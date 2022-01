Elindult a kiállítói regisztráció a GIFA, METEC, THERMPROCESS és NEWCAST vásárnégyesre

Címkék: BD-Expo BD-Expo düsseldorf GIFA messe düsseldorf METEC NEWCAST öntészet öntöde THERMPROCESS

Elindult a visszaszámlálás: a az öntödei technológia, az öntvények, a kohászat és a hőkezelési technológia területén piacvezető GIFA, METEC, THERMPROCESS és NEWCAST szakvásárokat 2023. június 12-16. között rendezik meg Düsseldorfban. A világ minden tájáról érkező kiállítók már regisztrálhatnak a „Bright World of Metals” néven is ismert vásárnégyesre.

Új technológiák, növekvő energiahatékonysági elvárások és az erőforrások körültekintő kezelésének igénye: az iparágak teljes értékláncában végbemenő változások nem hagyják változatlanul az öntödei, kohászati ​​és hőkezelési technológiákat sem. Hogyan termelhetnek a vállalkozások fenntartható és hatékony módon? Hogyan tudják jobban összekapcsolni üzemeiket és optimalizálni a termelési folyamatokat a társadalmi felelősség vállalásuk megőrzése mellett? Milyen alapvető technológiai változások zajlanak a fémipar különböző ágaiban? Hogyan maradhat egy öntöde, vagy egy fémipari cég vonzó munkaadó a tehetségek számára? Többek között ezeket a kérdéseket is megvitatják a szektor szakértői a legrelevánsabb nemzetközi kommunikációs platformon, a GMTN 2023 szakvásáron.

„Vásári kvartettünk a világpiac kapujaként ismert. Düsseldorfban nem egy, hanem rögtön négy szakvásáron kaphatnak teljes áttekintést ezen iparágak döntéshozói, szakértői, beszállítói és felhasználói, ezenkívül ötleteket is cserélhetnek a jövő piacaira vonatkozóan – fejtette ki Friedrich. Georg Kehrer, a Messe Düsseldorf GmbH globális portfólióigazgatója. – Mindannyian profitálunk az új, zöld technológiákba történő befektetésekből, ezt tükrözi vissza a GMTN szerves részévé vált ecoMetals kampányunk is. A kampányban minden olyan kiállító részt vehet, aki az innovációi során olyan környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesz, mint az erőforrás-megtakarítás, az energiahatékonyság és a klímasemlegesség. Ezek a témák különösen fontosak a szakmai látogatók számára – ami természetesen igaz a fiatal tehetségekre is. Szakkiállításainkkal tehát a szakképzett munkaerőhiány leküzdéséhez is hozzá tudunk járulni.”

Üzemek, termékek, előremutató megoldások és koncepciók az öntödék, a vas-, acél- és színesfémipar, a gépbeszállítók, a gépgyártás vagy az autóipar világából. A kiállítói regisztrációs linkek:

GIFA: www.gifa.com/2330

METEC: www.metec.com/2330

THERMPROCESS: www.thermprocess.com/2330

NEWCAST: www.newcast.com/2330

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft.

Máté Szilvia

Tel.: 346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu