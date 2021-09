EMO Hannover újrapozicionálva

A világ vezető gyártástechnológiai szakkiállítása a gyártás jövőjére koncentrál

Címkék: automatizálás EMO Hannover gépipar gyártástechnológia innováció kiállítás

„Helló, új EMO Hannover!” – szólt az üzenet, az EMO Hannover Relaunch konferencián szeptember 14-én. Az EMO Hannover szervezőjének számító Német Szerszámgépgyártók Szövetsége (VDW) rendezvényén az üzleti élet és a politika világának szakértői vitatkoztak a gyártástechnológia jövőjéről.

„Az ágazat állandó átalakulásban van és hatalmas kihívásokkal néz szembe – mondta dr. Wilfried Schäfer, a VDW ügyvezető igazgatója. – Az EMO Hannovernek tükröznie kell ezeket és megoldásokat is kell javasolnia azokra, ha relevánsak a jövő szempontjából.

„Innovatív gyártás” ösztönzőként és egyben igényként

Az „Innovatív gyártás” az EMO Hannover 2023 mottója. Felhívás minden kiállító és látogató számára, hogy folyamatosan újuljanak meg, javítsák és bővítsék kínálatukat, ésszerűsítsék folyamataikat, és új piacokat nyissanak meg, hogy a lehető legjobban pozícionálják magukat a nemzetközi versenyben. Carl Martin Welcker, az EMO Hannover 2023 főbiztosa szerint a kiállítás az ipari termelés megújítására és optimalizálására szolgáló technológiák teljes terjedelmét és mélységét bemutatja.

Az „Innovatív gyártás” azonban nemcsak a technológiákra vonatkozik. Az EMO Hannover olyan témákat is felvet, amelyek világszerte relevánsak a gyártástechnológia számára. A hálózatosodás, a fenntarthatóság, valamint a Work 4.0 már intenzív viták tárgyát képezik az üzleti világban és a társadalom egészében. Az energiaforradalom, az éghajlatváltozás, a termelés fenntarthatósága, az új versenytársak, a felvevő iparágak átalakulása, a digitalizáció, a munka világában bekövetkező változások, valamint az új adatvezérelt üzleti modellek olyan kulcsfontosságú témakörök, amelyekkel az iparnak és a társadalomnak az elkövetkező években foglalkoznia kell. A kérdések egyike sem önmagában vizsgálandó, sokkal inkább összekapcsolódnak, kölcsönösen gazdagítják egymást, így együtt kell kezelni és megoldani azokat, hogy a megoldás valóban hatékony legyen. Ezeken felül természetesen a klasszikus kihívásokkal – a minőséggel, a hatékonysággal, a rugalmassággal és a megbízhatósággal – is foglalkozni kell, mivel továbbra is ezek határozzák meg a gyártástechnika fejlődését. A számtalan kihívást nem az EMO 2023 oldja majd meg, de a kiállítók és vásárlóik együtt indulhatnak el az úton és bemutathatják az addig elért eredményeket.

Az iparág legfontosabb fizikai és digitális találkozóhelye

„A párbeszéd és a találkozás az új EMO Hannover két legfontosabb eleme – mondta Dr. Wilfried Schäfer. – A kommunikációs koncepció az EMO Communication, az EMO Connect, az EMO Digital és az EMO Conference négy pillérén nyugszik. Ide tartoznak az új formátumok, például a „szóvivők sarka”, a mesterkurzusok vagy az EMO Akadémia, valamint az olyan ismerős elemek, mint az üzleti partner kereső, vagy a kiemelt vezetett túrák - beleértve a digitális formátumot is.

A kísérőprogram az év 365 napját lefedi. Az EMO Hannover 2023 előtt számos rendezvényt tartanak majd szerte a világon, például az EMO World Tourt a 2023-as év első hónapjaiban, ami az adott régiókra jellemző kihívásokat és gyártástechnológiai megoldásokat mutatja majd be. „Az EMO 1975 óta számít a világ vezető fémipari szakkiállításának – tette hozzá dr. Schäfer. – De most annál is több. Magában foglalja a teljes értékláncot, integrálva az informatikát, ami elengedhetetlen az intelligens gyári hálózatépítéshez. Az EMO több, mint egy értékesítési platform.”

www.emo-hannover.de