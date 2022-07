Ezek lettek az Év Célgépei 2022-ben

Robot adta át a trófeákat a nyerteseknek

Június 28-án kedden a budapesti Millenium Házában rendezték meg a II. Magyar Ipari Célgép Nagydíj díjátadó rendezvényét, a Gépész Szalont. Az ország legnagyobb szakmai versenyére több tucatnyi pályázat érkezett be a fakidöntő célgéptől a láda vasút gyermekjátékon át a robot behelyezőig. A zsűri ezúttal is egy közös elbírálási rendszert kialakítva, ugyanazon a műszaki szemüvegen keresztül vizsgálta a pályaműveket, majd az összes szempontot mérlegre téve hoztak döntést a díjakat illetően. A ceremónia látványos különlegessége volt, hogy ezúttal egy Mitsubishi robot adta át a színpadon a győzteseknek járó trófeákat.

A mérnök szakma egyike a legizgalmasabb és a legfontosabb hivatás, vallja Sipos Sándor, az ország legnagyobb ipari célgép versenyének ötletgazdája, aki számára a mérnöknek legalább ugyanolyan fontos dolgot jelent, mint tanárnak vagy orvosnak lenni.

A Chemplex Kft. tulajdonosa tavaly hagyományteremtő jelleggel hívta életre a Magyar Ipari Célgép Nagydíjat, melynek célja, hogy a hazai termelő és szolgáltató vállalatok megismerjék a hazai gépgyártás kiváló, egyedi felhasználási célra készülő gépeit. Dr. Bárdos Krisztina, a társszervező Gépipari Tudományos Egyesület ügyvezetője elmondta, hogy a célgépeknek a gazdasági élet szinte minden területén helye van és a gépgyártásnak ez a szegmense nagyon komoly fejlesztési potenciállal bír.

Az első verseny kiemelkedő sikerei után így idén is az egészen egyszerű géptől a korszerű technológiákon át az Ipar 4.0 szempontjainak megfelelő célgépekkel várták a nevezéseket, melyek közül a szakmai zsűri értékelése alapján hat kategóriában hirdettek győztest június 28-án kedden a budapesti Millenium Házában.

A zsűri tagjai a pályázatok elbírálásánál a következőket vizsgálták: milyen arányú és színvonalú innovációs érték testesül meg a konstrukcióban; a tervezési munka korszerűségét; a gép piaci versenyképességét; azt, hogy milyen gazdasági előnyökkel jár a gép használata; hogyan illeszkedik a gép az Ipar 4.0 és a digitalizáció elvárásaihoz; továbbá üzemeltetési, karbantartási, környezetvédelmi szempontokat.

Dr. Nagy Ádám, az Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára a megnyitó beszédében elmondta: van egy nagyon erős tudásbázis, ami Magyarországot tovább viheti azon az úton, amelyet az ország ipari fejlődésével összefüggésben megfigyelhettek a 2010-es években és most a 2020-as évek elején. Ugyanakkor arra is kitért, hogy 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is rendkívül sok kihívással kell szembenézni. Kiemelte, bizakodásra ad okot, hogy az ezeket megelőző években a magyar gazdaság egy olyan stabil alapra, felívelő pályára került, amelyet már a nemzetközi fórumok is elismertek.



Metál Attila, a zsűri elnöke arról beszélt, a tavalyi versenykiírás után aggódtak, hogy idén csökkenni fog a pályázók száma, hiszen sok kitűnő terv halmozódott fel a korábbi évek során, de kiderült, felesleges volt a félelmük. Mint fogalmazott, tapasztalataik szerint a hazai gépipar éves szinten annyi új célgépre tart igényt, hogy erre a trendre hosszú távon is lehet alapozni a megmérettetést.



„Számtalan nívós pályázat érkezett be, egy széles tudású és összetettségű termékskálát láthattunk, a mesterséges intelligenciát alkalmazó optikai mérőberendezésektől kezdve az automata parkolóházon át a könyvkötő gépig. Ha egyet ki kellene emelni, ami nagyon jövőbe mutató, az a polimer kompozit termékek automata gyártósora, amelynél nemcsak maga a célgép kialakítása egyedi, hanem az alkalmazott új technológia, amely mögött többéves kutatás-fejlesztési munka áll” – mutatott rá Metál Attila.

