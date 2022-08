Ha célgépgyártót keresel, válaszd a legjobbat!

2022 legjobb gépgyártói

Címkék: célgépek Chemplex díj gépgyártás hajtás hajtásrendszer hajtástechnika Magyar Ipari Célgép Nagydíj verseny

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj zsűrije kiválasztotta 2022-ben a legjobb célgépgyártókat. A paletta nem teljes, hiszen nem nevezett az ország összes célgépgyártója, de azt garantálom neked, hogy akiket szigorú szakmai szempontok alapján a zsűri az idén a legjobbakként jelölt meg, azokkal a gépgyártókkal érdemes együtt dolgoznod, ha gépet kell beszerezned vagy fejlesztened.

2022. június 28-án a Gépész Szalonról, a Nagydíj díjátadó eseményről sok médium beszámolt. Egy hónap elteltével megkérdeztem a nyertes pályaművek tulajdonosait, hogy hogyan élték meg a versenyt, a díjátadót a Gépész Szalonban, illetve azt, hogy milyen hatása van a Magyar Ipari Célgép Nagydíjnak a hétköznapjaikra, milyen feladatokkal fordulhatsz hozzájuk.

Termékkiadagolás, -beadagolás vagy csomagolás gépei kategória nyertese: Metrisoft Mérleggyártó Kft.

Gyömrő-Molnár Imrét, a Metrisoft Mérleggyártó Kft. fejlesztőmérnökét a versenyen elért eredmény inspirálja, és arra ösztönzi, hogy a jövőben is olyan gépeket, berendezéseket építsen, amelyek megfelelnek ennek a díjnak és a verseny színvonalának. A Magyar Ipari Célgép Nagydíjra nevezett célgépükre már adtak ki ajánlatot cégeknek, és folyamatosan érkeznek hozzájuk megkeresések.

A vállalat olyan automata tömegmérő berendezések specialistája, amelyek elsősorban minőség- vagy fogyasztóvédelmi feladatokat látnak el. Másik fő területük a csomagolástechnika, a porjellegű anyagoktól a pelleten át a mirelit árun keresztül szinte minden termékhez készítenek berendezéseket. Az elmúlt évek kihívása a termékpalettázás témakör volt, ahol a zsákolt termékek robotos palettázását végzik. (Imrét itt éred el: gyomro.molnar.imre@metrisoft.hu)

Az év célgéptervezője 2022 – Szakállas Tibor

Szakállas Tibor lett 2022-ben az év célgéptervezője. A története a 2021-es versenyig nyúlik vissza, ahol a nevezett géppel a kategória legjobbjának járó díjat nyerte el: „A tavalyi 2021-es kategóriagyőzelmem után (alacsony automatizáltságú gépek) az ajánlatkérések száma megemelkedett 15%-kal, és ez kb. 7-8%-os rendelésnövekményt is eredményezett. Az idei verseny hatására már most 2 ajánlatot adtam ki eddig ismeretlen megrendelőknek. Mi kis és közepes méretű egyedi gépek tervezésével, gyártásával foglalkozunk leginkább, ezek a mechanikus kényszervezérléstől a szervomotoros alkalmazásig elég széles palettát takarnak le. Fő területeink: egyedi megmunkálógépek (fúró, peremező, stancoló), azok automatizálása, szállítórendszerek, hegesztőkészülékek, manipulátorok, egyéb acél gépszerkezetek tervezése, gyártása. Mivel minden területhez érteni profi módon lehetetlen, ezért minden megkeresés után alaposan átgondoljuk, hogy vajon amit kiajánlunk, azt 100%-ban teljesíteni is tudjuk-e minden tekintetben a megrendelőnk számára. Kockázat esetén nem is küldünk árajánlatot, csak egy tájékoztatást, én így tartom korrektnek.” (Tibort itt éred el: korrektgep@gmail.hu)

Gyártás-előkészítés gépei; alapanyag- és nyersanyag-feldolgozás kategória nyertese: Tribologic Kft.

