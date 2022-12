Egyesül a Mobile Industrial Robots és az AutoGuide Mobil Robots

A biztonságos, együttműködésen alapuló AMR-ek teljes körű portfóliója leegyszerűsíti az ügyfelek belső logisztikájának automatizálását

Címkék: anyagmozgatás automatizálás intralogisztika ipar robot kollaboratív robot logisztika robot robotika

A két Teradyne vállalat Walter Vahey vezetésével, a Mobile Industrial Robots (MiR) neve alatt egy autonóm mobil robot (AMR) beszállítóként folytatja működését, felgyorsítva a technológiai fejlődést és piacon elfoglalt vezető szerepet világszerte.

Egyesült a Mobile Industrial Robots (MiR) és az AutoGuide Mobile Robots, hogy ezentúl együtt, egy vállalatként szállítsanak autonóm mobil robotokat (AMR-eket), amelyek jelenleg az automatizálás egyik leggyorsabban növekvő szegmensét képviselik. Szeptember végétől az integrált vállalat hivatalosan Mobile Industrial Robots (MiR) néven folytatja, az elnöki pozíciót pedig a hosszú ideje a Teradyne-t erősítő igazgató, Walter Vahey tölti be. A vállalat központja a dániai Odensében lesz, ahol az eredeti MiR 2013-as alapítása óta irányítja globális tevékenységeit.

A MiR biztonságos és együttműködő mobil robotokat fejleszt és forgalmaz, amelyek gyorsan, egyszerűen és költséghatékonyan tudják kezelni a belső logisztikát, melynek következtében az alkalmazottak nagyobb értékű tevékenységek elvégzésére fordíthatják felszabadult idejüket. Az egyesülés előtt a MiR AMR-ek széles választékát kínálta, amelyek akár 1350 kg súlyú rakományok és raklapok szállítására is alkalmasak voltak. Az AutoGuide közreműködésével a portfólió nagy teherbírású AMR vontatókkal és targoncákkal egészül ki, melyek a MiRFleet szoftveren keresztül irányíthatók.

Walter Vahey szerint, aki nagy szerepet játszott a MiR Teradyne általi 2018-as, majd egy ével később az AutoGuide felvásárlásában, a belső logisztika globális piaca olyan komplett megoldásokat követel, amelyek automatizálni tudják a kis és nagy tételek szállítását a teljes értéklánc mentén. „Erőink egyesítése révén képesek leszünk kielégíteni ügyfeleink belső logisztikával kapcsolatos egyszerű automatizálási igényeit, egyetlen beszállítótól, amely ugyanazt az intuitív, felhasználóbarát szoftvert és flottakezelő-rendszert kínálja” – hangsúlyozta Vahey. „Az AMR-ek globális piacának komoly szereplőjeként nem kétséges, hogy képesek leszünk egy egyedülálló AMR-flottával előállni, amely mindenki számára optimalizálhatóvá teszi a belső logisztikát.”

A Teradyne részeként a két vállalat már egy ideje közösen dolgozott azon, hogy egy módszert dolgozzanak ki annak érdekében, hogy AMR-jeik ugyanazzal a flottakezelő szoftverrel legyenek kompatibilisek. „A szoros együttműködés felgyorsította az egyesülést” – tette hozzá Vahey. „Az, hogy egy szervezetet alkotunk, nemcsak a MiR belső fejlesztési munkájára van jó hatással, hanem az egy beszállító-egy szoftver rendszere az egész folyamatot sokkal egyszerűbbé teszi ügyfeleink és partnereink számára egyaránt.”

A vállalat hatalmas globális jelenlétet tart fenn

Az új kombinált vállalat 450 alkalmazottal, köztük 250 tervezővel rendelkezik. A MiR már jelenleg is előkelő pozíciót tölt be az AMR-ek piacán, több mint 60 országban több mint 7000 AMR értékesítésével. Az AMR-ek képesek automatikusan és biztonságosan felvenni, el- és leszállítani raklapokat és egyéb rakományokat még rendkívül dinamikus környezetben is, ezért biztonságos és hatékony alternatívát jelentenek a hagyományos önvezető járművekkel (AGV-kkel), villástargoncákkal és raklapemelőkkel szemben.

Az így már egyesült MiR globális, több mint 200 nemzetközi partnerre kiterjedő forgalmazói hálózattal rendelkezik. A Dániai Odensében található központja mellett a MiR regionális irodákkal rendelkezik Bostonban, Holbrook-ban (New York), San Diegoban, Chelmsford-ban (Massachusetts), Georgetown-ban, Szingapúrban, Frankfurtban, Barcelonában, Tokióban, Szöulban és Sanghajban.