A győztesek listája:

Az év célgépe 2022 Anyagmozgatás, anyagtárolás gépei kategóriában: Alumínium tömb robot palettázó rendszer, TOMETH Fémtechnika Kft.

Az év célgépe 2022 Kísérleti, laboratóriumi, tesztberendezések, mérőeszközök, tesztpadok kategóriában: Robotos érdesség vizsgáló állomás, simpLogic Mérnök Iroda Kft.

Az év célgépe 2022 Gyártás-előkészítés gépei: alapanyag és nyersanyagfeldolgozás kategóriában: TL-10 kalibrációs folyadék regeneráló berendezés, Tribologic Kft.

Az év célgépe 2022 Termék kiadagolás beadagolás vagy csomagolás gépei kategóriában: Automata zsákológép, Metrisoft Mérleggyártó Kft.

Az év célgépe 2022 Teljes gyártósorok, üzemi és kisüzemi technológiák kategóriában: Automata gyártósor polimer kompozit termékek rövid ciklusidejű sorozatgyártására, Kentech Kft., HD Composite Zrt.

Az év célgépe 2022 Részterméket előállító, megmunkáló gyártógépek kategóriában: Perfect Binder 420 PUR Könyvkötőgép, RIGO Kft.

Az év célgéptervezője 2022-ben: Szakállas Tibor

A Közönségszavazás nyertese: Járomköteg fordító, Somhegyi Béla és Somhegyi Krisztián, Lifting-Controll Kft.

A díjazottak

Ugródeszka a díjazottaknak

A Célgép Szalon rendezvényen a díjátadó ceremónia látványos különlegessége volt, hogy ezúttal egy Mitsubishi robot adta át a színpadon a Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2022 trófeáit.

Balán Péter, a versenyt szponzoráló Mitsubishi FA Divíziójának branch managere, elmondta, a Mitsubishi Electricnél hisznek a versenyben. Hisznek abban, hogy a versenyszellem plusz energiákat mozgósít mindenkiben, hogy a mindennapok teljesítményét is túlszárnyalva még jobb, magasabb eredményt érjenek el.

„Ennek a versenynek minden résztvevő a nyertese, hisz önmagát legyőzve egy jobb eredményt ér el. Emellett néhány díjazott kap egy külső megerősítést is, hogy abban a helyzetben az ő művét értékelték a legjobbnak. Vállalatunknál küldetésünknek tekintjük, hogy támogassuk a magyar cégeket, célgépépítőket, OEM-eket hogy a nemzetközi porondon is sikereket érjenek el, ne csak a magyar piacra dolgozzanak, hanem nemzetközi szintre bővítsék az értékesítési tevékenységüket” – fogalmazott.

Hozzátette, szilárdan hiszik, hogy ehhez nem a legolcsóbbnak kell lenni, hanem a legmagasabb szintű technológiát kell biztosítani, a vevő igényeire szabott megoldásokat kell szállítani valamint a vevő számára olyan megoldásokat bemutatni, amire lehet, hogy nem is gondolnak.

Stankovics Mátyás, a szintén a II. Magyar Ipari Célgép Nagydíj egyik szponzorának, a Viapan Groupnak a marketingvezetője arról beszélt, hogy az elismerés önmagában is ösztönző - nem csak annak, aki a díjat kapja, hanem annak is, aki megismeri az adott célgép mögötti sikertörténetet.

„Ennek pedig a legjobb fóruma egy díjátadó, ami lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre is. Az, hogy így lehetőség nyílt testközelből megismerni a piaci trendeket, szakmai innovációkat, csak hab a tortán, és természetesen szintén ösztönzőleg hat a szakmára” – mutatott rá.

Kardos Dániel, a LINAMAR Hungary Zrt. sales engineere pedig arról beszélt, az esemény támogatójaként ők is fontosnak tartják, hogy a gépész szakma is megmutassa magát a nagyvilág előtt, mert ezek a projektek jellemzően zárt kapuk mögött kerülnek megvalósításra, pedig a műszaki megoldásokra nagyon is büszkének kell lenni és tágabb körben is megismertetni az emberekkel, hogy még vonzóbbá tegyék a mérnöki pályát a fiatalok számára.

