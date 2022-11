Az element14 közösség a méhek megmentésére használja az innovációt és a kreativitást

Az element14 közösség bejelentette a Save the Bees Design Challenge nevű programot, ami a méhek kihalását okozó problémákat segít megoldani

Az element14 közösség az electronica 2022 rendezvényen jelentette be a Save The Bees Design Challenge versenyt. A méhek nélkülözhetetlenek a globális élelmiszerláncban; minden harmadik falat ételt a méhek porozzák be, de jelenleg minden negyedik méhfajt fenyeget a kihalás veszélye. Az érdeklődő mérnököket arra kérik, hogy dolgozzanak ki megoldásokat a globális méhpopuláció előtt álló egyes problémák kiküszöbölésére.

Az idei electronica szakkiállításon MayerMakes mérnök egy prototípus-projektet mutatott be, ami segít leküzdeni a méhtetvek jelentette veszélyt. Phil Hutchinson, az element14 közösségi programjainak vezető szakértője és a MayerMakes a Farnell standján találkoztak az element14 közösséggel, mutatták be a Bee Lice Projectet és jelentették be személyesen a Save the Bees Challenge kihívást.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy bizonyos dolgok nagyobbak nálunk. A méhek megmentése sokak számára prioritássá vált szerte a világon, így az element14 közösségnek is – jelentette ki Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának globális vezetője. – Izgatottan várjuk a kreatív ötleteket, hogy hatásos megoldásokat alkossunk a beporzók kipusztulásának növekvő problémájára. A Bee Lice Project csak egy példa arra, hogy mennyire innovatív lehet ez a közösség.”

A pályázók közül 25 kihívót választanak ki, akik megkapják az Arduino Pro Nicla Vision kártyát és a LoRa csatlakozáshoz szükséges MKR1310-et tartalmazó kihívó készletet. A kihívás során a résztvevőknek legalább ötször kell blogbejegyzést tenniük, hogy bemutassák a projekt előrehaladását. A kihívás a résztvevők 2023. január 4-i bejelentésével kezdődik, a projekteket és blogbejegyzéseket pedig 2023. március 15-ig kell befejezni. A nyerteseket 2023. március végéig hirdetik ki.

Az element14 közösség egy fődíj nyertest, valamint egy második helyezettet választ ki a kihívás teljesítése után. A fődíj egy 50 mérföld hatótávolságú ViVi elektromos kerékpár lesz 899 dollár értékben. A második helyezett díja egy 300 dollár értékű összecsukható elektromos robogó. A fennmaradó 25 résztvevő 20 dollár értékű kerti Bee Hoteleket kap.

A Save the Bees Design Challenge 2022. december 15-én zárul. További információért és a jelentkezés módjáért kérjük, látogasson el a https://community.element14.com/challenges-projects/design-challenges/save-the-bees-design-challenge/ oldalra.