednek a műanyag-feldolgozással szemben támasztott követelmények. Az ipar fokozódó automatizálása és a termelésben a fenntarthatóság és az erőforrás-takarékosság iránti növekvő igények is szemléletváltásra késztetik a vállalatokat. Az új típusú műanyagokra, például a biológiailag lebomló fóliákra történő korszerűsítés és a gyártásban az újrahasznosítható anyagok felhasználásának növelése mellett fontos a saját gépállomány naprakészen tartása is, hogy versenyképesek maradjanak és az új irányelvek szerint termelhessenek.

Azonban új gépek vásárlása nem csak kevésbé fenntartható, hanem jelenleg magas költségekkel és hosszú szállítási időkkel is jár. Mivel a gépgyártókat is érinti a nyersanyaghiány és a logisztikai problémák. Aki azonban jelenleg új gépeket keres saját vállalkozásához, az használt gépekhez folyamodhat. Jelenleg a Surplex ipari aukciósház még június 14-ig kínál aukcióra különböző gépeket egy weilheimi fröccsöntő üzemből.

A 82 vonzó tétel között a következő szolgáltatók gépei is megtalálhatók:

ARBURG fröccsöntő gépek

SCHNEIDER profilvetítő

NARR szerszámmarógép

KOCH granulátumszívó

Valamint számos további szerszámgép, géptartozék és műhelyberendezés. A gépek megtekintése előzetes egyeztetés alapján lehetséges. A Surplex online aukciósház Európa-szerte jelen van, és ideális partner használt gép vásárlásához. Kompetens, teljes körű szolgáltatást kínál egy kézből az eladóknak és a vásárlóknak – a lebonyolítástól kezdve a szállításon keresztül a fizetésig.