Fizikai formában is megrendezik a frankfurti Automechanika kiállítást

Idén először hibrid eseményként rendezik majd meg az Automechanika Frankfurt szakvásárt. A fő hangsúly a fizikai eseményen és a személyes találkozások által kínált összes előnyön lesz. Ezt egészíti ki a minden kiállító számára elérhető digitális B2B kapcsolati platformok, amelyek különösen azon látogatók számára lesznek hasznosak, akik a járvány miatt nem utazhatnak el Frankfurtba. Az összes kiállító számára ingyenesen elérhető digitális funkciók maximalizálják a kapcsolatteremtési lehetőségek esélyét.

„Júniustól ismét megrendezésre kerülnek a frankfurti vásárok – újságolta Detlef Braun, a Messe Frankfurt GmbH igazgatóságának tagja. – A csendet az „Indoor-Air” szellőzés- és levegő minőség technikai szakkiállítás töri majd meg, és javában zajlik a szeptemberi Automechanika szakvásár tartalmával és szervezésével kapcsolatos munka is. Higiéniai és biztonsági koncepciónknak köszönhetően minden megvan az események biztonságos lebonyolításához.”

Az elsődleges hangsúly a személyes üzleti találkozásokon van. Annak biztosításához, hogy azok az ügyfelek is részt vehessenek a vásáron, akik szeptemberben még mindig nem tudnak majd utazni, egy hibrid formátumot is bevezetnek. „Szeretnénk összehozni a különböző országokból és kontinensekről érkező iparági szereplőket, hogy kielégíthessék hálózatépítési igényüket – magyarázta Michael Johannes, az Automechanika márkamenedzsere. – Az elmúlt hat hónapban szerzett jó tapasztalataink alapján – amikor digitális szolgáltatásokat nyújtottunk ügyfeleinknek nemcsak a német nyelvterületen, hanem Oroszországban, Dubajban és Sanghajban is – úgy döntöttünk, hogy az Automechanika Frankfurtot hibrid eseményként rendezzük meg. Az ACMA Automechanika New Delhi, a világ 15 Automechanika szakkiállításának egyike, szintén a hibrid formátum mellett döntött. A nemzetközi márkacsaládunk szorosan együttműködik, így az egyes országokban szerzett tapasztalatokból a többi vásárt is tovább tudjuk feljeszteni.”

Új digitális funkciók

A fizikai Automechanika Frankfurt minden létező higiéniai és egészségvédelmi intézkedést betart majd. Annak érdekében, hogy a hálózatépítést a Frankfurtba elutazni nem képes látogatóknak is lehetségessé tegyék, a kiállítók új digitális funkciókkal is élhetnek.

„A digitális üzleti partnerkereső és tárgyalás ütemező eszköznek, valamint az élő csevegéseknek és a videohívásoknak köszönhetően a kiállítók közvetlenül kommunikálhatnak az ügyfeleikkel – mondta Olaf Mußhoff, az Automechanika igazgatója. – Ezeket a szolgáltatásokat idén ingyenesen elérhetővé tesszük a kb. 2 000 kiállítónk számára. A kiállítók termékinformációi és vállalati profiljai az esemény befejezése után is online maradna, így nagyobb elérést biztosítanak.”

A kiállítók élő közvetítés útján is bemutathatják a termékinnovációikat. „Ezeket a hónapokat arra használtuk fel, hogy alkalmazottaink technikai készségeit fejlesszük. Saját webstúdiót is alapítottunk ügyfeleink számára a frankfurti kiállítási területen – jelentette ki Michael Johannes. – nagyon várom azokat a videókat és élő közvetítéseket, amelyeket kiállítóink a támogató program kiegészítéseként készítenek.”

Személyesen Frankfurtban és élőben online

Mindazok számára, akik a koronavírus miatt nem tudnak elutazni Frankfurtba, az Automechanika programjainak egy része digitálisan is elérhető lesz. Az érdeklődők részt vehetnek egy kiválasztott online programban, amely magában foglalja a ‘Collision talk’ panelbeszélgetést, az Automechanika Innovációs Díjakat, az Automechanika Akadémiát – a jövő szempontjából fontos témákra összpontosító eseményt –, valamint egy speciális programot a műhelyek számára. A tartalom nagy része a kiállítás zárása után is elérhető lesz a médiaközpontban.

