Globális Oracle felhőmegoldás-szolgáltatói státust szerzett a Fujitsu

A Fujitsu megszerezte az Oracle-től a „globális felhőmegoldás-szolgáltató” státust

A Fujitsu globális Oracle felhőmegoldás-szolgáltatói (Global Cloud Solutions Provider, CSP) státust szerzett, amely igazolja, hogy rendkívül magas színvonalon tudja alkalmazni az Oracle Cloudot a vállalatok digitális átalakulásának támogatására. A Fujitsu emellett Managed Service Expertise (MSE) akkreditációt is kapott az Oracle-től Európára és Észak-Amerikára.

A státus megszerzéséhez Oracle és külső auditorok is vizsgálták a Fujitsu Oracle Cloud-implementációs felkészültségét. Így az ügyfelek biztosak lehetne afelől, hogy a vállalat maradéktalanul rendelkezik a komplex átalakítási projektek megvalósításához szükséges képességekkel. Mivel a Fujitsu saját átfogó szolgáltatásaiba is beépíti az Oracle Cloudot, a megoldások és a licencek kezelése is egyszerűsödik az ügyfelek számára.

Az MSE akkreditáció elismeri a Fujitsu felhőkészségek fejlesztését célzó programjának hatékonyságát és rendszerbevezetései sikerét – egyebek mellett egy egyesült királyságbeli pénzügyi szabályozóhatóságnál, több USA-beli gyártócégnél és nagy brit kormányintézményeknél. A Fujitsu Oracle Cloud ajánlatainak és képességeinek független auditját a Security Systems International (ISSI) végezte. A vizsgálat igazolta, hogy a Fujitsu nagy szakértelemmel rendelkezik a komplex és kritikus (mission-critical) projektek végrehajtása terén, és sokféle szakterületen magas szintű technikai és műszaki tervezési kompetenciával bír. A Fujitsu menedzselt szolgáltatási szervezeténél indított folyamatos fejlesztési stratégia emellett a vállalat tartósan kiváló teljesítmény iránti elkötelezettségét is bizonyítja.

Az Oracle Cloud mögötti lendület

Az egyre nagyobb rugalmasságra és agilitásra vágyó vállalatoknál változatlanul gyors ütemben folyik a felhőre való átállás. Ezért vezet be sok szervezet Oracle Cloud infrastruktúrát és alkalmazásokat, amelyek jelentős versenyelőny szerzését teszik lehetővé többek között a kiváló munkavállalói és ügyfélélmény nyújtásán, a hatékonyság növelésén, a fejlettebb döntéshozatali folyamatokon, valamint a valódi üzleti eredmények elérését támogató, felhőnatív fejlesztéseken keresztül.

A rendszerintegráció összetettsége és az iparági szakemberhiány miatt sok vállalat nehezen tudja lebonyolítani az ilyen nagyszabású migrációs projekteket. Ezért egyre többen közülük a Fujitsuhoz hasonló szolgáltatókat vesznek igénybe a zökkenőmentes átálláshoz, valamint az Oracle Cloud infrastruktúra és alkalmazások meglévő IT-rendszereinkkel való problémamentes integrálásához. Az Oracle-le több mint 30 éve együttműködő Fujitsu rendelkezik azzal tudásbázissal és szakértelemmel, amely garantálja a folyamat maximálisan költséghatékony, gördülékeny végrehajtását.

„Sok szervezet keres olyan partnert a felhőalapú átalakuláshoz, amelynek segítségével kockázatmentesen csökkentheti a rendszer komplexitását, és hozzájut a kívánt üzleti eredmények eléréséhez szükséges készségéhez és támogató szolgáltatásokhoz. Az Oracle elismeri a Fujitsu évek során elért jelentős eredményeit az Oracle megoldásokkal kapcsolatos értékesítés, hardverek és licencek területén. A ma bejelentett Oracle Cloud akkreditációk – köztük a felhőmegoldás-szolgáltatói státus – garantálják az ügyfelek számára, hogy a Fujitsuval maximális biztonság mellett indulhatnak el az átalakulás izgalmas útján” – nyilatkozta Havovi Yazdabadi, az Oracle szakmai szövetségekért és viszonteladókért felelős alelnöke.

„A vállalatok egyre határozottabban döntenek a digitalizáció és működésük átalakítása mellett. Sokuk elsődlegesen az Oracle Cloud segítségével kívánja megvalósítani ezeket a célokat. Az akkreditáció bizonyítja a Fujitsu mély és tovább mélyülő kapcsolatát az Oracle-lel, és valódi előnyökhöz juttatja az ügyfeleket – garantálja szolgáltatásaink kiváló színvonalát és a kereskedelmi keretrendszer egyszerűbb kezelését. Ezek azok a fő okok, amelyeknek köszönhetően valóban a maximumot lehet kihozni az Oracle Cloud lehetőségeiből a Fujitsu segítségével” – tette hozzá Fleur Copping, a Fujitsu globális szakmai szövetségekért felelős alelnöke.

