Egyesíti az automatizálási szakértelmét a CHIRON és a Greidenweis

A Greidenweis Maschinenbau 2022 januárjában vált a CHIRON csoport 100%-os tagjává

Carsten Liske, a CHIRON csoport ügyvezető igazgatója és Michael Greidenweis, a Greidenweis Maschinenbau GmbH & Co. KG tulajdonosa és ügyvezető igazgatója megalapozták közös jövőjüket. A Greidenweis Maschinenbau 2022 januárjától 100%-ban a CHIRON csoport tagjának számít.

A CHIRON csoport egyik fő tevékenysége kulcsrakész megmunkálási megoldásokat nyújtani ügyfeleik számára a CHIRON, STAMA és FACTORY5 gyártmányú maró/eszterga központjaik felhasználásával. Folyamatosan nő az igény a kulcsrakész megoldások automatizálására, emellett pedig a munkadarab- és iparág-specifikus követelmények is egyre emelkednek. Ez vonatkozik az egyedi, precíziós és szerszámgyártásra, és a járműiparban jellemző sorozatgyártásra egyaránt. A CHIRON csoport termékpalettája az integrált automatizálási megoldásokkal, autonóm, önálló megoldásokkal, hálózatba kapcsolt megmunkálóközpontokkal, folyamat- és rendszerintegrációval az összeszerelő és gyártóüzemekben, tökéletesen megfelel a különféle automatizálási feladatok megoldására.

A Greidenweis autóipari rendszerbeszállító. A lamináló, szerelő és ragasztó célgépek fejlesztésén és gyártásán kívül pedig a folyamat- és rendszerintegráció terén is otthonosan mozog. Ezt bizonyítja egyebek mellett a vállalat teljesen automatizált szerelősora, amely járművek utasterének a készre szerelését végzi, számos állomással. A 60 munkatársat foglalkoztató vállalat sokéves tapasztalattal rendelkezik a különféle technológiák integrálásában automatizált szerelőrendszerekbe és gyártósorokba, amiket a járműipar mellett egyéb iparágakban is sikerrel vezettek be. A Greidenweis a gépészeti tervezésben és az átfogó automatizálási megoldásokban szerzett szakértelmét következetesen bevezetett rendszerintegráció keretében emelte magas szintre (tervezés CAD/CAM rendszerrel és 3D technológiával, robotszimulációk, projektirányítás, gyártás, összeszerelés, üzembe helyezés és szerviz).

A CHIRON csoport és a Greidenweis a további fejlesztések során is a hagyományos, fő tevékenységükre fognak koncentrálni. A stratégiai és operatív együttműködéssel mindkét vállalat vonzó, jövőbe mutató megoldásokat kíván nyújtani ügyfeleiknek a termékeik, képességeik és tudásbázisuk kombinálásával és optimalizálásával. Céljuk, hogy a megmunkálást, az összeszerelést és a gyártási folyamatokat még hatékonyabbá tegyék innovatív automatizálási megoldásaikkal. Ez a nagy szériában gyártott alkatrészek folyamatoptimalizálására, valamint az összetett szerelősorokra is vonatkozik, amely az előgyártmánytól kezdve a megmunkáláson és kiegészítő műveleteken át egészen a sorvégi teszteket is elvégzi.

