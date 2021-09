Élő és online: kezdődik az Automechanika Frankfurt Digital Plus

Fokozódik a várakozás, hiszen 2021. szeptember 14-én nyitja meg kapuit az Automechanika Frankfurt Digital Plus. A háromnapos eseményt idén először szervezik meg hibrid formában, amely a frankfurti kiállítási területen található kompakt kiállítást egy online platformmal ötvözi. Így a kiállítók és a látogatók digitálisan is kapcsolatba kerülhetnek egymással. A termékinnovációk mellett a figyelem középpontjában azon témák és trendek állnak, amelyek jelenleg befolyásolják az autóipari utángyártott termékek piacát. A háromnapos rendezvénysorozatot számos partner és szponzor támogatja.

A már regisztrált 300 cég mintegy fele tervezi azt, hogy fizikailag is jelen lesz Frankfurtban Jelentős nemzetközi érdeklődés is mutatkozik: a rendezvény nemcsak Németországból, hanem Európa számos országából, valamint Ázsiából, sőt Ausztráliából is vár kiállítókat. A kiállító cégekről további információk a várás weboldalának kiállítói keresőjében, illetve a Google Play Áruházból és az Apple Store-ból ingyenesen letölthető Automechanika Digital Plus Navigator alkalmazásban találhatók.

Az emberek nagyon várják a személyes találkozókat az Automechanikán – mondta el Olaf Musshoff, az Automechanika Frankfurt igazgatója. – Ugyanakkor tovább nő a bizalom a digitális hálózatépítési lehetőségek iránt, amelyeket a szakkiállításhoz fejlesztettünk ki. Digitális platformunk lehetővé teszi, hogy nemcsak itt Frankfurtban, hanem világszerte mindenki részt vegyen a háromnapos programban.” Előadások és panelbeszélgetések sora szól majd olyan témákról, mint az alternatív hajtásrendszerek, az elektromobilitás, a 3D nyomtatás, a fenntarthatóság és a digitalizáció.

Digitalizáció az utángyártott termékek piacán

A digitalizáció ma az egyik legfontosabb téma az utángyártott piacon. A szeptember 14-i „Beszélgessünk az üzletről” panelbeszélgetés során a Bosch, az AVL DiTest, a Carbon és a Hunter képviselői Olaf Mußhoffdal, az Automechanika Frankfurt igazgatójával közösen beszélgetnek az innovatív műhelymegoldásokról a digitalizáció és a mobilitás korszakában. Hol kell innoválni a fenntartható jövő elérése érdekében? A digitalizáció óriási dilemma – de vajon milyen szerepet fog betölteni a műhelyszektorban a jövőben, és hogyan fogják befolyásolni az új mobilitási megoldások az utángyártott termékek piacát?

Energy4Mobility

Ha Európa teljesíteni kívánja klímacéljait, akkor jelentős CO2-kibocsátás csökkentést kell elérnie a közlekedésben. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszhatnak az alternatív üzemanyagok Legyen szó hidrogénről, villamos energiáról, bioüzemanyagokról vagy szintetikusan előállított üzemanyagokról, szeptember 14-én az „Energy 4 Mobility” beszélgetéssorozat következő részében szakértők vitatják majd meg azt, hogy melyik üzemanyag a legjobb az egyes közlekedési ágazatokban.

Fenntartható és erőforrás-hatékony – Remanufacturing Day

A fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság szeptember 15-én kap központi szerepet az Autóalkatrész-utángyártó Szövetséggel (APRA) közösen szervezett első Remanufacturing Day napon.

Discover3Dprinting

Az ipari 3D nyomtatás az utángyártott termékek piacán is utat tör magának, de a vállalatoknak meg kell határozniuk, hogy hogyan tudják a legjobban integrálni ezt a technológiát a meglévő termelési láncokba ahhoz, hogy az kézzelfogható előnyt hozzon. Szeptember 16-án a „Discover3Dprinting” szeminárium átfogó képet ad az additív gyártási módszerekről, és izgalmas alkalmazási példákat mutat be az autóipar különböző területeiről. A szeminárium bemutatja a technológia bevezetésekor felmerülő akadályokat, valamint azokat az alkalmazásokat, amelyek esetében az ipari 3D nyomtatás még mindig nem költséghatékony.

