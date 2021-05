Élőben akarják megrendezni a MEDICA 2021 és COMPAMED 2021 kiállításokat

Az orvostechnikai ipar világviszonylatban is élenjáró élő platformja esetében idén is ragaszkodnak a novemberi közepi vásáridőponthoz. Gőzerővel folyik a november 15-18. között rendezett düsseldorfi MEDICA 2021, a világ elsőszámú orvostechnikai szakvásárának és a párhuzamosan rendezett COMPAMED 2021, az orvostechnikai beszállítók vezető nemzetközi seregszemléjének tervezése. Az eddig beérkezett kiállítói jelentkezések visszaigazolják, hogy a kiállítók a düsseldorfi vásárközpontban, élőben akarnak felsorakozni, hogy bemutassák a teljes ipari értéklánc és a modern egészségügyi ellátási folyamat minden területére kiterjedő újdonságaikat.

Mivel a világjárvány miatt részletesebb tanácsadásra volt szükség, ezért a jelentkezési időszakot május elejéig meghosszabbították. Erhard Wienkamp, a Messe Düsseldorf vásártársaság ügyvezetője a jelentkezők visszajelzései alapján reményteljesen várja, hogy közvetlenül a jelentkezési határidő lejárta után megkezdődhessen a csarnokkiosztás tervezése: „Az üzleti partnerekkel és az érdeklődő ügyfelekkel sok hónapon át kizárólag digitális kapcsolattartást követően örömmel várják a kiállítóink, hogy viszontláthassák az ágazat valamennyi, döntésekért felelős vezetőjét, hogy eszmét cserélhessenek velük a szakvásárok valós élményeket nyújtó terében. Az előirányzott kiállítási terület jelentős részét már le is foglalták.”

A MEDICA keretében ismét bemutatkozik számos startup vállalkozás is, és nem alaptalanul: az elmúlt évek során számos sikertörténet a MEDICA-n vette kezdetét. Itt ugyanis nem csupán az egészségügyi ágazat nemzetközi szereplői és mozgatói vannak mindig jelen, hanem az egészségügyi fejlesztést gyorsítani hivatott programok, családi és kockázati tőkebefektetési alapok befektetői is. A kreatív cégalapítók világában a startup-ok részvételét vonzó feltételek mellett biztosító MEDICA START-UP PARK bevett központi találkozóhely.

Nagy hagyományokra visszatekintő hibrid újraindítás

A világjárvány következményeként a Messe Düsseldorf jelentősen kiterjeszti digitális offenzíváját a MEDICA és a COMPAMED esetében is. A digitális kínálatot kibővítettük és összefésültük a vásárközpontban kínált élő programmal. Ez a csapatunknak nem újdonság, hanem az éveken át sikerrel folytatott koncepció logikus folytatása, hangsúlyozta Christian Grosser, a Medica igazgatója: „A jelentős hatókörű orvostechnikai ipari portáljaink már jó néhány éve a legfontosabb kapcsolódási pont az egészségiparban. A portálokon és a közösségi médiában is az év 365 napján, a nap 24 órájában és multimédiában szolgáltatjuk a legfrissebb iparági információkat és dokumentáljuk a fejlődés irányait. A kiállítók online bemutatótermekben és élő webináriumokon mutathatják be önmagukat és termékeiket vagy pedig a kapcsolatépítő funkcióval vehetik fel a kapcsolatot a szakvásár időtartama alatt az ügyfeleikkel. Most megtesszük a következő lépést.”

Szabad választás szerint online vagy a különleges élményekkel a vásárközpontban

A 2020 novemberében biztonsági megfontolásból teljes egészében virtuálisan (összesen 45.000 egyéni felhasználóval és 405.000 oldallehívással) megtartott rendezvényeken szerzett tapasztalatok alapján a szakvásári program kiemelten nagy érdeklődésre számontartott elemeit online és személyes részvétellel is kínáljuk, mindez pedig az egyszerű felépítésű beléptetéssel tesszük hozzáférhetővé és lehívhatóvá a résztvevőknek. Így van ez például a szakvásárok tematikus szegmenseibe beépített fórumoknál, mint például a MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM (beleértve a MEDICA Start-up COMPETITION-t és a Healthcare Innovation World Cups-ot), a MEDICA HEALTH IT FORUM-ot, a MEDICA TECH FORUM-ot, a MEDICA LABMED FORUM-ot vagy a Messe Düsseldorf és a TK német Technikus betegbiztosító együttes kezdeményezésére életre hívott MEDICA ECON FORUM-ot. A COMPAMED esetében a kifejezetten a mikrotechnikára és a nanotechnológiára összpontosító COMPAMED HIGHT-TECH FORUM by IVAM-ot, valamint a COMPAMED SUPPLIERS FORUM by DeviceMed-et kell említeni, amely átfogóan tükrözi a fejlesztés és gyártás teljes területét.

Ezekhez a kiemelt témakörökhöz a szakvásári forgatag kellős közepén színpadi rendezvényeket is kínálunk, párhuzamosan pedig a MEDICA.de és COMPAMED.de ágazati portálokon a megfelelő „belépőjegy” birtokában élőben követhetik az előadásokat és vitákat.

A kísérő konferenciák és kongresszusok tekintetében is szabadon választhatunk a helyszíni és a virtuális részvétel között. Ez így van a 44. Német Kórháznapon, a német klinikák igazgatóinak és vezetőinek csúcsrendezvényén, valamint ezen túlmenően a nemzetközi szakmai közönségnek szóló két angol nyelvű konferencián: a DiMiMED katasztrófavédelmi és honvédelmi konferencián, valamint a sportorvoslás és a sporttudomány seregszemléjén, a MEDICA MEDICINE + SPORT CONFERENCE keretében.

Mindig naprakészen és a megfelelő kapcsolatrendszerrel

A világszerte is párját ritkító kombinációval a MEDICA és a COMPAMED az orvosi termékek. készülékek és műszerek teljes skáláját felvonultatja, beleértve a fejlesztésük, gyártásuk és piaci értékesítésük valamennyi lépését. A nem utolsó sorban a világjárványból származó fokozott igény mutatkozik a tájékozódásra, az eszmecserére és a kapcsolatépítésre és ennek a két rendezvény az iparág vezető platformjaként virtuális formátumú, a meghatározó piaci trendeket felmutató és a szakvásár idejét, valamint a kiállítók termékújdonságait felvillantó programokkal felel meg.

A COMPAMED innovációs fóruma például (amelyet az IVAM német mikrotechnikai szakmai szövetség szervez) június 16-án digitális rendezvényként azt a kérdést állítja előtérbe, hogy a mikrofluid alkatrészek miként gyorsíthatják a világjárvány elleni küzdelmet például a „chipre ültetett laboratórium” és a kémiai mikroreaktorok formájában, amelyekkel mobil gyorstesztet lehet végezni és az oltóanyag-fejlesztést is fel lehet gyorsítani. A programra és a jelentkezésre vonatkozó tájékoztatást online kínáljuk az alábbi címen: www.ivam.de/events/compamed_innovationsforum_2021.

