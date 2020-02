Elismerés a legrövidebb gyalogkíséretű targoncának

iF Design Díjat nyert a Jungheinrich ERC 216zi targoncája

Címkék: anyagmozgatás díj iF Design Award intralogisztika Jungheinrich lítiumionos technika logisztika targonca

A Jungheinrich ERC 216zi gyalogkíséretű targoncája idén elnyerte a világszerte elismert iF Design Díjat. A targonca kategóriájának legkisebb méretű gépe.

A beépített lítiumion akkumulátornak köszönhetően az ERC 216zi rendkívül kompakt és mozgékony. Mivel megspórolták az ilyen típusú targoncákra jellemző módon a kezelőhely és emelőoszlop között elhelyezkedő akkumulátoredényt, a Jungheinrich jelentősen rövidebb gépet tervezett. Az 1245 milliméteres L2 méretnek köszönhetően az ERC 216zi mintegy 170 milliméterrel rövidebb, mint más hasonló gépek esetén és ezzel messze a legkisebb elektromos gyalogkíséretű targonca a piacon. Ezek a jellemzők a zsűrit is meggyőzték, ezért az ERC 216zi típust az autó/ gépjármű kategóriában az iF Design Díjjal tüntette ki. Az iF Design Díjat 1953-ban ítélték oda először és a legrégebbi független dizájn elismerés.

Christian Erlach, a Jungheinrich értékesítési és marketing igazgatója így nyilatkozott: „Néha teljesen újra kell gondolni a dolgokat és a Jungheinrich az ERC 216zi típussal megmutatta, hogyan működik ez. A lítiumion akkumulátor beépítése a targoncába egy forradalmian új targoncadizájnt eredményezett. Ennek köszönhetően az ERC 216zi rendkívül kompakt és mozgékony. Ez nemcsak külsőleg mutat jól, hanem egy olyan tökéletes targoncát eredményezett, amely az ügyfelek raktáraiban szűk helyen elfér és nagy magasságba emel.”

Védelem minden oldalról

Az ERC 216zi fejlesztése során a Jungheinrich különös figyelmet fordított a targonca ergonómiájára. A fix kezelőállás biztonságos tartást és kényelmet biztosít. Ez különösen hosszabb alkalmazás esetén jelent előnyt a kezelőnek. A kezelőelemek elhelyezkedése intuitív kormányzást tesz lehetővé. A teljesen újratervezett smartPILOT elektromos kormányzás egy kézzel is pontos és könnyű kormányzást biztosít. A műszerfalba beépített 4 hüvelykes kijelző könnyen áttekinthető. Az új tárolórendszer lehetővé teszi, hogy a kezelő egyedileg ki tudja alakítani munkahelyét. Az ERC 216zi biztonsági szempontból is új mértéket teremt. A DIN ISO 6055 szabványnak megfelelő védőtető védelmet nyújt az esetlegesen leeső tárgyak ellen. A fix oldalelemekkel védett kezelőállás három oldalról tökéletes védelmet biztosít a kezelőnek.

