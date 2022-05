glasstec 2022 – örömmel várja az iparág az Üveg Nemzetközi Évét

A megatrendek fémjelzik a kísérő rendezvények kínálatát is

Címkék: BD-Expo düsseldorf glass industry glass processing glasstec glasstec 2015 glasstec 2016 messe düsseldorf üveg üveggyártás üvegipar

Az Üveg Nemzetközi Évében 2022. szeptember 20-23. között ünnepli Düsseldorfban az iparág a régóta vágyott személyes viszontlátást. Az üvegipari szakembereknek négy évet kellett várniuk, hogy személyesen is találkozzanak a kiállítók széleskörű kínálatával az üveggyártás és a gyártástechnológia, az üvegmegmunkálás és -feldolgozás, a számos üvegipari termék és alkalmazás területén, valamint a páratlan és szerteágazó ipari és tudományos kísérő rendezvényekkel is.

A megatrendek jelzik előre a jövőbeni kihívásokat

Az értéklánc valamennyi területének szakértőivel folytatott intenzív egyeztetésekben öt alapvető és világviszonylatban is meghatározó trendet tártunk fel. A vélemények szerint ezek a trendek határozzák meg az üvegipar, valamint egész társadalmunk jövőbeni fejődését:

Klímavédelem - a kibocsátás csökkentése és a megújuló energiaforrások

- a kibocsátás csökkentése és a megújuló energiaforrások Városiasodás - a jövő üveg alapú építészete

- a jövő üveg alapú építészete Értékteremtés - fenntartható értékteremtés

- fenntartható értékteremtés Erőforrások - az erőforrások hatékony és fenntartható hasznosítása

- az erőforrások hatékony és fenntartható hasznosítása és a Közérzet - az üveg magasabb életminőséget biztosít

„A konferencia programjában, a különbemutatók területén, valamint a kiállítói standokon is ezek a megatrendek állnak az előtérben. Ezzel az üvegipar egészének kínáljuk a jövő innovatív megoldásainak és az információknak egyedülálló skáláját, valamint a lehetőséget arra, hogy bővítsék a személyes kapcsolatrendszert a világ üvegiparában” – fejtette ki Birgit Horn, a glasstec tigazgatója.

A kiállítói jelentkezések tükrében derűlátóan várhatjuk a szakvásárt

„A jelentkezési adatok az év elején már hasonló szinten mozogtak, mint a 2018-as évben – tehát a világjárványt megelőzően. Ez kedvező előjel az üvegiparból, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a megelőző alkalom volt az egyik legnagyobb sikerű seregszemle, amit a düsseldorfi vásárvárosban valaha rendeztünk” – egészítette ki Birgit Horn. A pozitív tendenciát megerősítő német és nemzetközi véleményeket a glasstec kiállítói honlapon a „Let´s go live“ rovatban mutatjuk be. Emellett természetesen változatlanul jelentkezhetnek további kiállítók is a szakvásárra.

NEXT IN GLASS – glass technology live: Az innovációk seregszemléje kitekintéssel a jövőbeni üvegipari alkalmazásokra

A glass technology live (gtl) különbemutatót a darmstadti, delfti, dortmundi és drezdai műszaki egyetemek hálózata szervezi. A legkülönbözőbb szakirányok diákjai és a gyártók makettekkel és innovatív üvegszerkezetekkel nyűgözik le és ösztönzik szakmai eszmecserére a látogatókat. Ezen kívül hamarosan megjelenik az első videofilm is a glass technology live keretében, amely exkluzív bepillantást enged és részleteiben is felvázolja az előttünk álló glass technology live bemutatóra vonatkozó terveket. A videókat a glass technology live honlapon és a glasstec közösségi média csatornáin mutatják be.

Think Tank: A glasstec konferencia és a felhívás előadások benyújtására

A glasstec conference az iparág elméleti és gyakorlati szaktudását fogja össze az öt alapvető témakörben. A glasstec 2022 látogatói az előadások keretében tájékozódhatnak a legújabb fejleményekről és irányzatokról az üveggyártás, a feldolgozási és megmunkálási technológiák, valamint termékek területén. Szintén állandó része a kísérő rendezvényeknek a nemzetközi építészeti kongresszus.

