Előzetes az A+A 2021 szakvásárról

A munkahelyi biztonsági és foglalkozásegészségügyi világvásár idei fénypontjainak áttekintése

A világjárvány még nagyobb lendületet adott a munka világában zajló változásoknak. Gyökeres átalakulásról van szó, amely például egyik napról a másikra lehetővé tette a digitális megoldás bevezetését. Egyúttal a fenntarthatóság minden eddiginél inkább a társadalom és az ipar érdeklődésének középpontjába került.

A teljes iparágban ezért új kérdésekre kell választ találni és új területeken kell cselekedni. Hogyan akarjuk alakítani a holnap világát, hogyan akarunk élni, dolgozni és gazdálkodni ebben az új világban, miközben a környezetet kímélve és felelősségteljesen bánunk embertársainkkal és a rendelkezésre álló erőforrásokkal? A munka világának jövőjéről átfogó képet nyújt, de megoldásokkal és termékekkel is szolgál az idei A+A szakvásár. a munkabiztonság és a foglalkozás-egészségügy az 1-estől 10-esig terjedő csarnokokban elhelyezett és több mint 1000 kiállítót felvonultató vezető világvására október 26-29. között nyitja meg kapuit a düsseldorfi vásárközpontban. Az A+A 2021 szakvásárra a www.aplusa.de/1130 oldalon lehet belépőjegyet vásárolni, a mindenkori legfrissebb csarnokkiosztás térképe pedig innen tölthető le.

Online szolgáltatások nyújtják meg a szakvásár élményét

A vásárlátogatás optimális előkészítésére szolgál a digitális kiállítói adatbázis: az A+A 2021 látogatói itt tájékozódhatnak a kiállítókhoz, a vásári szolgáltatásokhoz és a kapcsolattartók elérhetőségéhez kapcsolódó minden fontos részletről. A szakvásár további digitális kiegészítését jelentik az egyes termékekhez kapcsolódó kiállítói bemutatók az interneten. Ezzel az új digitális csatornával vehetik fel a virtuális kapcsolatot a kiállítókkal mindazok, akiknek idén tartózkodnia kell a személyes vásárlátogatástól. Ezek az internetes bemutatók igény szerint a szakvásár után is elérhetők.

Visszatérés az üzletmenethez – biztonságosan!

Az A+A szakvásár sikeres megrendezését 2021-ben a düsseldorfi rendezvényekre vonatkozó és átfogó higiéniai, valamint fertőzésvédelmi koncepció szavatolja. Ez a szabályrendszer már bizonyított több szakvásáron, de természetesen folyamatosan frissítik is a változó feltételeknek megfelelően. A szakvásár minden résztvevőjének lehető legjobb védelme érdekében például az A+A 2021 keretében regisztrációs kötelezettség érvényes és a „3G elvnek” megfelelően (érvényes teszttel rendelkezők, vagy beoltottak vagy felgyógyultak) egynapos belépőjegyekkel léphetnek be. Az A+A szakvásár ezzel a koronavírus idején is egyértelműen jelzi az ágazatnak, hogy az ember számít – most és a jövőben is. A részletes higiéniai koncepció lényegi összefoglalóját az A+A 2021 szakvásár www.aplusa.de/de/Hygienekonzept_PROTaction címen elérhető higiéniai és fertőzésvédelmi információs honlapján vagy az innen letölthető adatlapon, piktogramokkal foglaltuk össze.