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj kategóriagyőztesei számára 2022-ben is számos lehetőség nyílik, ahogy 2021-ben. A nyertesek és a 2022-es pályázók bemutatkozhatnak az Ipar Napjai és MACH-TECH szakkiállításokon, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj standján. A Gépipari Tudományos Egyesület tagsággal és a Szakmakultúra Konferencián bemutatkozási lehetőséggel támogatta a nyerteseket.

A nyeremények:

A Mitsubishi Electric egymillió forint értékű különleges csomagot ajánlott fel, melynek tartalma egy iQ-R PLC konfiguráció, ami mellé egy teljes szoftver csomag is jár. Ezenfelül a csomag taralmaz egy „Quick start guide”-ot ami a mellékelt hardware elemek beüzemelésén és a projekt feltöltésén vezet végig. Ráadásként a nyertest meghívják irodájukba egy egynapos képzésre, ahol segítenek az alapok elsajátításában, az eszközök „felélesztésében”.

A Viapan Group 800 ezer forint értékű csomagot ajánlott fel az egyik kategória győztesének. Ennek keretein belül egy hónapon keresztül biztosítják a nyertes dolgozói részére az ergoskeletonjat, amelyek tartásjavító funkciójukkal tehermentesítik és kímélik, jobb pozícióban tartják a nyakat és a hátat. Továbbá biztosítanak egy balatoni csapatépítési lehetőséget képzőközpontjukban.

A Bosch-Rexroth i4.0 gyakorlati fókuszú oktatással támogatja az egyik kategória nyertesét.

A Linamar Hungary Zrt. 500 ezer forint értékű támogatási kerettel áll az egyik kategórianyertes mellé.

A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Budapest felajánlásából félmillió forint értékű 3D fémnyomtatási szolgáltatást vehet igénybe az egyik kategória nyertese.

Az RWH Kft. az egyik kategórianyertest látja el 750.000 Ft értékű beszerzési kerettel, aki választhat lineáris megoldások, csapágyak, csapágyházak, tengelyek közül, 10 gyártó által kínált szortimentből.

A VARINEX Zrt. különdíjat ad át a zsűri által választott pályázat benyújtója számára, aki 300.000.- Ft értékben vehet igénybe 3D nyomtatási szolgáltatást.

A kategóriák nyertes pályaműveit emblémával is díjazzák, amely jól használható a kommunikációban és a gépre is kihelyezhető.

Támogatói vélemények

Kardos Dániel, a Linamar Hungary Zrt. műszaki értékesítője

Már tavaly is az elsők között ismertük fel a rendezvény jelentőégét és álltunk be mellé támogatóként. A Linamart mindenki a célgépek felhasználójaként ismeri, de házon belül mi is rendelkezünk egy célgép építő csapattal, amely nemcsak a cégcsoport számára, hanem külső megrendelőknek is tervez és gyárt gépeket. A mi megrendelőink zöme a vasúti, energetikai, illetve járműipari szektorok hazai multinacionális cégei közül kerül ki.

Sokan hiszik azt, hogy a mérnökök zárkózott, befelé forduló emberek, de köztünk is vannak sokan, akik szívesen beszélnek a munkájukról, ezért hatalmas jelentősége van egy olyan fórumnak, ahol ezt megtehetjük. Sok gyártó cég csökkenti a termelését a munkaerőhiány miatt, ezért a gépekre és az automatizálásra érdemes lenne úgy gondolni, mint az ipar megmentőire.

Dr. Lévai Gábor, a NAGÉV Cink Kft. fejlesztési igazgatója

Idén hallottunk először a Magyar Ipari Célgép Nagydíjról és olyan kezdeményezésnek ítéltem, amelyen mi is megmutathatjuk magunkat egy fontos ágazat számára. A tűzihorganyzás nem a gépgyártás szerves része, mégis kapcsolódik ahhoz, hiszen a gépelemek felületvédelmét mi végezzük el.

A mi üzemünkben az automatizálás olyan munkafolyamatokat váltott ki, amelyek az emberek számára nagyon megterhelők voltak. Vannak olyan tevékenységek – például a bevonatolás, a merítés folyamata –, amit egyelőre nem látok automatizálhatónak. De kétségtelen, hogy ha egy gépek beprogramozok egy adott feladatra, akkor ezt fáradhatatlanul, hiba nélkül képes elvégezni, míg egy embernek gyakorlatra és pihenésre van szüksége ahhoz, hogy megközelítse a gép megbízhatóságát. Sokan látták meg a lehetőséget a rendezvényben, csak remélni tudom, hogy folytatódik a versenysorozat.

