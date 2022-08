Fenntarthatósági kérdések a huzal- és csőiparban

A globális energiakrízis határozta meg a düsseldorfi huzal-, kábel- és csőipari szakvásárok hangulatát

Címkék: BD-Expo cső csőipar drót düsseldorf huzal messe düsseldorf Tube Tube 2022 wire wire 2022

Egy gazdasági kihívásokkal és geopolitikai válságokkal teli időszakban rendezték meg a wire és Tube 2022 huzal-, kábel- és csőipari szakvásárokat a Düsseldorfi Kiállítási Központban. A kiállításokon több mint 50 ország 1 822 kiállítója mutatta be az iparág high-tech termékeit és szolgáltatásait. A kiállítói csarnokok hangulatát a fent említett témakörök mellett a klímaváltozás kérdésköre is meghatározta.

„Düsseldorf volt és maradt ezen fajsúlyos ágazatok központi találkozóhelye – jelentette ki Bernd Jablonowski, a Messe Düsseldorf ügyvezető igazgatója. – A fenntartható működés feltételeinek megváltozása minden korábbinál fontosabbá tette az iparági szereplőkkel folytatott közvetlen eszmecserét. A legtöbb kiállítónk ezért már a 2024-es visszatérést tervezi.”

„A globális energetikai változásokról, a gépekkel és berendezésekkel kapcsolatos új követelményekről folytatott mélyreható beszélgetések nagyon hasznosak voltak mind a kiállítók, mind a látogatók számára – erősítette meg Daniel Ryfisch, a wire/Tube és a Flow Technologies projektigazgatója. – A résztvevők többsége a fenntarthatósági szempontok iránt is tájékozódott.”

A számos működő gép és berendezés mellett impozáns vásári bemutatók is várták a látogatókat: a Rögzítőelemek és Rugógyártási Technológia szegmensben a kiállítók olyan késztermékeket is bemutattak, mint a rögzítő komponensek és az ipari rugók – ez abszolút újdonságnak számított. A szakvásárok kínálatát konferenciák, szakértői előadások és vezetett ecoMetals túrák színesítették.

Idén először a huzal-, kábel- és csőipar szereplői is csatlakoztak a Messe Düsseldorf ecoMetals kampányához, ami az energiaintenzív iparágak a fenntarthatóbb jövő felé történő haladását támogatja. Az ecoMetal-trails élőben bizonyította be, hogy a wire és Tube kiállítói nemcsak innovatívak, hanem egyre inkább energia- és erőforrás-takarékos módon képesek működni.

A zöld átalakulás lehetőségeit és módszereit a 3. csarnokban tartott huzal- és csőszakértői értekezleten vitatták meg két napon keresztül. Itt olyan kulcsfontosságú iparági szereplők jelentek meg, mint a Salzgitter AG, a thyssenkrupp Steel, a thyssenkrupp Material Services Processing, az ArcelorMittal, a Heine + Beisswenger Gruppe, a Klöckner + Co SE, a Swiss Steel Group, az SMS Group GmbH, a Stahlrohre e.V. egyesület, a Voß Edelstahlhandel GmbH + Co. KG, valamint a Stahlmarkt Consult, amelyek cégeik izgalmas átalakulási folyamatairól adtak számot.

A wire 2022 51 ország 1 057 kiállítóját mutatta be mintegy 53 000 négyzetméteren, ahol huzalkészítő és -feldolgozó gépeket, huzal- és kábeltermékeket, gyártástechnológiát, kötőelemeket és rugógyártási technológiát mutattak be, beleértve a késztermékeket és a rácshegesztő gépeket. Ezen túlmenően a mérés- és szabályozástechnikai innovációk is bemutatásra kerültek.

„Mindannyian nagyon vártuk a vásári megnyitót, az elmúlt években ugyanis megtanultuk értékelni a személyes kapcsolatokat – jelentette ki Dr.-Ing. Uwe-Peter Weigmann, a WAFIOS AG igazgatótanácsának szóvivője. – Szándékosan választottuk a »Future Forming Technology« vásári mottót, és olyan úttörő technológiákat és automatizálási megoldásokat mutattunk be, amelyek még fenntarthatóbb üzletmenetet tesznek lehetővé. Kiváló visszajelzéseket kaptunk, és mind a wire, mind a Tube látogatói nagy számban keresték fel a standjainkat.”

A Tube nemzetközi csőipari szakvásár 765 kiállítója több mint 40 000 négyzetméteren teljes áttekintést adott a csőgyártástól és -feldolgozástól a csőtartozékokon, a kereskedelmen és a csőformázáson át egészen a gépekig és üzemi létesítményekig. A kínálatot ebben a szegmensben is folyamattechnológiai eszközök, segéd- és mérés- és vezérléstechnikai megoldások egészítették ki.

A Salzgitter AG azt hangsúlyozta ki, hogy a különböző iparágakban – például az olaj- és gáziparban, a szennyvízkezelésben, az élelmiszer- és a vegyiparban – egyedi, rendkívül speciális követelmények vonatkoznak a csőhálózatokra, ezért a Mannesmann termékét helyezte kiállítási jelenléte középpontjába. „A Mannesmann a világon mindenhol a legjobb minőségű acélcsövek szinonimája – mondta Frank Seinsche, a Salzgitter AG Corporate Design & Events Group Communications vezetője. – A Tube 2022 nemcsak a termékeink bemutatására, hanem az ügyfelekkel és partnereinkkel való kapcsolattartásra is tökéletes kommunikációs platform. Sőt, a Mannesmann H2 Readyvel már a hidrogénszállítási és -tárolási szektorban is mutattunk be megoldásokat.”

A Tube kiállítóinak többsége Olaszországból, Törökországból, Spanyolországból, Belgiumból, Franciaországból, Ausztriából, Hollandiából, Svájcból, Nagy-Britanniából, Svédországból, Lengyelországból, Csehországból és Németországból érkezett. A tengerentúlról amerikai, kanadai, dél-koreai, tajvani, indiai és japán cégek utaztak Düsseldorfba. A több mint 140 országból származó látogatói kör nemzetközisége ismét nagyon magas, 70% körül volt. A vásárlátogatók mintegy 75%-a döntési jogkörrel rendelkező vezetőnek számított. Összességében az iparágak beruházási hajlandósága magasnak számít, különösen a kihívásokkal teli időkben. A megkérdezett látogatók 70%-a nyilatkozott úgy, hogy 2024-ben újra eljönne Düsseldorfba.

A wire látogatóinak zöme a huzal- és kábelgyártásból, a vas-, acél- és színesfémiparból, illetve a jármű- és beszállítói iparból érkezett, akiket a huzalok és huzaltermékek, a rudak, huzalok és szalagok gyártásához és feldolgozásához szükséges gépek és berendezések, valamint a huzal- és kábelipar tesztműszerei, szenzortechnológiája és minőségbiztosítása érdekelt.

A csőiparból érkező látogatók a csövek, csőipari termékek és tartozékok mellett a fémcsövek gyártásához és feldolgozásához szükséges gépek és berendezések, szerszámok és segédanyagok, valamint a vizsgálati eljárások, a szenzortechnológia és a minőségbiztosítás iránt érdeklődtek.

A wire és Tube vásárkettős 2024. április 15–19. között ismét egyidejűleg kerül megrendezésre a Düsseldorfi Kiállítási Központban.

www.wire.de

www.Tube.de

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft.

www.bdexpo.hu