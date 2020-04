Egészségvédelmi pajzsot gyárt egy zalaegerszegi mérnökcég

A Mould Tech egészségvédelmi eszközei megoldhatják a piaci hiányt

Címkék: egészségipar egészségvédelem Mould Tech Kft. Mould-Tech Kft. műanyaggyártás műanyagipar vírus Zalaegerszeg

Amikor egy lokálpatrióta cég és a városvezetés összefog, csodák születnek. A zalaegerszegi Mould Tech Kft. teljes gyártókapacitását állította rá a minőségi kritériumokat magasan meghaladó, a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását is elnyerő, egészségvédelmi pajzsok gyártására. A következő időszakban, akár napi 10.000 darab pajzs készülhet a gyártó üzemében, ezáltal is csökkentve Magyarország kiszolgáltatottságát a világpiacról nehezen beszerezhető termék iránt. Zalaegerszeg önkormányzata teljes erővel a projekt mellé állt, az országos logisztikát és disztribúciót az önkormányzata önköltségen vállalta magára.

Modern technológia az egészség szolgálatában

A zalaegerszegi Mould Tech Mérnöki Iroda Kft. már közel 20 éve meghatározó, innovatív szereplője a régiónak és saját szektorának. Az eredetileg szerszámgyártással és -tervezéssel foglalkozó cég fejlett szerszámgyártó, valamint fröccsöntő gépparkjának köszönhetően, ebben a kiemelt helyzetben is rugalmasan reagált az aktuális körülményekre, a társadalom és a piac igényeire. A cég közel egy hete teljes gyártókapacitását egészségvédelmi pajzsok gyártására állította át.

Rugalmas és gyors segítség járványhelyzetben

A magas szintű automatizálással és profi szakember gárdával rendelkező vállalkozás tökéletesen eleget tesz az ipar 4.0 kihívásainak, és törekvése, hogy egy rugalmasan fejlődő technológiai és kompetencia centrummá váljon, beérni látszik.

„Célunk, hogy mielőbb csökkentsük Magyarország kiszolgáltatottságát a világpiacról nehezen beszerezhető termék iránt. Mindössze öt nap telt el a helyzet felmérésétől, az ötlettől az első fröccsöntött pajzs gyártásáig. Jelenleg napi 3.000 db-ot tudunk készíteni, de terveink szerint ez a mennyiség akár 5.000, majd később napi 10.000 darabra is emelhető. Jelenleg a szűk keresztmetszetet az összeszereléshez szükséges humán erőforrás hiánya jelenti, de ezt is folyamatosan bővítjük. Fontos célunk fenntartani a stabilitást stratégiai döntéseink, valamint folyamatos tudás- és technológiai fejlesztések révén, ami többek között abban is segít minket, hogy a jelenlegi több mint 70 alkalmazottunk munkahelyére biztos bástyaként tekinthessen” – mondta Molnár Gábor, a Mould Tech ügyvezető igazgatója.

Biztonságos és környezettudatos pajzs a piaci hiány megoldására

„A cégünk által fejlesztett egészségvédelmi eszköz egy mérnökök által kidolgozott terv alapján készült, a piaci igényeknek megfelelően folyamatosan változni és specializálódni képes termék. Már a tervezés során figyelembe vettünk olyan szempontokat, amelyeket a jelenleg elérhető pajzsok jelentős része nem képes lekövetni. Egész napos viselésre alkalmas, strapabíró, robosztus, de mégis könnyű, ergonomikus, újrahasznosított műanyag granulátumból készülő, a minőségi és egészségügyi elvárásoknak maximálisan megfelelő pajzsot alkottunk” – emelte ki Molnár.

Kiemelt szempontok:

A piacon egyedülálló módon, változatos méretű (0,1 mm-től 1 mm-ig) polikarbonát lapot képes befogadni. Ennek köszönhetően nem, vagy kevésbé érinti az adott vastagságú plexi lap jelenlegi piaci hiánya.

Robosztus, mégis könnyű, strapabíró, így igény szerint variálható a felhelyezhető plexi lap mérete.

Eltávolítható a párnázás, hogy kényelmes, ugyanakkor többször fertőtleníthető legyen.

Újrahasznosított anyagból készül és teljes mértékben újrahasznosítható.

Rugalmas, állítható fejpánttal rendelkezik.

Többféle méretben és típusban készül. (rövidebb plexi, hosszabb plexi, fülvédős változat, zárt siltes változat)

Variálható a felhasználási terület szerint.

A pajzs a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásával került forgalomba.

Pajzsok piaci ár alatt

Ezt az orvosok által is használt pajzsot a Mould Tech a jelenlegi piaci ár harmadáért, bekerülési költségen tudja biztosítani ügyfelei számára, ezzel is támogatva a jelenleg kialakult kritikus helyzetet. A cég a befolyó összegből egy alapot különít el, amit ott fognak támogatásként felhasználni, ahol a legnagyobb szükség lesz rá a jövőben.

Zalaegerszeg városa is a projekt mellé állt

A projektet Zalaegerszeg városszervezése is felkarolta, az ő koordinálásukban, önköltségen zajlik a teljes országos logisztika és disztribúció. Eközben a Mould Tech hamarosan beindítja azt a weboldalt, ahol direktben is lehet majd a pajzsot és egyéb egészségügyi fejlesztést igényelni/vásárolni.

„Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hogy ilyen városi szintű gondolkodás és összefogás indult, az ország egészségügyi dolgozóinak és lakóinak segítésére. Mi részünkről egészen biztosan azon leszünk a jövőben is, hogy a nálunk felhalmozódott tudással a jövőben is támogassuk a kialakult helyzetet, és segítsük a jövőbeni prevenciót” – tette hozzá a cégvezető.