A nemzetközi építészeti kongresszust idén a csütörtökön, szeptember 22-én a CCD.Ost kongresszusi központban rendezik „Kitekintés. Jövőképes építészet üveggel” címen, ismét az észak-rajna-vesztfáliai építészkamarával együttműködésben.

Áttekintés a glasstec konferencia délelőtti programjáról:

Szeptember 20. – Üvegmegmunkálás és - feldolgozás

Új megmunkálási lehetőségek és technológiák

Szeptember 21. – Üveggyártás I.

A széndioxid-kibocsátás csökkentése – Új energetikai rendszerek és átállás megújuló energiaforrásokra

Szeptember 22. – Üvegtermékek és alkalmazások

Új üvegtermékek és az üveg újrahasznosíthatósága

Szeptember 23. – Üveggyártás II.

Alternatív nyersanyag- és erőforrások, öblös- és síküvegek újrahasznosítása

Minden délután egy erre fenntartott területen további előadásokat is kínál a glasstec conference. Itt többek között főiskolák, egyetemek és tudományos intézmények tartanak előadásokat a homlokzat- és fémszerkezet-építésről vagy a VDMA, a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége a gépek kommunikációjáról és az EuroWindoor az energiahatékonyságról és a napfény hasznosításáról.

A kísérő rendezvények további részleteit a

www.glasstec-online.com/en/Program/Overview honlap ismerteti.

Kisipari központ és WorldSkills Germany @ glasstec

A kiállítók és termékek sokasága mellett a glasstec a kisiparnak is átfogó képet nyújt a legújabb üvegipari termékekről, eszközökről és szerszámokról, valamint szerelési és emelőeszközökről. Az üveggel foglalkozó szakemberek közötti kapcsolatépítés és tapasztalatcsere legfontosabb színtere évek óta a német Országos Üvegező Ipartestület közösségi standja, ahol az állami szakképző intézmények is kiállítanak.

Az elkülönített Handwerk LIVE – kisipar ÉLŐBEN különbemutató keretében immáron harmadszor mutatják be többek között az üveget feldolgozó kisipar legfrissebb újdonságainak gyakorlati alkalmazását.

A különbemutatót idén a szakmák világbajnoksága jegyében rendezik.

A WorldSkills Germany @ glasstec versenyen a szerte Németországból érkezett üvegezők mérkőznek meg egymással, hogy elnyerjék az indulás jogát a “EuroSkills 2023“ bajnokságon. A versenyt közösen rendezi a német Országos Üvegező Ipartestület és a Fiatal Üvegezők és Nyílászáró-gyártók egyesülete.

A gépeket és munkaasztalokat a Bohle biztosítja. Az öt német induló már ismert, a további három helyet nemzetközi résztvevők kapják. A versennyel párhuzamosan rendezi ismét a Hegla cég a Reff szerelőversenyt, valamint az IFT Rosenheim szakiskola a megszokott bemutatóit. A „glass art“ üvegművészeti kiállításon nemzetközi galériák és művészek vonultatják fel az üvegből és üveggel készített tárgyaikat és az üveg gyakorlati művészeti alkalmazási lehetőségeit.

glasstec START-UP ZONE 2022 – Az induló innovatív vállalatok kapcsolatépítésének színtere

A glasstec szakvásáron az üvegipar döntésekért felelős vezetői, valamint gazdasági, kutatási és politikai szakemberek is találkoznak. Az induló és innovatív vállalatoknak a START-UP ZONE ezért ideális színteret biztosít az új kapcsolatok építésére és a meglévő kapcsolatrendszer bővítésére. A hazai és nemzetközi startup-ok már most is biztosíthatják a helyüket a START-UP ZONE területén.

Ez a bemutatkozási lehetőség a piacon legfeljebb 5 éve jelenlévő és legfeljebb 10 millió eurós árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel és 20 főnél kevesebb munkavállalóval rendelkező vállalatoknak szól. A részvételre vonatkozó további részletekkel itt szolgálunk.

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft.

Máté Szilvia

Tel.: 346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu