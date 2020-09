Az IoT Hungary Zrt. nyerte az első IoT Live Show-t

Szeptember 17-én rendezte meg először a MOHAnet Mobilsystems Zrt. az IoT Live Show-t Budapesten, amelyen 14 hazai vállalat mérte össze legújabb IoT fejlesztését. A szakmai versenyen számos izgalmas M2M fejlesztést láthatott a közönség, a legjobb IoT megoldásért járó fődíjat az IoT Hungary Zrt. nyerte. Különdíjas lett a Clico Hungary, az AgroSense és a Waterscope Monitoring.

Az IoT (azaz dolgok internete) szektor állandó mozgásban van, napról napra jelennek meg olyan megoldások a piacon, amelyek hosszú, vagy akár már rövid távon is meghatározhatják a mindennapjainkat. Magyarországon is számos olyan vállalat tevékeny, amely az M2M fejlesztésekre fókuszál, azonban a megérdemeltnél kevesebb figyelem jut ezekre a korszakalkotó megoldásokra. A MOHAnet Mobilsystems Zrt. kezdeményező szerepet vállalt az IoT technológiák hazai képviselőinek népszerűsítésében, valamint az egyes megoldások alkalmazási területeinek megismertetésében, így 2020. szeptember 17-én ennek érdekében rendezte meg először az IoT Live Show-t, hazánk legújabb IoT-fejlesztési versenyét. A konferenciasorozat célja, hogy vezető szerepet töltsön be az IoT szektorban, és első számú választás legyen az új technológiák iránt érdeklődők számára, valamint, hogy kapcsolatot teremtsen a piaci szereplők számára, s publicitást biztosítson a magyar cégek fejlesztői tevékenységének.

Az IoT Live Show-n a szereplők 2 perces élő termékbemutató keretében ismertethették a megoldásuk felépítését és működését, majd ezt követően 10 percben a szolgáltatásuk hasznosságát és üzleti modelljét is. A prezentációk után a termékeket ki is próbálhatták az érdeklődők a kiállítótérben. Összesen 14 társaság – a Telenor Magyarország, az Antenna Hungária, a Konica Minolta, az Energrade, az Enterprise Group, az OrthorGraph, a Clico Hungary, a Sensors2net (Waterscope Monitoring), az AgroSense, a Chameleon, a Seacon Europe, az IoT Hungary, az Intelliport Solutions, a Cubilog és a Cloudberry – mutatta be legújabb IoT fejlesztését, illetve a MOHAnet versenyen kívül prezentálta az okospolc rendszerét.

Az előadásokat követően a közönség szavazata döntött arról, hogy ki viheti haza a legjobbaknak járó díjakat. Az IoT Live Show fődíját 2020-ban az IoT Hungary Zrt. nyerte el LoRa hálózati rendszerével, s a cég vezetője, Huber Tamás kapta a legjobb előadásért járó elismerést és a Cisco Systems szakmai különdíját is. A Telenor Magyarország főszponzori díját a Waterscope Monitoring vihette haza, a Deloitte Magyarország üzleti különdíját az AgroSense kapta, míg az IT-Business kommunikációs különdíját a Clico Hungary érdemelte ki.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy ekkora érdeklődés volt az első IoT Live Show iránt, számos izgalmas megoldást láthatott a szakmai közönség élőben a Lurdy Házban vagy az online közvetítésben.” – mondta el Havasi Zoltán, a MOHAnet Mobilsystems Zrt. vezérigazgatója. – „A rendezvény főszervezőjeként elkötelezettek vagyunk az értékteremtés és a minőségi szolgáltatások iránt, épp ezért kezdeményező szerepet vállalunk az IoT technológia hazai képviselőinek népszerűsítésében, valamint az egyes megoldások alkalmazási területeinek megismertetésében. A rendezvénnyel valami új is elindult: a hazai szakmai fejlődés érdekében megalapítottuk a DISZK, azaz Dolgok Internete Szakmai Közösséget, amelyhez bárki csatlakozhat a LinkedIn-en. A célunk az, hogy segítsük, mentoráljuk az IoT területén dolgozó vállalatokat, és szakmai közösséget alkotva népszerűsítsük a cégek megoldásait.”

