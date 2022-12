Az element14 közösség a kkv-ket és a mérnököket ünnepelve zárja a 2022-es évet

Címkék: elektronika elektronikai ipar Farnell ipari elektronika karácsony KKV

A közösség tagjait arra kérték fel, hogy vegyenek részt ajándékozáson, a Hack-a-Thonon és más közösségi eseményeken az ünnepi szezonban

Az element14 közösség úgy ünnepli mérnökeit és a téli ünnepeket az Egyesült Államokban, hogy a segítőkészséget és a találékonyságot három ünnepi témájú ajánlattal ötvözi, beleértve a Mérnök/Kkv ünnepi vásárlási kívánságlistát, az év végi Hack-a-Thont és a helyi kkv csoportok számára szervezett lehetőséget, hogy az element14 közösség tagjai által ajándékozott elektronikus készleteket nyerjenek.

Mérnöki/Kkv kívánságlista: a beszerzés nem egy ebéd utáni séta. Az element14 egy kívánságlista létrehozásával könnyítette meg az ajándékozást. A célzott listák többféle érdeklődési körre terjednek ki, ideértve az automatizálást, a robotikát, a Raspberry Pi-t, a 3D nyomtatást és még sok mást, amelyek nagyszerű ötleteket kínálnak azok számára, akik a tökéletes ajándékot keresik egy mérnök számára.

Hack the Holidays: Az év végi Hack-a-Thon hat éve ad lehetőséget a mérnököknek arra, hogy megnyerjék a legmenőbb díjakat, köztük egy 50 colos Samsung TV-t a legjobb „Work of Art Hack” munkának” járó díjért, egy Bluetooth lemezlejátszót padlóhangszórókkal a „The Most Festival Hack”-hez vagy egy 2022-es iPad Prot a „The Most Original Hack”-hez.

Az element14 olyan ünnepi projekteket keres, amelyek megragadják az ünnepi szezon áhítatát és csodáját. Az elmúlt évekhez hasonlóan a résztvevők olyan projekten dolgozhatnak, amelyeket például az ünnepi ajándékok, ételek vagy kártyák ihlettek.

A verseny már elindult és 2023. január 11-én zárul, a nyerteseket pedig 2023. január 18-án hirdetik ki.

Ajándékozza meg a kkv-ket: Az ünnepek kapcsán az element14 ajándékot ad át a kis gyártócégeknek. A közösség tagjai Mikulást játszhatnak és segíthetnek a helyi kkv-knek a különféle elektronikus készletek megszerzésében.

„Egész évben törődünk közösségünk tagjaival, és az ünnepek sem jelenthetnek kivételt – jelentette ki Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának globális vezetője. – Idén ünnepi programjainkkal szeretnénk megünnepelni minden egyes mérnököt, és segíteni szeretnénk szeretteiknek, hogy együtt ünnepeljenek velük.”

További információ az element14 közösség ünnepi programjairól:

https://community.element14.com/members-area/w/documents/27882/holiday-season-2022-at-element14-community---round-up

www.farnell.com