A Messe Düsseldorf biztonsági vezetőjével a vásártársaság higiéniai és fertőzésvédelmi koncepciójáról készített részletes interjút itt közöljük: https://www.aplusa.de/Interview_Hygiene_DE

37. Munkavédelmi és Foglalkozás-egészségügyi Kongresszus

A minden szakember és szakértő számára legfontosabb kongresszust a német „Basi” Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Országos Munkaközösség szervezi, hogy kétévente színteret biztosítson Düsseldorfban a munkavédelem és a foglalkozás-egészségügy ipari, kisipari, közigazgatási, politikai és tudományos szereplőinek és döntésekért felelős vezetőinek csúcstalálkozójának. Idén olyan aktuális kérdések szerepelnek hangsúlyosan, mint például a Munkavégzés 4.0, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia lehetőségei a munkavédelemben, a munkavégzés egy világjárvány idején, valamint a kibocsátás nélküli gazdaság jövőképének megvalósítása. Ezen kívül modern formátumú rendezvények sokaságán vitatnak meg olyan kérdéseket, mint a mobil munkavégzés, a nemzetközi beszállítói láncokban biztosított munkavédelem, a munkavédelem fenntarthatósága, valamint a munka jövője Európában és a világban. A 37. Munkavédelmi és Foglalkozás-egészségügyi Kongresszus programja itt olvasható: http://www.basi.de/aa-kongress/.

Az A+A honlapján ezen kívül a kongresszus egyes kiválasztott részeit streaming szolgáltatással szabadon hozzáférhetően sugározzák. A szakvásár 10-es csarnokában találják a szakmai látogatók a munkavédelem és a foglalkozás-egészségügy kompetencia-központját, a biztonsági és egészségügyi találkozót, ahol a Basi német szakmai szövetség hazai és nemzetközi partnereivel karöltve nyújt tájékoztatást minden szakterületről, például a vállalati egészségfejlesztésről,

a munkaköri megbetegedésekről, a veszélyes anyagokról,

a védőfelszerelésekről, a baleset-biztosításról, a rehabilitációról és

a szabályozókról.

Az A+A 2021 szakvásár alapvető témái

Az ágazat fejlődésében meghatározó témakörök határozzák meg értelemszerűen az A+A 2021 szakvásár megjelenését is, legyen szó a mintegy 50.000 négyzetméteren a kiállítók részéről megoldásokról és termékekről vagy a különbemutató és a trendfórum területén szervezett számos bemutatóról és hozzászólásról.

Napjainkban a digitális teljesítőképesség és a fenntarthatóság a meghatározó, ez a két tényező pedig a jövőben is jelentős mértékben befolyásolja a munka világának jövőjét. Az A+A 2021 szakvásárt alapvetően meghatározó két témakör mellett a kísérő rendezvények elsődlegesen a jövő megoldásait (Future Solutions), a munka új világait (New Work) és természetesen a higiéniát és a világjárványt állítják előtérbe.

A+A Live: Gyakorlatias előadások és élő bemutatók

A kiállítók termékei és megoldásai mellett a 4-es vásárcsarnokban rendezett idei trendfórum gyakorlatias előadások keretében foglalkozik a fejlődés irányát meghatározó kérdésekkel. A következő tematikus csoportokat állították össze:

Digitalizáció + biztonság: előadások az egyéni védőfelszerelés használatának digitális dokumentálásáról, azok beszerzéséről, karbantartásáról, gondozásáról és tisztításáról, valamint a balesetveszélyes helyzetek rögzítéséről.

Digitalizáció + egészség: egészségvédelmi applikációk bemutatása, az otthoni munkavégzés és a munka új világa, valamint pszichológiai megterhelés és a fizikai terhelés csökkentése külső rásegítő vázakkal

Fenntarthatóság: a beszállítói láncokra vonatkozó gondossági kötelezettséget előíró német és európai jogszabályok bemutatása; a körforgásos gazdaság és annak határai.

Védelem és higiéniai: a legjobb gyakorlatot tükröző esettanulmányok és tanulságok az egyéni védőfelszerelés kiválasztásában (maszkok, kézvédelem, fertőtlenítés, stb., beleértve a kombinálhatóságot is), CE-tanúsítás és minőségtudatosság.

Veszélyes anyagok kezelése: előadások veszélyes anyagok kezeléséről, értékeléséről és a veszélyeztetés értékeléséről. A legújabb eredmények a REACH témakörében, valamint veszélyes anyagok tárolására vonatkozó kísérletekről beszámoló előadások.

