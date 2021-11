Az ISG új jelentése szerint a Fujitsu élen jár a munkavégzés átalakításában

A mélyreható vizsgálat naprakész útmutatást ad azoknak a szervezeteknek, amelyek szeretnének igazodni a világjárvány nyomán felmerült új igényekhez és azok következményeihez a pandémia utáni világban

A Fujitsu a vezetők között kapott helyet a piacvezető globális technológiai kutató- és tanácsadócég, az Information Services Group (ISG) ISG Provider Lens: Jelentés a munka jövőjéről — Szolgáltatások és megoldások című 2021-es jelentésében.

Az ISG jelentés szerint a Fujitsu Ausztráliában, Németországban, Skandináviában és az Egyesült Királyságban több területen is vezető pozícióval rendelkezik: a munkahelyi stratégiát átalakító szolgáltatások; a menedzselt digitális munkahelymegoldások – nagy ügyfelek; és a munkavállalói élményt támogató menedzselt szolgáltatások szegmensében.

Andy Davis, a Fujitsu Work Life Shift stratégiáért felelős globális vezetője elmondta: „A Fujitsu vezető pozícióját bizonyító ISG-jelentés nem is készülhetett volna jobbkor. A szervezetek többsége világszerte most gondolja át, mit is ért pontosan munka alatt, és hogyan tudja magához vonzani és megtartani a legtehetségesebb munkatársakat, hogy nála teremtsenek hozzáadott értéket. A technológia emberközpontú bevezetésével befogadóbb és fenntarthatóbb munkaerőt hozhatunk létre. Az ISG egyértelműen vezető partnerként határozza meg a Fujitsut azon szervezetek számára, amelyek a dolgozói és ügyfélélményre összpontosítva szeretnék átalakítani a munkahelyet.”

Az ISG módszertana a szállítókat ügyfélarchetípusokhoz rendelve vizsgálja a szállítói képességeket

Az ISG módszertanának fontos és gyakorlatias lépése, hogy a szállítókat ügyfélarchetípusokhoz rendelve „párosítja egymással az ügyfelek követelményeit és a szállítók ismert képességeit”. Ennek alapján az ISG megállapította, hogy a Fujitsu a munka világának két kritikus archetípusa szempontjából rendelkezik vezető pozícióval:

„Munkahelyátalakító” (Workplace Transformer) – az ISG szerint a Fujitsu jól ki tudja szolgálni azokat az ügyfeleket, akik „készek végponttól végpontig terjedő folyamat részeként, nagyszabású változtatásokat végrehajtani”. Az ehhez az archetípushoz tartozó ügyfelek „egy központi átalakítási programban gondolkoznak, amely a fizikai, a digitális és a humán munkahelyet egyaránt lefedi, nem csak ezeket külön-külön, vagy egy tényezőre összpontosítva... Észszerűsíteni szeretnék az ingatlangazdálkodást, helyi szakértők segítségével globalizálni kívánják a munkahelyeket, reziliens ellátási láncok kialakítására törekszenek, és rendkívül agilis munkavégzési módszereket biztosítanak felhasználóik számára”.

Az „Élményközpontú” (Experience Evangelist) a másik olyan archetípus, amelynél az ISG különösen erősnek tartja a Fujitsut. Ez azoknál a szervezeteknél releváns, ahol „az alaptevékenységet a belső és külső ügyfelek viszonylatában végző” munkavállalókat állítják a középpontba. Az ilyen környezetben az új technológiákra a munka-magánélet egyensúly pozitív befolyásolása, a rugalmas munkavégzés és a hatékonyabb kommunikáció és együttműködés támogatása érdekében van szükség. Az ISG jelentés szerint az ennek az archetípusnak megfelelő szervezetek „készek újragondolni, hogyan tudják munkatársaik globálisan kiszolgálni az ügyfeleket, feladva a helyi szolgáltatásnyújtási modellt”.

Az ISG jelentésében azok a szolgáltatók tekinthetők vezetőknek, akik bizonyítottan vonzó portfólióval rendelkeznek, és kiemelkedően versenyképesek. Az áhított vezető pozíció megszerzéséhez a szolgáltatóknak erős stratégiával és jövőképpel alátámasztott, esettanulmányokkal bizonyított kompetenciákkal kell rendelkezniük az innováció, az irányítás, a stabilitás, az ökoszisztéma és az üzleti modell terén.

