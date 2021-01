Felvirágozhat az elektromos buszok magyarországi gyártása

Hazánkban készül Európa első csuklós hidrogénbusza

Címkék: autóipar autóipari beszállító busz buszgyártás elektromobilitás elektromos busz elektromos jármű hidrogén

A kormány bejelentésének értelmében 2022-től csak elektromos buszok beszerzésére nyerhető majd el támogatás a 25 ezeresnél nagyobb településeken, ennek következtében a járműállomány a klímavédelem jegyében még korszerűbbé válhat néhány éven belül. Hazánkban jelenleg egyedül a Goldi Mobility Kft.-nál készülnek hazai forgalmazásra magyar know-how-val és összeszereléssel elektromos autóbuszok, ráadásul legkésőbb augusztusig elkészül első csuklós hidrogénbuszuk is, ami egyedülálló egész Európában. Céljuk, hogy a közeljövőben még több magyar partnerrel működjenek együtt, ezért folyamatosan keresik a kapcsolatot a honi beszállítókkal.

A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben kiemelt szerepet tölt be a közlekedészöldítési program: az alacsony és nulla kibocsátású járművek, elsősorban elektromos meghajtású buszok forgalomba állítását a 25 ezer főnél nagyobb létszámú települések közösségi közlekedésében 36 milliárd forinttal támogatja a kormány a nemzeti buszstratégia keretében. A támogatási intenzitás mértéke a kiváltani tervezett autóbuszok normájához igazodik 50 százalékos maximális támogatási szintig.

A program célja elsődlegesen a szennyező buszok mielőbbi kivonása a forgalomból, ezzel a városi életminőség javítása. Magyarországon megközelítőleg 8500 autóbusz vesz részt a teljes, helyi és helyközi közösségi közlekedésben. Általános cél, hogy ez a járműállomány a lehető legkorszerűbb buszokból álljon, a flotta átlagéletkora a jelenlegi 14,7 évről mintegy 10 évre csökkenjen.

Csuklós hidrogénbusz is épül az elektromos járművek mellett

Az elektromos buszok terén hazánk jelenleg nemzetközi szinten rosszul áll, ugyanakkor a klímaegyezményben rögzített széndioxidkibocsátás-csökkentéshez elengedhetetlen a tömegközlekedés radikális átalakítása.

Magyarországon jelenleg egy kínai és egy lengyel gyártó forgalmaz a Goldi Mobility Kft. mellett elektromos autóbuszokat, de utóbbi az egyetlen vállalat, ami mindezt részben magyar know-how-val és összeszereléssel teszi, termékeit a hazai piacon értékesítve.

Kovács Ferenc, a ráckevei székhelyű cég tulajdonosa arról beszélt, egyre több városban írnak ki tendereket az elektromos autóbuszok beszerzésére. A közelmúltban Paks, Pécs, Tatabánya és Salgótarján is szerzett be korszerű járműveket, de ezek mennyisége még mindig elhanyagolható, ha a hazánkban forgalomban lévő mind a 8500 buszt le szeretnénk cserélni.

„Vállalatunk 300 ezer kilométerig és négy évig garanciát nyújt díjmentes szervizzel, ez idő alatt az üzemeltetőnek egy forintot sem kell fizetnie az alkatrészek cseréért, javításáért. Ebbe beletartozik az ingyenes szervizdíj és a díjmentes kopóalkatrészcsere a fékbetéttől az ablaktörlő gumiig a gumiabroncsokon kívül. A szingapúri kollégákkal közösen kifejlesztett elektromos buszok mind paramétereiben, mind teljesítményben és minőségben is magas színvonalat képeznek a piacon, ráadásul ár-érték arányban is az élmezőnyben vannak” – magyarázta Kovács, akinek kétéves munkája van benne az összes szerződés megkötésében, ráadásul mindezt állami támogatás nélkül érte el.

Hozzátette, büszkék rá, hogy a várhatóan áprilisban piacra kerülő, GOLDiON E9 (8,5 méteres) valamint GOLDiON E12 (12 méteres) elektromos buszukat szingapúri mérnökökkel közösen fejlesztették, így hazánkban egyedülálló módon részben magyar a know-how és az összeszerelés is.

Kovács Ferenc azt is hangsúlyozta, európai szinten is első lesz az a 18 méter hosszú csuklós hidrogénbusz, a GOLDiON H18, ami várhatóan július-augusztusban gurulhat majd ki a műhelyből. Ez jelentős részben szintén magyar találmány, az első tollvonástól az utolsóig minden fázisban aktívan részt vettek a kialakításánál, sőt, hidrogéntechnológiában a világ legnagyobb gyártóival van szerződésük. A szingapúri, ausztráliai, pakisztáni, amerikai, kínai és magyar mérnökökkel, mintegy 12 fő részvételével minden hétfőn videóértekezleten egyeztetik a buszok fejlesztését. Fejlesztik továbbá az új elektromos távolsági buszukat is, amely az ET nevet kapja majd.

Minél több magyar alkatrésszel dolgoznának

A Goldi Mobility Kft.-nél már most jelentős az érdeklődés nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is a termékeik iránt. Kezdetben évente 30 és 50 közötti elektromos buszt szeretnének legyártani, amivel várhatóan teljes mértékben kielégíthetik az itthoni igényeket, hiszen egy-egy tendert jellemzően 8-10 jármű beszerzésére írnak ki az önkormányzatok.

Kovács Ferenc arról beszélt, reméli, hogy a kormány helyesen és jól tudja majd kezelni az elektromos és hidrogén alapú tömegközlekedés fejlesztését már csak annál is inkább, mert céljuk, hogy a magyarországi buszösszeszerelést megerősítsék és idővel európai szinten is megkerülhetetlenné tegyék.

„Ha úgy alakul, hogy az összes forgalomban lévő magyar buszt lecserélik, azonnal tudjuk növelni a kapacitásainkat. Érdekünk, hogy minél több magyar alkatrészből épüljenek a járműveink, ezért folyamatosan várjuk a beszállítók és szervizpartnerek jelentkezését is, miközben mi is keressük velük a kapcsolatot, térképezzük fel a piacot” – tette hozzá a cég tulajdonosa.