Egyes előadásokat az A+A 2021 szakvásár honlapján élőben, streaming-szolgáltatással is lehet követni. Az előadás-sorozatokról és az előadókról naprakész adatokkal szolgálnak a https://www.aplusa.de/de/Home/Programm_2021/Trend_Forum oldalon.

A 6-os vásárcsarnokban a vállalati tűzvédelem és havária-kezelés különbetutatóval és nagy alapterületű, élő bemutatók sorát kínáló kiállítói standdal mutatkozik be a WFVD, a német Üzemi és Gyári Tűzoltóságok Országos Szövetsége. Több élő bemutató keretében ismerhetik meg az érdeklődők, hogy CSA vegyvédelmi felszereléssel hogyan kezelik egy havária keretében kijutó mérgező anyagokat. A bemutatókkal szemléltetik, hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani a balesetek, valamint a káros hatású anyagok felszín alatti vizekbe jutásának megelőzésére.

Robotics Park & Selfexperience Space: így működik a munkahelyi megelőzés

A Robotics Park keretében a hordozható erősokszorozó vázak gyártói mutatkoznak be a Fraunhofer IPA kutatóintézettel, hogy bemutassák, milyen támogatást nyújthatnak ezek a technológiák a nagy fizikai igénybevételt jelentő vagy ergonómiai kihívást jelentő tevékenységeknél. A szomszédos Selfexperience Space keretében a kiállítók működés közben is be tudják mutatni újdonságaikat. Az ipari célokra használt, testen hordozható erősokszorozók három modellezett, szakértőkkel kiválasztott jellemző munkavégzési esetét mutatják be élőben. A három gyakorlati alkalmazási terület a logisztika, a szerelés és a hegesztés. A gyakorlati alkalmazási eseteket a Fraunhofer IPA kutatóintézet és a Stuttgarti Egyetem IFF tervezte, a kiállítók és érdeklődőik pedig igénybe vehetik azokat a különböző külső erősokszorozó vázak kipróbálására. „A Selfexperience Space kipróbálási lehetőségeivel azt akarjuk szemléltetni, hogy az ipari célra tervezett, a fizikai munka támogatására fejlesztett és használt exoskeleton eszközök lenyűgöző új megoldást jelentenek” – mondta el Dr. Urs Schneider a Fraunhofer IPA kutatóintézet nevében.

EXOWORKATHLON: élőben zajló tanulmány a terhelés irányítására

Ezen kívül a Robotics Park keretében rendezi a Fraunhofer IPA és a Stuttgarti Egyetem IFF az EXOWORKATHLON versenyt is. Itt is egy próbapályát építenek fel, amit a próbán résztvevő fiatalok (szakmunkástanulók és technikumi tanulók) egyszer a külső erősokszorozóval, egyszer pedig anélkül teljesítenek. Különböző tevékenységeket vonultatnak fel, hogy élőben szemléltessék és megvitassák a külső erősokszorozó eszközökkel végezhető egyes funkciókra vonatkozó felhasználói visszajelzéseket, az ergonómiát, az anyagcserét és gyártási minőséget.

START-UP ZONE – Bemutatkoznak az iparág újoncai

A START-UP ZONE elkülönített bemutató területén az új, kreatív és a jövő követelményeivel foglalkozó vállalatok mutatják be újdonságaikat a munkavédelem és a foglalkozás-egészségügy legkülönbözőbb szakterületeinek rangos képviselői előtt. Az egészségügyi applikációtól a virtuális valóságot megjelenítő szemüvegen át a csúcstechnológiai textil anyagokig határtalan a témák sokasága. Az induló vállalatok az A+A 2021 szakvásáron új ötletekkel gazdagítják a vezető szakvásár kínálatát.

Az A+A 2021 szakvásárra és a kongresszusra vonatkozó naprakész tudnivalókkal a www.AplusA.de honlapon szolgálunk.

Az A+A 2021 szakvásárt 2021. október 26-a és 29-e között rendezik és mindegyik vásárnapon 9.00 és 18.00 óra között várja a látogatókat.

