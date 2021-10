Boost Your Power kampányt indít a Farnell exkluzív kedvezményekkel és komoly díjakkal

Az ügyfelek Apple iPad Pro-t nyerhetnek és kedvezményes áron juthatnak hozzá a vezető gyártók legkelendőbb teszt- és mérőeszközeihez.

Az elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell elindította a Boost Your Power kampányt, ami számos különleges ajánlatot és kedvezményt tartalmaz vezető globális teszt- és mérőeszköz gyártók termékeire. A Farnell weboldaláról számos ingyenes online energiagazdálkodási forrást is letölthető és a látogatók egy versenyen is részt vehetnek, ahol Apple iPad Pro-t, 250 font értékű Amazon-utalványokat és még sok mást nyerhetnek.

A teszt- és mérőberendezések a tervezési folyamatot segítik, lehetővé téve a mérnökök számára a termék megfelelő működésének ellenőrzését. A Farnell Power Management Hub a legkelendőbb és az újonnan piacra kerülő termékek kombinációját népszerűsíti, többek között az alábbi kiemelt termékekkel:

Az Aim TTi QPX750SP asztali tápegysége egyetlen állítható kimenettel rendelkezik 80 V-ig és 50 A-ig. Az elülső és a hátsó csatlakozók asztali vagy rendszeres használatra is alkalmassá teszik, míg a nagy beállítási felbontás és az 1 mV-ig terjedő skála pontos mérést és hullámosságot tesz lehetővé. <3 mV effektív teljes teljesítmény mellett a zajszint nagyon alacsony. Ezenkívül analóg vezérlő interfész csatlakozása is ehetséges a LAN/LXI, USB, RS232† és GPIB P változatokhoz.

A Rohde & Schwarz NGU401 Source Measure Unit a rendkívül nagy pontosság és gyors terhelés-visszaállítási idő miatt tökéletes a kihívást jelentő alkalmazásokhoz. Az adatgyűjtés gyorsan megtörténik, minden részletet detektál egészen 2 μs felbontásig. Az NGU401 4 kvadráns architektúrát, 60 W-os kimeneti teljesítményt tartalmaz, valamint forrásként is funkcionál az akkumulátorok és terhelések szimulálásához. Alapkivitelben 3 év garancia jár hozzá.

A Farnell exkluzív kedvezményeket és ingyenes termékajándékot is kínál válogatott teszt- és mérőberendezésekkel, például:

15% kedvezmény a B&K Precision BK9833 programozható váltóáramú tápforrásra : Az alacsony harmonikus torzítás megfelel az IEC 61000-3-2 szabványnak. A 300 V/30A és 3000 VA kimenet ideális az előzetes megfelelőségi teszteléshez. Az impulzus-, lépés- és listamódok révén különféle tápellátási zavarok szimulálhatók beépített vagy felhasználó által definiált hullámformák segítségével. A kézi vezérlés numerikus billentyűzeten, forgatógombon, navigációs gombokon és egy 4,3 hüvelykes színes LCD kijelzőn keresztül történik, amely egyszerre 12 mérést képes megjeleníteni. A LAN, USB, GPIB és RS232 interfészek beépítettek, a vezérlés szabványos webböngészőből, integrált webszerveren keresztül lehetséges.

Exkluzív kedvezménycsomagok a Tektronix és Keithley Instruments cégektől : Válasszon a kizárólag a Farnelltől beszerezhető oszcilloszkópokat, szondákat, tápegységeket, digitális multimétereket, forrásmérő egységet, támogató szoftvert és egyebeket tartalmazó Advanced Power Applications vagy az IoT Applications csomagokból!

: Válasszon a kizárólag a Farnelltől beszerezhető oszcilloszkópokat, szondákat, tápegységeket, digitális multimétereket, forrásmérő egységet, támogató szoftvert és egyebeket tartalmazó vagy az csomagokból! Keysight U1733C LCR mérőgépet kap ingyenesen, ha a Keysight tápegység-sorozatból vásárol! Az U1733C LCR eszköz akár 100 kHz-es frekvencián is működik. Az egyérintéses automatikus azonosítási funkciógombbal a mérések gyorsan elvégezhetők, az alkatrésztípusok és a részletes elemzések – például Z, ESR és DCR – megjelenítésével. Az ajánlat keretein belül az ügyfelek kiválasztott Keysight-termékekből válogathatnak, beleértve a forrásmérő egységeket (SMU-kat), a moduláris táprendszereket, az energiaelemzőket és a tápegységeket.

A Boost Your Power kampányban kínált termékeken kívül az ügyfelek a versenyben is részt vehetnek, hogy megnyerjék a 20 díj egyikét, beleértve az Apple iPad Pro-t, a 250 font értékű Amazon-ajándékkártyát, a Farnell kiválasztott teszt- és mérőberendezésekre vonatkozó kedvezményeket és még sok mást.

A Power Management Hub források széles körét kínálja a teszt- és mérőberendezésekhez, beleértve az oszcilloszkópokat, szondákat, teljesítményelemzőket, asztali tápegységeket, forrásmérő egységeket, egyenáramú terheléseket és váltóáramú forrásokat, valamint a Farnell beszállítói partnereitől származó cikkeket, brosúrákat, útmutatókat, videókat és webináriumokat. Ingyenes, exkluzív cikkek is letölthetők le „Energiaellátási megoldások a tesztelésben és mérésben” címmel a kutatási, termékfejlesztési, prototípus-készítési, gyártási és helyszíni tesztelési alkalmazások teszteléséhez szükséges alapvető berendezések megismeréséhez.

„Az energiagazdálkodás szinte minden elektronikus berendezésben fontos szerepet játszik – jelentette ki James McGregor, a Farnell teszteszközökért felelős osztályának globális vezetője. – Büszkék vagyunk arra, hogy vezető beszállítók termékeinek széles skáláját kínáljuk. Az ingyenesen letölthető műszaki tartalommal és a vásárlási költségeik csökkentését szolgáló nagy kedvezményekkel a mérnökök minden akadályt képesek lehetnek leküzdeni.”

A Farnell a piacvezető teszteszközök és gyártási kellékek teljes skáláját kínálja raktárról az elektronikai tervezés és tesztelés támogatásához, minimális rendelési érték nélkül és oktatási kedvezményprogrammal. Az ügyfelek ingyenes hozzáférést kapnak az online forrásokhoz, adatlapokhoz, alkalmazási jegyzetekhez, videókhoz és webináriumokhoz, valamint a kiváló, helyi nyelven elérhető 24/5 műszaki támogatáshoz

Az ügyfelek olyan piacvezető beszállítók kiemelt termékeiből válogathatnak, mint a Tektronix, Keithley Instruments, Keysight Technologies, Rohde & Schwarz, Aim TTi, B&K Precision, Chauvin Arnoux, EA, GW Instek, Sefram és Sorensen. Ha többet szeretne megtudni a tápegységekről, kérjük, látogasson el a uk.farnell.com/boost-your-power weboldalra.

