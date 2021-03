Fizikailag is látogatható lesz a DeburringEXPO

A sorjátlanító és a precíziós felületmegmunkálási technológiák szakvására 2021. október 12–14. között várja a látogatókat Karlsruhéban

Az üzleti klíma fokozatosan javul, amihez az új és továbbfejlesztett megoldások is új lendületet adnak. A 2021. október 12-14. között sorra kerülő DeburringEXPO ideális platformot kínál a sorjátlanító és a precíziós felületmegmunkálási technológiák áttekintéséhez. A tisztítástechnikát, a robotikát és az additív eljárásokat részletező témaparkok kiemelten aktuális kérdésekkel is foglalkoznak eme három témakörön belül. A szakértői fórum pedig a legújabb trendekről és fejlesztésekről nyújt tájékoztatást, valamint gyakorlati megoldásokat is kínál.

Számos ipari szektorban – például a gépgyártásban, az orvosi és gyógyszeripari technológiákban, a szerszámgyártásban, a méréstechnikában, a precíziós technikában, a szenzor- és hajtástechnikan, valamint az autóiparban – növekszik a kereslet. Ezt a trendet egyéb tényezők mellett az export is erősíti. Ennek eredményeként ismét napirendre kerülnek a tavaly felfüggesztett beruházások és ebben a tekintetben fontos szerepet játszanak az olyan kérdések, mint a sorjátlanítás, az éllekerekítés és a precíziós felületkezelés. Bizonyos esetekben a termékek gyártása és felújítása során ezekben a munkafázisokban is szigorodó és változó követelményeknek kell megfelelnünk.

Az DeburringEXPO az egyetlen olyan nemzetközi platform, amely lehetőséget nyújt a látogatóknak arra, hogy személyes találkozókon gyűjtsenek információkat a sorjázás, a lekerekítés és a precíziós felületkezelési eljárások széles skálájáról (Forrás: fairXperts GmbH & Co. KG)

A sorjátlanítás, a lekerekítés és a precíziós felületkezelési eljárások egyetlen technológiai platformjaként a DeburringEXPO teljes körű áttekintést nyújt a technika jelenlegi állásáról, a fejlesztésekről és trendekről, folyamatokról és módszerekről, valamint a minőségbiztosításról és a szolgáltatásokról. „A DeburringEXPO fontos a 4MI GmbH számára, mert itt mutatjuk be megoldásainkat a csiszolástechnika terén – mondta Dr.-Ing. Detlef Bottke, a 4MI GmbH vezérigazgatója. – Így kétségtelen, hogy újra kiállítunk és várjuk is az eseményt, mert a videokonferenciák számos kérdés megvitatásához és tisztázásához hasznosak, de nem helyettesíthetik a személyes találkozókat, amikor a látogatók alkatrészeket és rajzokat is hoznak magukkal.”

Ugyanez vonatkozik a Rösler Oberflächentechnik GmbH-ra is, amelynek marketing menedzsere, Daniel Hund szintén megkerülhetetennek tartja a vásárokat: „A DeburringEXPO-n való részvétel elengedhetetlen számunkra. A vásáron célzottan találkozunk a vevőinkkel, és alig várjuk, hogy a hónapokig tartó, kizárólag virtuális kapcsolat után újra személyesen cserélhessünk ötleteket. Ezen túlmenően a vásáron való részvétel ideális lehetőséget kínál számunkra, hogy koncentrált áttekintést kapjunk a piacon zajló eseményekről, a különféle ipari ágazatok jelenlegi és jövőbeli fókuszpontjairól és azok legújabb fejleményeiről.” A kiállítói listán ezenkívül számos egyéb cég található a sorjátlanítás, a lekerekítés és a precíziós felületkezelési eljárások területéről. „Február vége óta jelentősen megnőtt a standhelyek iránti érdeklődés – számolt be Hartmut Herdin, a fairXperts GmbH & Co. KG ügyvezető igazgatója. – Következésképpen nagyon bízunk abban, hogy 2021 októberében egy, a 2019-es rendezvényhez hasonló méretű DeburringEXPO-t leszünk képesek rendezni – természetesen a vonatkozó egészségvédelmi intézkedések betartása, valamint a kiállítók és a látogatók számára a lehető legnagyobb biztonságot nyújtó higiéniai koncepció mellett.

Az ipari robotok térhódításával növekszik az automatizált sorjázás jelentősége, ahogy fokozatosan terjed az automatizálás és a digitalizáció. A kiállítás átfogóan mutatja be a robotizált felületkezelés lehetőségeit. (Forrás: Heinz Berger Maschinenfabrik GmbH & Co. KG)

A versenyképességet eldöntő trendek a kiegészítő programban

A kiállítói előadásokat egy kiegészítő program teszi teljessé, amely a felhasználói iparág aktuális, összetett követelményeit boncolgatja. A Robofunktion GmbH-val közösen szervezett tematikus park átfogóan mutatja be a robotizált felületkezelés lehetőségeit – az alkatrészek adagolásától kezdve a pozíció felismerésén, a kezelésen, a kamera vagy szenzoros technológiával végzett sorjafigyelésen, az integrált szerszámcserén át egészen a minőségbiztosításig és az alkatrészek tárolásáig.

Különösen a fém alkatrészek esetében egyre nagyobb mértékben használnak additív eljárásokat a sorozatgyártásban. A felületmegmunkálás azonban továbbra is kihívást jelent. A megbízhatóan reprodukálható eredményeket biztosító automatizált megoldásokat koncentrált formában mutatja majd be az AM Parts Finishing témapark.

Az additív eljárásokkal gyártott fémalkatrészek utómegmunkálása továbbra is kihívást jelent. Az AM Parts Finishing témapark olyan automatizált megoldásokat mutat be, amelyek reprodukálható eredményeket biztosítanak. (Forrás: fairXperts GmbH & Co. KG)

Egyre több figyelmet fordítanak az alkatrészek tisztítására a gyártás és a javítás során. Egyre szigorúbb követelményeknek kell megfelelni mind a részecske-, mind a filmszerű szennyeződések tekintetében, hogy biztosítani lehessen az olyan gyártási folyamatok minőségét, mint a bevonatolás, a hegesztés, a ragasztás és az összeszerelés. Így a sorjázás vagy a precíziós felületkezelés után elengedhetetlenek azok a tisztítási folyamatok, amelyeket a tényleges követelmények teljesítése érdekében alakítottak ki. Ennek a kérdéskörnek szentelték a Cleaning After Deburring témaparkot.

A tudás, mint hozzáadott érték

A DeburringEXPO háromnapos szakértői fóruma szintén keresett tudásforrás, amelyen tényleges alkalmazási megoldások, aktuális fejlemények, trendek és jövőbeli stratégiák kerülnek a figyelem középpontjába.

További információk, a kiállítás programja és az előzetes kiállítói lista a www.deburring-expo.com weboldalon érhető el.