‘Collision talk’ – a balesetekből eredő károk javításának mai kihívásai

A szeptember 16-i „Collision talk” arról szól, hogy a karosszéria- és festőműhelyek hogyan tudnak megfelelni a balesetekből eredő károk javításában felmerülő kihívásoknak. Ezek a műhelyek számos problémával szembesülnek jelenleg: a megrendelések a járvány miatt csökkenése, az anyag-, a bér- és a műhelyfelszerelés költségek gyors növekedése, az összeomló árrések a pótalkatrész-üzletágban, illetve a biztosítók lépései saját költségeik csökkentésére. A helyzetről Christian Simmert (a schaden.news főszerkesztője) és Konrad Wenz (a Fahrzeug + Karosserie főszerkesztője) beszél majd moderátorként az iparág vezető döntéshozóival.

Képzés az Autodoktoren-től

Az Autodoktoren moderálásával idén ismét megtekinthetők lesznek az élő baleseti kár javítások. Három nap alatt olyan témák kerülnek majd górcső alá, mint a balesetet követő kárfelmérések, a kárköltség-számítás és a digitális kommunikáció, a professzionálisan képzett személyzet, a külső horpadások eltávolítása, a kombinált csatlakozótechnikák, szélvédőjavítás és -csere, kipufogógáz-mérés (PN) dízelüzemű járművek esetében, digitalizálás és festés, a vezetést segítő rendszerek kalibrálása és a fényszórók beállítása. Aki előzetesen regisztrál ezen események valamelyikére, ingyenes belépőt kap, hogy személyesen látogassa meg a vásárt, illetve nézze az online élő közvetítést.

Az első Automechanika Body & Paint világbajnokság

Több mint tíz német karosszériajavító és festő szakember versenyez egymással azért, hogy bejusson az első nemzetközi Automechanika Body & Paint Világbajnokság döntőjébe. Szeptember 14-én egy szakértői testület választja majd ki Németország legjobbját, aki ezután a Kínából, Angliából és Dél-Afrikából származó győztesek ellen mérkőzik meg. A kedvenceinkre online is szavazhatunk – a programokról a www.automechanika.com/eventkalender oldalon található több információ.

Élő Frankfurtban és online: egy jegy mindkettőhöz

A fizikai rendezvényen átfogó egészségvédelmi és higiéniai intézkedések lesznek érvényben. Ezzel párhuzamosan minden kiállító cég online is bemutatja termékeit, és a résztvevőknek lehetőségük lesz például arra, hogy digitális kapcsolatteremtés révén új üzleti partnerekre tegyenek szert, csetek és videóhívások révén kommunikáljanak egymással és részt vesz az élőben közvetített eseményeken. Így a hálózatépítés azon látogatók számára is lehetséges, akik utazási korlátozások vagy egyéb okok miatt nem utaznak Frankfurtba.

A vásár személyes megtekintéséhez vagy az online program eléréséhez egynapos jegyet kell vásárolni. Idén erre csak az online jegyboltban van lehetőség. Az egynapos jegy nemcsak arra jogosítja fel a jegytulajdonost, hogy személyesen lépjen be a kiállításra, hanem azt is, hogy az esemény mindhárom napján élő közvetítésként élvezhessék a teljes Automechanika Frankfurt Digital Plus programot – beleértve a kapcsolatfelvétel lehetőségét is.

Digitális kiállítói csomag

A digitális kiállítók szeptember 7-ig regisztrálhatnak. A digitális kiállítói csomag 5 900 euróba kerül (nettó ár, a médiacsomagot is beleértve). További információ a www.automechanika.com/digital-package oldalon érhető el.

www.automechanika.com

Magyarországi képviselet:

BD-EXPO Kft., Máté Szilvia

tel.: 1/346-0273, 20/977-9953

e-mail: office@bdexpo.hu