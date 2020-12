Gigaberuházás keretében érkezik a robotizáció a hazai villamossági piacra

Innováció és létszámbővítés a Daniella Kft.-nél

Egy közel 2 milliárd forintos beruházás keretében új logisztikai raktárközpontot épített a villamossági termékek kis- és nagykereskedelmével közel 30 éve foglalkozó Daniella Kft. A 2021. január elejétől működő 12 000 m2-es csarnok a hazai villamossági piac legfejlettebb és leginnovatívabb raktára lesz, amelyben egy robotizált rendszer optimalizálja, gyorsítja és pontosítja majd a logisztikai munkafolyamatokat.

A dinamikusan fejlődő, kétszeres MagyarBrands díjas magyar vállalat átfogó fejlesztése nem csupán technológiai jellegű, de nagymértékű létszámbeli növekedést is jelent, hiszen a vállalat logisztikai munkaerőállományát is 40%-kal bővíti. A cég növekedését az is jól mutatja, hogy a logisztika és az e-kereskedelem terén is újító vállalat idén nyáron a Magyar Nemzeti Bank által elindított vállalati kötvényvásárlási program keretében 3,6 milliárd forintos sikeres kötvénykibocsátást is végrehajtott. Ez nem csupán a Daniella Kereskedelmi Kft. vásárlóközönségének a cégbe vetett töretlen bizalmát példázza, hanem a hazai befektetési piacét is.

A beruházással duplájára nő a piacvezető cég raktárkapacitása

A közel harminc éve működő Daniella Kft. egy kezdetben 4 fős vállalkozásból mára több mint 320 főt foglalkoztató, közel 20 milliárd forint árbevételű piacvezető céggé nőtte ki magát. A villamossági anyagok kis- és nagykereskedelmével foglalkozó vállalat a 31 telephelyével, valamint a B2B és B2C webáruházával valódi országos lefedettséget tudhat a magáénak. A 3,6 milliárd forintos tőkebevonásnak köszönhetően több nagy volumenű fejlesztés is megvalósulása is felgyorsul, amelyek között a legjelentősebb a közel 2 milliárd forintból létrejövő nagytarcsai logisztikai központ megépítése. A hazai villamossági piacon egyedülálló beruházásról beszélhetünk, amely új fejezetet nyit a dinamikusan fejlődő cég életében, hiszen raktári kapacitásuk duplájára nő, így a korábban 6000 m2-es helyett januártól már egy dupla akkora, 12 000 m2-es raktárból szolgálják ki a vásárlóik igényeit.

„A Daniella Villamosságnál minden szükséges eszköz, tudás, és infrastruktúra adott ahhoz, hogy a forgalmunkat is megduplázhassuk. A raktári beruházásunk a webáruházi innovációnk, a sok egyéb fejlesztéseinkkel karöltve tekinthetőek egy átfogó innovációs programnak is, amely óriási jelentőséggel bír a cég életében. Ennek köszönhetően piacunkat a jövőben is dominálni tudjuk, szélesebb körben pedig a hazánkban működő cégek között technológiai tekintetben vett elithez csatlakozhatunk. Így azt mondhatom, hogy bár a koronavírus idén érintette a piacunkat is, mégis, mi több szempontból is jelentős évet zárhatunk 2020-ban.” - nyilatkozta Hadnagy Ernő, a cég ügyvezető igazgatója.

Hogyan működik a magyarországi villamossági piac legmodernebb, robotizált okosraktára?

Napjainkban az innovatív és gazdaságos logisztika, az ipar 4.0 egyre nagyobb arányban alkalmaz automatizált, programok által vezérelt okos megoldásokat. Ide tartozik a Daniella új csarnokában hamarosan szolgálatba álló robotizált raktári rendszer is, amelynek feladata a villamossági piacon ismert apróanyagok raktározása, hatékony kiszedése és csoportosítása lesz. A négy emelet magas raktári polcsorokról egyedi módon, egy direkt erre a célra fejlesztett szoftver által vezérelve zajlanak majd a raktározási és kiszedési munkálatok. Az innovációnak köszönhetően a logisztikai folyamatlánc egy része automatizálttá válik, felgyorsul, még pontosabb lesz. Mindez tehát optimalizálja a folyamatokat, ezáltal a hatékonyság nagy mértékű növekedése várható. Az intelligens robotmegoldások alkalmazása hatalmas technológiai előrelépést jelent a cég, és ezzel párhuzamosan a magyar villamossági anyagkereskedelem számára egyaránt.

Új munkahelyeket teremt a robotizáció a Daniella Kft.-nél

A robotizációs technológiák alkalmazásánál joggal merül fel a kérdés, hogy vajon a munkaerő számbeli csökkenését eredményezi-e egy ilyen fejlesztés. Fontos megemlíteni, hogy a Daniella Kft. új logisztikai komplexumában a robotizált raktári rendszer jövőbeni alkalmazása hatékonyabbá teszi a raktározási és árukiszolgálási folyamatokat, de nem váltja fel az emberi munkaerőt. Sokkal inkább arról beszélhetünk, hogy új, magas hozzáadott értékű munkaköröket hív életre ez a fajta fejlesztés. A logisztikai beruházással és a friss technológia bevezetésével a logisztikai egység a munkatársi állomány tekintetében is nagy fejlődésen megy át, a 40 %-os létszámbeli növekedésén túl, szellemi és szakmai tőke bővülés is. Az általános raktári feladatkörök mellett naprakész, magasan kvalifikált pozíciókkal gazdagodik a terület, amelynek köszönhetően az infrastrukturális és IT jellegű fejlesztéseket a cég a lehető leghatékonyabb módon tudja hasznosítani. Így elmondható, hogy a nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bíró beruházás rengeteg új munkahelyet teremt, hiszen az általános bővülés mellett új munkakörök, pozíciók is létrejönnek.