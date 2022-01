Célegyenesben az innovatív, 30 milliárd forintos logisztikai gigaberuházás

Hamarosan befejeződik a 30 milliárd forint értékű logisztikai gigaberuházás az ukrán határ közelében található East-West Gate (EWG) intermodális terminálon, derült ki a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) rendezvényén. Az új logisztikai terminál a maga nemében az európai kontinens legnagyobb és legmodernebb ilyen jellegű befektetése, amelynél az előzetes tervek szerint Európában elsőként távolról, 5G-technológiával irányítják a darukat.

Az innováció jegyében indul az új év a magyar logisztikában

A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) eseményén elsőként az egyesület elnöke tartott köszöntő beszédet, aki egyúttal bemutatta Európa logisztikai térképét is. Előadásában kiemelte, hogy ez a beruházás kulcsfontosságú szerepet tölthet be nemcsak a hazai, de az európai logisztika fejlődésében is, hiszen a térképre már Magyarország is felkerül.

„Ez a kimagasló fejlesztés is egy remek példája annak, hogy a logisztika is egy olyan iparág, amelyben folyamatos az innováció. A fejlődés fenntartásához pedig elengedhetetlen a szakismereteknek is az állandó frissítése. A Magyar Logisztikai Egyesület célja éppen ezért a naprakész logisztikai tudás megosztása” – mondta Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.

Az egyesület természetesen támogatást is nyújt a friss logisztikai szakismeretek megszerzéséhez. Ennek jegyében Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Székesfehérváron, Kecskeméten, sőt még Nagyváradon is számos esetben meghirdet olyan logisztikai képzéseket, mint a Felsőfokú Logisztikai Menedzser. Ráadásul az oktatások már nemcsak személyes, hanem rendszerint online formában is elindulnak, melyre szintén nagy az érdeklődés. Mindemellett a szervezet évente kiad egy szakmai tanulmánygyűjteményt is Logisztika Évkönyv címen, melynek szerzői évről évre a logisztika világának legkiemelkedőbb szakembereiből tevődnek össze. Az egyesület elkötelezett támogatója a magyar logisztika gyakorlati fejlődésének, így nincs ez másként a East-West Gate kapcsán sem. A rendezvény további részében a vállalat részéről Tálosi János vezérigazgató, valamint dr. Galambos Péter, a MaxWhere Solutions Zrt. műszaki igazgatója ismertette a beruházás részleteit.

A fejlesztés 30 milliárd forintból 1 év alatt ért a célegyenesbe

„Az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. beruházása az ukrán határtól nem messze, Fényeslitkén valósul meg. Az első munkálatok megközelítőleg egy éve kezdődtek, azonban mostanra már a célegyenesben tartanak. A műszaki átadás terv szerint március 24-én, az üzemszerű indulás pedig április végén várható” – jelentette be Tálosi János vezérigazgató.

A Margitszigettel közel azonos méretű, 85 hektáron elterülő fejlesztés részét képezi a közel 10 km hosszú normál és széles nyomtávú vasúti pálya, valamint közúti közlekedésre és a konténerek tárolására használt 225 ezer négyzetméter betonburkolat is.

Újra fénykorát élheti a logisztika az ukrán határnál

Annak ellenére, hogy régen jelentős áruforgalom haladt át ezen a területen, ez a közelmúltban már közel sem volt a régi. Az új, európai szinten is kimagasló fejlesztésnek köszönhetően viszont újjáéledhet a teljes logisztikai régió, és reneszánszát élheti a térségben a logisztika. Ráadásul ez nemcsak a regionális logisztikában, hanem az Ázsiát Európával összekötő áruszállításban is nagy előrelépés. A terminál a vasúti szállítmányozás egyik jelentős állomásává válhat, és fokozatos kapacitásbővítéssel évente akár egymillió darab 20 lábas konténer is áthaladhat majd rajta.

„Az East-West Gate elméleti kapacitását és területét figyelembe véve a legnagyobb ilyen létesítmény lesz Európában” – emelte ki Tálosi János.

Innovatív 5G, valamint fenntartható zöldtechnológia a logisztikai terminálon

Az üzemeltetés zöldtechnológiával valósul majd meg, hiszen az energiaellátást többek között nagy teljesítményű napelempark és hőszivattyú rendszer fogja biztosítani. Mindemellett a vállalat területén terv szerint kizárólag árammal üzemelő termináltraktorokat, valamint elektromos járművet használnak majd. Dr. Galambos Péter műszaki igazgató beszédéből kiderült, hogy a logisztikai központ különlegessége még, hogy itt irányítják majd a kontinensen elsőként távolról, 5G-technológiával a darukat. A terminál 3 különálló vasúti darupályával rendelkezik, amelyek egyenként 850 m hosszúak és az Európában engedélyezett 740 m hosszúságú komplett vonatok fogadására is alkalmasak. A terminál üzembehelyezésekor várhatóan minden vasúti darupályán egy daru lesz üzemben, melyek a későbbiekben kettőre is kibővíthetők. Ezek teherbírása 45 Mt és alkalmasak lesznek 45” nagyságú konténerek, valamint a daruzható félpótkocsik és a csak speciális megoldással daruzható félpótkocsik átrakására is. Ráadásul egy magyar startup vállalkozás közreműködésével felépítik az EWG digitális ikertestvérét is, amely valós időben, 3D-ben követi a központ folyamatait és működését, tehát a daruk, a vonatok, a kamionok, a szállítójárművek mozgását, valamint az áruk útját.

Az új selyemút nyugati kapuja

A nyomtávváltásból adódó átrakás jelentős része jelenleg a fehérorosz-lengyel határ két oldalán található Breszt és Małaszewicze településeken történik. Mára azonban mindkét átrakodó leterheltsége igencsak megnövekedett, így az újonnan nyíló East-West Gate a kelet-nyugati áruszállítás fontos állomásává válhat. Ráadásul a rendelkezésre álló környező szabad területeken, igény esetén a vállalat képes akár 500 ezer négyzetméteres raktár, összeszerelő vagy gyártóüzem építésére is, amelyet szükség esetén meg is épít a megrendelőnek. A szerteágazó lehetőségek ezáltal további ajtókat nyithatnak meg a jövőben a kereskedelmi szereplők számára.