Az element14 közösség megnevezte a Twist, Turn and Move Robotics tervezési kihívás győzteseit

Címkék: díj Farnell műszaki tervezés robotika robotika tervezés tervezési verseny verseny

A kihívók kreatívan alkalmazták a robotikát a mindennapi életben a TE Connectivity komponensek, az Arduino Uno és a robotikai pajzsok felhasználásával.

Az element14 közösség bejelentette a Twist, Turn and Move tervezési kihívás nyerteseit. Tíz kihívót láttak el TE csatlakozókkal, Arduino Uno-val és robotpajzsokkal, a versenyzőknek pedig 11 hetük volt arra, hogy megtervezzenek és megépítsenek egy robotkart vagy mobil robotot egy adott feladat elvégzéséhez.

„Lenyűgözött minket a kihívók kreativitása a Twist, Turn and Move Design Challenge során. Nemcsak gyakorlatiasan gondolkodtak a robotika mindennapi életben való felhasználásán, hanem a találékonyságukat is megmutatták – jelentette ki Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiáért felelős globális vezetője. – A kihívók blogbejegyzésein keresztül elképesztő volt látni azt a gondolatmenetet, ami ezekhez az alkotásokhoz vezetett. Örülünk, hogy bejelenthetjük nyerteseinket, és a jövőben is támogatjuk majd a kreatív mérnökök csodálatos közösségét.”

„Lenyűgözött ennek a gyakorlatnak az eredménye – mondta Michael Steuer, a TE Connectivity ipari globális ügyfélmenedzsere. – A történelem azt igazolta, hogy a nagy fejlesztések néha kicsiben, egy jó ötlettel indulnak el, ezért izgatottan várom, hogy hova vezetnek ezek az ötletek!”

A Twist, Turn and Move tervezési kihívás 10 szponzorált kihívója közül nyolc hozta létre mind az öt blogbejegyzést, és mutatta be végső projektjét. Az element14 közösségi zsűrije egy fődíj nyertest, valamint egy második helyezettet választott ki:

A fődíj nyertese – Az olasz Ambrogio Galbusera megalkotta a Rullit, a napelemek festőhengerekkel történő tisztítására tervezett PV Cell Panel Cleaning Robotot. A robot szórakoztató és gazdaságos mozgási mechanikával rendelkezik, és egy mobilalkalmazáson keresztül távirányítható. A zsűri szavaival élve: „A világnak egyre több zöld energiára van szüksége és egy cella hatékonysága a szennyezéstől is függ. A cellák tisztán tartása komoly kihívás, a tetőkön pedig egyenesen lehetetlen.” Ambrogio egy Flash Forge Guider II 3D nyomtatót és egy iRobot Roomba Self Emptying Robot Porszívót kapott összesen 2 100 dollár értékben.

– Az olasz Ambrogio Galbusera megalkotta a Rullit, a napelemek festőhengerekkel történő tisztítására tervezett PV Cell Panel Cleaning Robotot. A robot szórakoztató és gazdaságos mozgási mechanikával rendelkezik, és egy mobilalkalmazáson keresztül távirányítható. A zsűri szavaival élve: „A világnak egyre több zöld energiára van szüksége és egy cella hatékonysága a szennyezéstől is függ. A cellák tisztán tartása komoly kihívás, a tetőkön pedig egyenesen lehetetlen.” Ambrogio egy Flash Forge Guider II 3D nyomtatót és egy iRobot Roomba Self Emptying Robot Porszívót kapott összesen 2 100 dollár értékben. Második helyezett – A kanadai Dale Winhold megalkotta az Unlimited CNC-t, egy korlátlan, határok nélküli vágásra képes CNC-lézervágó prototípust. Winhold egy iRobot Bravaa Jet Robot Mop-ot és egy Ender 3 V2 3D nyomtatót kapott 500 dollár értékben.

A kihívókat az alapján ítélték meg, hogy mennyire kreatívan tudják használni a készletet, valamint hogy milyen gazdag blogbejegyzéseket tettek közzé fényképekkel, videókkal és kódmintákkal. A többi hat résztvevő egy-egy 30 dollár értékű Multicomp Pro multimétert kapott.