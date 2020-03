Fertőtlenítőszer gyártásra állt át a Mol

A Mol Magyarország is segíti a kórházak fertőtlenítőszerrel való ellátását - jelentette be az állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalat ügyvezető igazgatója a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Ratatics Péter közölte: a Mol almásfüzitői egységében a hétvégén megkezdik a felületek és az emberi testfelületek fertőtlenítésére is alkalmas szer gyártását, naponta 50 ezer liter mennyiségben. A készítményt először a kórházak, kiemelt közintézmények, a nagyüzemi felhasználók kapják meg, a tervek szerint két hét múlva pedig a kiskereskedelemben is elérhetővé teszik.

A következő három hét - napi három műszakban folyó - termelése elegendő lesz az egész ország két-három hónapos fertőtlenítőszer-szükségletének fedezésére - ismertette Ratatics Péter,

A megfelelő védőeszközök biztosításának jelenleg két útja van: az egyik, hogy külföldről - jellemzően Kínából - vásárolják és szállítják be azokat. Ilyen módon a héten több mint 3 millió maszk, több mint 130 ezer védőruha, 100 ezer pár gumikesztyű, és 86 lélegeztetőgép érkezett Kínából Budapestre. A járvány elleni védekezés jegyében a kormány úgy döntött, hogy a külföldi beszerzésekkel párhuzamosan megnöveli és kiépíti a védekezéshez szükséges alapanyag- és késztermékgyártó kapacitásokat, mert az itthon gyártott termékek könnyen elérhetőek, gyorsan szállíthatóak, hamar eljutnak a kórházakba és az egészségügyi intézményekbe.

A hazai gyártás emellett ahhoz is hozzájárul, hogy a Magyarországra is begyűrűző, az elmúlt évtizedben nem tapasztalt mértékű gazdasági visszaesést is mérsékelje. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a hazai gyártás megerősítése, kiépítése érdekében szervezi az alapanyag-ellátás így például a textil, a műanyag és az etanol - biztosítását, és szükség esetén segíti a piaci szereplők összekapcsolódását.

