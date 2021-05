Globális stratégiai együttműködésre lép a MiR és a Koch Industries

A Mobile Industrial Robots, az autonóm mobil robotok (AMR-ek) piacvezetője bejelentette, hogy globális stratégiai együttműködésre lépett a világ egyik legnagyobb vállalatával, a Koch Industries-szal.

A kooperáció a MiR és a Koch Industries leányvállalata, a Guardian Industries között még 2020-ban kezdődött meg. A Guardian Industries különböző megoldásokat próbált ki a belső szállítási folyamataik automatizálására azzal a céllal, hogy optimalizálják termelékenységüket és a munkafolyamataikat. A vállalat gyártási transzformációs csapatának közreműködésével lehetőség nyílt MiR robotok telepítésére két telephelyen az Egyesült Államokban, amelyek egyszerre kísérleti projektként is szolgáltak. Ezen projektek sikere azt eredményezte, hogy a Koch Industries és a MiR megállapodást kötött a technológia további alkalmazásának globális szinten történő kiértékeléséről.

“Azért léptünk stratégiai együttműködésre a MiR-rel, mert széles körű tudással és képességekkel rendelkeznek ahhoz, hogy támogassanak minket a logisztikai műveletek egyszerűsítésében és optimalizálásában” – mondja Antonio Blanco, a Guardian Industries globális kategória menedzsere. „A MiR rugalmas automatizálási megoldásokat kínál, amelyeket jelenlegi és jövőbeni működési igényeinkre tudunk szabni. Több telephelyen is üzembe helyezzük ezt a technológiát, mivel a MiR-t egy hosszú távú partnerként kezeljük, amely rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel ahhoz, hogy támogatni tudjon minket termelékenységi céljaink elérésében.”

Öt különböző mobil robotjával a MiR az AMR piac legszélesebb kínálatával rendelkezik, melyekkel különböző szállítási feladatokat képes átvállalni, a kisebb alkatrészek mozgatásától a nehéz, akár 1000 kg-os rakományok szállításáig. A robotok emellett arra is képesek, hogy automatikusan felvegyenek, szállítsanak, majd leadjanak raklapokat.

A MiR együttműködő és autonóm mobil robotokat gyárt, amelyeket úgy terveztek, hogy emberi kollégáikkal közösen dolgozzanak és mentesítsék őket a különféle fizikailag megterhelő munkák alól, miközben lehetővé tegyék számukra, hogy értékesebb feladatokra összpontosíthassanak.

A MiR robotjait különböző top modulokkal lehet testre szabni, hogy a legkülönfélébb ügyféligényekre is megoldással szolgálhassanak. A robotok sokoldalúsága egy további oka volt annak, hogy a Guardian Industries a MiR-rel való együttműködés mellett döntött, és ezért vizsgálja most a többi Koch leányvállalat is a lehetséges alkalmazásokat.

A Guardian Industries teljes szervezetére ki kívánja terjeszteni a technológiát. „Több, különböző kialakítással és gyártással rendelkező üzemben is telepíteni fogjuk a robotokat, így fontos számunkra, hogy olyan logisztikai megoldást kapjunk, amelyet valamennyi környezetben életképes és könnyedén alkalmazkodik az új feladatokhoz. A MiR pedig pontosan ezt kínálja” – tette hozzá Peter Westrick a vállalat anyagmozgatási vezető mérnöke.

Felfelé ível az autonóm mobil robotok piaca

A MiR legfrissebb adatai azt támasztják alá, hogy nem a Guardian Industries és a Koch Industries az egyedüli vállalatok, akik optimalizálni kívánják anyagmozgatási folyamataikat. A Mobile Industrial Robots 55%-os növekedést jelentett az AMR eladásokat érintően 2021 első negyedévében, ami egyben a MiR eddigi legjobb első negyedéve is.

“Nagy örömmel tölt el minket ez az együttműködés, illetve az, hogy hozzájárulhatunk a Guardian termelékenységi céljaihoz azzal, hogy rugalmas, együttműködő és biztonságos mobil robotjainkat telepítjük” – mondta Christian Clausen, a MiR értékesítési igazgatója. „Általánosságban elmondható, hogy iparágakat átívelően nagy lehetőségeket látunk a belső logisztikai munkafolyamatok optimalizálásra, a bejövő, és a kimenő logisztikától a gyártóüzemek anyagmozgatásáig, ipari besorolású robotjaink pedig közvetlenül telepíthetők ezekbe a különböző munkafolyamatokba.”

„Manapság a gyári kialakításokat a rendkívül agilis és dinamikus környezet jellemzi, ahol emberek, gépek, raklapok és egyéb akadályok bukkanhatnak fel a közlekedési folyosókon” – tette hozzá Clausen. „Mobil robotjaink nagyon jól be tudnak illeszkedni ezekbe a folyamatosan változó környezetekbe. A robotjaink együttműködő és autonóm közlekedésének köszönhetően az automatizált anyagszállítás rugalmas és könnyedén telepíthetővé válik bármiféle extra költség, vagy a meglévő folyamatok megváltoztatása nélkül.”