Balogh András, a Mitsubishi Electric műszaki támogató mérnöke

A célgép építő ágazat egyik beszállítójaként idén döntöttünk először a Magyar Ipari Célgép Nagydíj támogatásáról, fontos ugyanis számunkra a szektor megszólítása. Mindenképpen hasznos iparági rendezvénynek tartom a versenyt, hiszen napjainkban talán minden korábbinál fontosabb a közvetlen eszmecsere.

Sok pályamű érkezett be, ezek közül számos munka igényességről és komoly szaktudásról tett tanúbizonyságot, de némely esetben nehéz volt megmondani, hogy mit is értékeljünk az adott pályázaton. Zömében azonban színvonalas munkákkal találkoztam a zsűri tagjaként.

Pintér János, a Viapan Group robotikai igazgatója

HR-szolgáltatásokra alapítottuk a cégünket, de öt évvel ezlőtt úgy döntöttük, hogy robotikai megoldásokkal – kollaboratív robotok és exoskeletonok bérbeadásával – is elkezdünk foglalkozni. Ügyfeleinknek tehát nem kell megvásárolniuk az adott automatizálási, vagy tehermentesítő rendszert, hanem azt bérbe tudják venni tőlünk. A piacunk az elmúlt két évben kezdett fellendülni, hiszen a cégeket éppen elég költség terheli ahhoz, hogy ne akarjanak minden termelőegységet külön-külön megvásárolni. Mások pilot projektként kezelik a bérlést, vagyis tesztelik, hogy mennyire válik be náluk az adott megoldás és ha igen, akkor váltanak a bérletről a vásárlásra. A robotok meghosszabbított szállítási határideje is a mi malmunkra hajtja a vizet.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kollaboratív robotok elterjedjenek a termelésben, ezért ez ember-robot együttműködés lehetőségeit és előnyeit mutatjuk be a célgép építőknek. Nagyon hasznosnak tartom ebből szempontból is a versenyt, de a legnagyobb erőssége mégis az, hogy számos rejtett tehetséget és kincset a felszínre hoz a hazai mérnöktársadalomból.

Nyirő Ferenc, az S&T Consulting Hungary Kft. Ipari Digitalizáció Üzletág vezetője

Tavaly a világjárvány miatt nem jelentünk meg a versenyen, mert nem akartuk a munkatársaink egészségét kockáztatni, de már a kezdetektől nagyon jó kezdeményezésnek tartottam a Magyar Ipari Célgép Nagydíjat és úgy gondolom, hogy minden olyan célt fel kell karolni, ami a magyar ipar előre lendítését eredményezheti. Számunkra rendkívül fontos a célgép építők elérése, a legtöbb ügyfelünk ugyanis éppen ebből az ágazatból kerül ki. A jelenlétünk már csak abból a szempontból is hasznos, hogy a legmodernebb digitalizációs megoldásokat tudjuk első kézből bemutatni a célgép gyártók számára, a digitalizáció erejét ugyanis még nem teljes mértékben aknázza ki a szektor.

Dr. Kovács Attila, a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. fejlesztési igazgatója

Minden olyan kezdeményezést szívesen támogatunk, amely a hazai ipar összefonódását, a mérnöki munka elismerését és eredményeinek bemutatását, ezáltal a műszaki kultúra fejlődését szolgálja. Mi magunk is használunk célgépeket, elsősorban tesztelésre és gyártási folyamatok részleges automatizálásra. Az igényeink azonban sok szempontból egyediek, hiszen a nagy változatosság és projektjelleg miatt továbbra is szükség van az emberi szakértelemre is: azt szoktuk mondani, hogy az autókat gyártják, a vasúti járműveket építik. A Magyar Ipari Célgép Nagydíj ismertségét tovább kell erősíteni, azt mindenképpen hasznos kezdeményezésnek tartom. Remek alkalom arra, hogy az egyes szereplők: a komponens vagy alkatrész forgalmazók, célgépépítők és a felhasználók az aktualitásokról és trendekről véleményt cseréljenek, ezáltal ki-ki a saját területén fejlődhessen. A mai nap elhangzott előadások jó példái ennek a lehetőségnek.

