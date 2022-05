Elképesztő magyar gépek – Fogjunk össze a hazai gépgyártásért!

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj verseny tavalyi, első kiírásakor többen azt tippelték, hogy 20-25 célgépet biztosan benevez majd a gépészszakma, hiszen nem olyan nagy ez az iparág, hogy ennél több gépet jelöljenek.

2021-ben 74 pályamű érkezett, 2022-ben lapzártakor még nyitva áll a pályázói felület, de már most látszik, hogy több gép lesz a jóslatoknál. A Gépipari Tudományos Egyesülettel és Sipos Sándorral, a verseny ötletgazdájával pontosan tudjuk azt, hogy kiváló célgépgyártók vannak Magyarországon, jóval több, mint amennyit meg lehet tippelni.

2022-ben, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj történetének 2. évében igazán különleges pályaművek kerültek a mezőnybe. A tervezők felkészültsége, a pályaművek minősége, a gépek külleme mind azt mutatják, hogy különleges gépgyártó műhelyekben, különleges célgépek készülnek, és minden ipari igényre tudunk innovatív, automatizált, az Ipar 4.0 szempontjainak megfelelő gépet gyártani.

Az „Év célgépe 2021” díjat a közönség a Press-Air Kft.-nek ítélte – a képen (balra) Kiss László, a Chemplex Kft. tulajdonosa gratulál Deseő Lászlónak (jobbra), a díj tulajdonosának

A pályaművek a www.gepedvanhozza.hu oldalon mutatkoznak be, ahol a gépek online katalógusában bővebb információkat, elérhetőséget és videókat is közzétettek a pályázók a nevezett célgépekről.

Fogjunk össze a hazai gépgyártásért! Nézd meg a gépeket, és szavazz arra, amelyik szerinted a legjobb, legérdekesebb célgép a pályaművek közül!

A közönségszavazás felülete április 22-én megnyílt. Ha szakmai szemmel tudod vizsgálni a nevezett pályaműveket, és megtalálod közöttük a legérdekesebbet, támogasd a pályaművet egy szavazattal. Ezen a honlapon adhatod le a voksodat: www.gepedvanhozza.hu. Keresd

a „Közönségszavazás” menüpontot! Ne feledd, hogy ők bátran kiállnak a gépükkel, büszkék a gépeikre, sőt mi több: összefogásban vesznek részt a szakmánkért, azért, hogy a hazai gépgyártást népszerűvé, ismertté és kézenfekvővé tegyük a hazánkban termelő vállalatok számára. Ha most nincs szükséged gépre, ha most nem neveztél, akkor is tedd le a voksod a legjobb gép mellett!

A tét nagy: a közönségszavazás nyertese elnyeri az „Az év célgépe 2022” díjat és vele együtt a saját vállalatom felajánlását, azaz a Chemplex Kft. által biztosított 1 000 000 Ft értékű hajtástechnikai eszközbeszerzési keretet.

Az eredményhirdetés és a szakmai, valamint a közönségdíj átadása 2022. június 28-án, a Gépész Szalonban lesz.

Kooperálunk tehát? Én felajánlom a díjat, te pedig szavazz arra a célgépre, amelyiknek véleményed szerint jár az „Az év célgépe 2022” díj.

Találkozzunk az Ipar Napjai kiállításon a Magyar Ipari Célgép Nagydíj standján!

Kiss László