Kertay Nándor, a Tribologic Kft. ügyvezetője egy olyan céget vezet, amely speciális területtel, az ipari kenőanyagok online állapotelemzésével és kezelésével foglalkozik: „Ez a terület a jelenlegi, nem várt és nem kívánt gazdasági viszonyok között várhatóan felértékelődik, hiszen a technológiáink segítségével meghosszabbítható az egyre drágább szénhidrogén-alapú ipari olajok élettartama, illetve ezzel párhuzamosan lényegesen csökkenthető a belőlük keletkező veszélyes hulladékok mennyisége. Számos ipari kenőanyagfajtára van kidolgozott, jól alkalmazható élettartam-növelő megoldásunk, beleértve a hidraulikaolajokat, hajtóműolajokat, szerszámgépolajokat és technológiai megmunkálófolyadékokat.” (Nándort itt éred el: info@tribologic.hu)

Kentech Kft. és HD Composite Zrt. – Teljes gyártósorok, üzemi és kisüzemi technológiák kategória nyertesei

A Kentech Kft. nagyon jó kezdeményezésnek tartja a versenyt. Dr. Hegedűs Gergely, a vállalat vezető tervezője számára tervezőként kifejezetten inspiráló volt a versenyben részt venni, és a fejlesztési folyamat eredményét szélesebb körben bemutatni, amely a HD Composite Zrt.-vel való közös munka eredménye: „A versenyre benyújtott pályamű jól mutatja erősségeinket. A kapcsolódó technológiát megvalósító HD Composite Zrt. élen jár a polimer kompozitok terén a kutatás-fejlesztésben és az új technológiák alkalmazásában, a kompozit termékek fejlesztésében, gyártásában. A pályamű tervezésében részt vevő Kentech Kft. erőssége az egyedi technológiák és innovatív megoldások fejlesztésében, a hozzájuk kapcsolódó egyedi berendezések tervezésében rejlik. A pályázati anyag megírásakor szükségszerűen átgondoltuk a gyártósor fejlesztésének menetét, visszaemlékeztünk arra, honnan indultunk, hova érkeztünk. Lélekemelő volt szembesülni azzal, hogy ezen nagyon összetett, kifejezetten sok szakterület összefogását igénylő fejlesztési projekt alatt mennyi szakmai és baráti kapcsolat született.” (Gergely itt érhető el: gergely.hegedus@kentech.hu)

Az év célgépe 2022 a közönség szavazatai alapján: Lifting-Controll Kft.

„A fejlődés (evolúció) alapja a versengés, ez mindannyiunk génjeiben ott van. A megmérettetés mutatja meg, ki vagy és hol tartasz. A Magyar Ipari Célgép Nagydíj egy fontos seregszemle, ahol a szakemberek megismerhetik egymást és egyedi megoldásaikat – mondta el Somhegyi Béla, a Lifting-Controll Kft. ügyvezetője, aki emelőgép-szakértő, és a verseny közönségszavazásának nyertese. – A legfőbb erényünk a gyors helyzetfelismerés és javaslatadás. Kiváló az egyszerűsítési »együtthatónk«: a megrendelő komplikált elképzeléseit konfliktusmentesen tudjuk működőképes géppé transzformálni.” (Bélával itt veheted fel a kapcsolatot: sbcontroll@t-email.hu)

RIGO Kft. – Részterméket előállító, megmunkáló gyártógépek kategória győztese

A RIGO Kft. speciális területre tervezett célgépe volt a kategóriájának a nagydíjra érdemes gépészeti érdekessége, azonban Rigó Péter, a vállalat cégvezetője elárulta, hogy gyártanak ugyan könyvkötő gépeket, amelyeket több évtizede fejlesztenek, a cég specialitása mégsem kifejezetten ez. Neves autóipari márkák számára hívnak életre komplex és komplett gépelemeket, amelyeket a lézervágástól a forgácsoláson át a festésig biztosítanak – világszínvonalon elismert magas minőségben. (Péter elérhetősége: rigokft@rigokft.hu)

