BME és Continental Deep Machine Learning Competence Center közös siker a NeurIPS konferencián

Címkék: autóipar autóipari beszállító BME BME távközlési és médiainformatikai tanszék önvezető autó

A BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT), az Irányítástechnika és Informatikai Tanszék (IIT) és a Continental Deep Machine Learning Competence Center együttműködésében indult csapat a 2020-as, 34. NeurIPS konferencián megrendezett önvezető autós versenyen 3 kategória közül 2-ben első helyezést ért el, és a toplista több helyén is dominált.

Immár ötödik alkalommal rendezték meg az AIDO (AI Driving Olimpics) versenyt a rangos, 34. NeurIPS konferencián. Idén is a Duckietown (https://www.duckietown.org/) környezetben kellett önvezető ágenseket készíteni. A versenyt három kategóriában hirdették meg: (1) sávkövetés, (2) sávkövetés gyalogosokkal és (3) sávkövetés más járművekkel. Első esetben a pályán csak az önvezető ágens tartózkodott, és körbe kellett vezetnie. Második esetben gyalogosok is tartózkodhattak a pályán, melyeket ki kellett kerülnie. Harmadik esetben pedig nem gyalogosok, hanem más járművekkel való ütközés elkerülését kellett megvalósítani. A verseny mindhárom kategóriában véletlenszerű pályán, szimulációs, és valós környezetben is kiértékelésre került.

A BME TMIT és IIT a Continental Deep Machine Learning Competence Center-rel két éve hozta létre a Professional Intelligence for Automotive (PIA) programot az egyetemen, mely keretében BSc, MSc és PhD hallgatók közösen fejlesztenek önvezető autózáshoz köthető mélytanulás alapú MI algoritmusokat. Az algoritmusok egy meghatározó részét a Duckietown környezetben tesztelik, mely előnye, hogy a szimulációs környezet mellett rendelkezésre áll a „tesztpálya” valós ikerpárja a BME I. épületben. Az 5. AIDO is a Duckietown környezetben zajlott.



A versenyen összesen 94 induló 1326 ágense mérte össze tudását. Az AIDO-ban a magyar csapaton kívül többek között kanadai, svájci, oroszországi, egyesült államok-beli, hollandiai, hong-kongi, olaszországi és perui egyetemekről, kutatólaboratóriumokból és cégektől voltak versenyzők.



A BME – Continental csapatának 6 ágense az első és harmadik kategóriában első helyen végzett, illetve számos további dobogós helyet is megszerzett.

Versenyen induló hallgatók, konzulenseik és program koordinátorok: Kalapos András, Béres András, Tim Márton, Almási Péter, Lőrincz Zoltán, Moni Róbert, Szemenyei Márton, Harmati István, Kiss Bálint, Németh Géza, Gyires-Tóth Bálint