Erősödik a Kluthe hazai jelenléte

Hűtő- és kenőanyagok: A fém megmunkálásakor a legtöbb esetben elengedhetetlen a hűtő- és kenőanyagok használata. A HAKUFORM és HAKUFLUID hűtő-, kenőanyagok és olajok világszerte ismertek, és a legmagasabb minőséget képviselik a megmunkálási folyamatokban. Ezen anyagok együttesen biztosítják a megfelelő hűtő és kenő hatást. A folyadéknak ezenkívül a megmunkálási folyamat során fellépő forgácsokat, sorjákat, stb. is el kell távolítaniuk a forgácsolási zóna közeléből. A HAKUFLUID emellett csökkenti az olajköd koncentrációját az üzemben, ami tiszta munkakörnyezetet eredményez.

Fém- és műanyagfestés: A Kluthe fém- és műanyagfestési portfóliójába tartozó termékek kiválóan illeszthetők be az Ön értékteremtő folyamataiba. Olyan innovatív termékekkel, mint például a NIKUTEX termékcsalád VOC-csökkentett VOC-mentes tisztítófolyadékai, szennyvízkezeléshez, illetve a festékkoaguláláshoz szükséges termékek. A portfólió a festési folyamatokhoz szükséges vegyi anyagok teljes skáláját lefedi, beleértve a CONTROX festékeltávolító rendszert is, amellyel mind a festést segítő eszközökről (akasztók, rácsok, felhordó berendezések), mind a hibásan festett alkatrészekről műszakilag és gazdaságilag is sikeresen távolíthatók el a festékmaradványok.