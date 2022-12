Csatlakozz! Tűnj ki! Győzz! A TechMasterEvent rád vár!

A TechMasterEvent platform még csak egy éve működik. Ez idő alatt 8 tematikus pályázatot hirdetett a világ minden tájáról érkező fiatal alkotóknak; mindazoknak, akiket lenyűgöz a technológia, az elektrotechnika és az elektronika. 5 verseny már véget is ért. Az összesen 31 700 dollár értékű díjakat 18 nyertesnek ítélték oda Európából és Afrikából.

3 verseny még minidg tart! Látogasson el a https://techmasterevent.com oldalra, és ismerkedjen meg a részletekkel!

Mi az, amire számíthat?

A TechMasterEvent fiatal szakemberek, látnokok és kísérletezők számára készült. Akinek van bátorsága megmutatni ötleteit a világnak, és nem fének a más alkotókkal való konfrontációtól. Mindenkinek ajánlott, aki saját márkát szeretne építeni a nemzetközi közösségben, és egyúttal szakmai portfóliót szeretne kiépíteni.

Ahhoz, hogy részese lehessen a TechMasterEventnek, mindössze internet hozzáfársre lesz szüksége és annyit kell tennie, hogy 3 percet rászán a regisztrációra. A regisztráció a felhasználók teljes körű biztonsági szabályainak betartása érdekében szükséges, beleértve szerzői jogaik védelmét is.

Ezután minden a résztvevő egyéni megközelítésétől függ. Pályázatait beküldheti folyamatban lévő pályázatokra, de legérdekesebb munkáit egyszerűen a profilján is közzéteheti. Határt jelenleg csak a felhasználó képzelete szabhat!

Ötletek és megvalósítások

A TechMasterTeam csapata arra törekszik, hogy az előkészített versenyek változatosak legyenek és kihívást jelentsenek az alkotóknak. Számukra az is fontos, hogy az egész összhangban legyen a hozzájuk közel álló feltevésekkel: a környezetvédelem kérdésével, a zero waste gondolatával, a hasznossággal, az életminőség javításával és a társadalmi kapcsolatok erősítésével. A versenyek szervezőinek nincs kétsége afelől, hogy a TechMasterEvent felhasználókkal szemben magas igényeket lehet támasztani. Ezt igazolják az elmúlt két versenyeinek tapasztalatai is. Például a „A lehető legkisebb, hasznos és teljesen működőképes elektronikus áramkör” versenyre egy felhőben gyűjtött adatokon alapuló meteorológiai állomás projektje is érkezett, valamint egy olyan eszköz prototípusa, amely emberi lehelet segítségével korán észleli a vesebetegséget. Az "Elektronika és 3D" versenyen minden beküldött megoldásnak volt gyakorlati vonatkozása is, a 3D nyomtatás tudományos alkalmazásától egy működő robotkar nyomtatásáig.

Szeretné megmérettetni tudását?

Jelenleg 3 verseny van még nyitva a TechMasterEventen.

"Legyen kellemeseb az élet", arra ösztönöz, hogy jobban szemügyre vegye a környezetét, és alakítson ki egy olyan teret, amely barátságos önmaga és mások számára. Elég, ha megtalálja azt a pontot, amely fejlesztésre vagy beavatkozásra szorul, majd kitalál és megvalósít egy projektet, amely az egész közösség életét fejleszti. Jó, ha a szerző Önmaga érdekeit is szem előtt tartja, amikor másokra gondol.

"Szelídítsd meg az elemeket", a javaslat, hogy nézzen szembe egy vagy több elemmel. Olyan műszaki tervezést várnak el, amely az egyént vagy az egész közösséget szolgálja. A szerzőktől és a fantáziájuktól függ, hogy használni vagy megszelídíteni akarják-e az elemeket és hogy az egész mekkora lendületet vesz.

A "MechoManiac" mindazoknak szól, akik tudják, hogyan lehet egybe ötvözni az elektronikát, a számítástechnikát és a mechanikát. A mechatronikai ötlet témája teljesen önkényes: lehet orvosi készülék vagy modern játék akár.

A TechMasterEvent díjazásai

A folyamatban lévő versenyeken a nyereményalap 3500 dollár. Míg egy résztvevő egy adott pályázaton csak egy projektet küldhet be, a versenyek száma, amelyeken részt vesz, korlátlan.

A legjobb projekt kiválasztása soha nem könnyű feladat, és nagy felelősség. Nagyon jó azonban tisztában lenni azzal, hogy a legjobbakat támogatod.

