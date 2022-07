Az S&T Consulting Hungary Kft.-t immár harmadszor választotta az év magyarországi partnerének a Microsoft

Az S&T Magyarország örömmel jelentette be, hogy 2022-ben is, immár harmadszor nyerte el az Év Partnere (Partner of the Year – Hungary) megtisztelő címet. A vállalatot a Microsoft azon legfontosabb globális partnereinek egyikeként tüntette ki, aki az innovációban és a Microsoft technológián alapuló ügyfélmegoldások bevezetésben kiemelkedőnek bizonyult.

„A „Microsoft Év Partnere Díj” a partnerek kiemelkedő sikereit és innovációit ismeri el több mint 100 országban, a legkülönbözőbb kategóriákban. Az elmúlt 6 évben immár harmadszor nyerte el az S&T Consulting Hungary csapata a „Microsoft Partner of the Year – Hungary” díjat. – mondta Zrupkó Gábor, az S&T Consulting Hungary Kft. Microsoft üzletágának vezetője. „Az ügyfeleinkkel felépített magas szintű szakmai bizalmi kapcsolataink, a rendszeres pozitív visszajelzések és megerősítések, a Microsoft rangos díjaival kiegészülve bizonyítják számunkra, hogy képesek vagyunk továbbra is folyamatosan, magas minőségben, innovatív megoldásokkal kiszolgálni az ügyfeleink egyre változó, komplex informatikai és üzleti igényeit.”

„A jövőben is kiemelkedően fontos terület marad az S&T számára a Microsoft felhőszolgáltatásokon alapuló innovatív megoldásokhoz kapcsolódó szakértői tanácsadói, edukációs, tervezési, megvalósítási és támogatási feladatokat elvégzése a lehető legmagasabb minőségben, az ügyfeleink és partnereink számára. Továbbra is kifejezetten nagy hangsúlyt helyezünk az Apps&Infra megoldásokra Azure-ban, a Power Platform alapú low-code/no-code, a Data/AI, a Cloud Security és Modern Work területekre, valamint a Cloud Native alkalmazások agilis megközelítésű tervezésére és fejlesztésére. – emelte ki Zrupkó Gábor. „Hatalmas köszönet a Microsoft Magyarország munkatársainak az idei évben elvégzett közös munkáért és támogatásért!”

Az Év Partnere díj azokat a Microsoft partnereket ismeri el, akik az elmúlt évben kivételes Microsoft-alapú megoldásokat fejlesztettek és szállítottak. A díjazottokat különböző kategóriába sorolva, több mint 3 900 jelöltből választották ki világszerte több mint 100 országban. Az S&T Consulting Hungary Kft.-t kiemelkedő megoldásainak és szolgáltatásaink köszönhetően ismerték el a legrangosabb „Partner of the Year - Hungary” díjjal.

„Nagy megtiszteltetés, hogy bemutathatom a 2022-as Év Microsoft Partnere Díj nyerteseit és döntőseit.” - mondta Nick Parker, a Microsoft globális partner megoldásokért felelős alelnöke. „A kiválasztott Partnerek kiemelkedtek a szintén kiváló jelöltek közül. Lenyűgöző, amilyen innovatívan a Microsoft Cloud technológiáit használják, valamint ezen megoldásaik ügyfeleinkre gyakorolt ​​hatása is figyelemre méltó.”