Tometh Kft. – Anyagmozgatás, anyagtárolás gépei kategória nyertese

A Tometh Kft. robotizált csomagoló és palettázó rendszerek gyártására specializálódott. Tóth Péter ügyvezető a vállalatot úgy mutatta be, mint egy olyan korszerű gépgyártót, amelynek berendezései teljes digitális adatkezeléssel és Ipar 4.0 adatkimenetekkel vannak ellátva a vállalatirányítási rendszerek felé. Forgácsoló- és egyéb fémmegmunkáló gépek automatizálását is végzik, robotizált rendszerekkel. Ezek mellett gyártótéri robotizált logisztikai rendszerek tervezését és kivitelezését vállalják, ipari, gyártási vagy bármilyen logisztikát igénylő területeken. (Tóth Pétert ezen az e-mail-címen éred el: tothp@tometh.hu)

SimpLogic Kft. – Kísérleti, laboratóriumi tesztberendezések, mérőeszközök, tesztpadok kategória nyertese

A Simplogic Kft. ellenőrzés-technikai berendezésével nyerte el a kategória fődíját, azonban Kunfalvi Béla, a vállalat tulajdonos-ügyvezetője büszke arra, hogy a tevékenységük ennél szerteágazóbb. Az ellenőrzés-technológiák berendezéseivel számos lehetőséget kínálnak, így szivárgásteszteket, kamerateszteket, lézerszkenneres vizsgálatokat, ellenállásmérést, feszültségmérést, mindezeket jelöléstechnikával kiegészítve (lézerjelölés, pontgravírozás, karcolás, nyomtatás). Korábban jellemzően TIR1 és TIR2-es autóipari beszállítókkal dolgoztak, de egyre több az élelmiszeripari és könnyűipari igény is, amelynek nagyon örülnek. (Kunfalvi Béla elérhetősége: info@simplogic.hu)

A verseny ötletgazdájaként azt gondolom, hogy egy gépgyártó is lehet rocksztár és az is, hogy a szakmánk egy méltatlanul kevés nyilvánosságot élvező terület, hiszen alkotásaink kapuk mögött működnek. Ezzel a versennyel évről évre méltón megünnepelhetjük a legjobb célgépek alkotóit a Gépész Szalonban. A versenyt a Gépipari Tudományos Egyesülettel összefogásban a Chemplex csapata szervezte meg, számos kiváló vállalat támogatásával, akik szintén küldetésüknek tartják a célgépgyártás területének népszerűsítését.

Ha a fenti szakemberek területein kívül eső gépet szeretnél beszerezni, fordulj hozzám, mert egészen biztosan tudok számodra megfelelő forrást ajánlani. A szervező Chemplex Kft. – a saját csapatom – vegyipari technológiák és keverők, hajtástechnikai eszközök beszerzésében tud segíteni, de szervizcsapatunkkal is tudunk támogatni számos ipari területen, főleg, ha hajtásokat, keverési feladatokat érintő feladatról van szó.

Kapcsolódni fontos dolog, megmutatni a tudásunkat még annál is fontosabb, hiszen nincs gépgyártó megrendelő nélkül, és nincs termelés gépek nélkül, ezért küldetésem az, hogy megmozgassam az ipart, és segítsem a kapcsolatokat, illetve a verseny által kiemeljük és méltassuk a csillogó tehetségeket.

A 61 pályamű közül nem lehet mindenki díjazott, noha mindenki nyertes. A verseny vesztesei azok, akik az idén nem nevezték a gépeiket, akikről az idén sem tudott meg semmit a szakma és a közönség. Noha pontosan tudom, hogy számos kiváló célgépgyártó műhely működik az országban. Jövőre – bízom abban, hogy – találkozunk velük!

Nyisd meg a verseny honlapját: www.gepedvanhozza.hu

Sipos Sándor

a Magyar Ipari Célgép Nagydíj ötletgazdája és társszervezője

sipos@chemplex.hu