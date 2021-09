Az element14 elindította a Summer of FPGA Design Challenge versenyt

A közösség tagjai a Diligent Cmod S7 segítségével tehetik próbára FPGA-készségeiket

Az Avnet által létrehozott element14 közösség egy szórakoztató tervezési kihívással folytatja a Summer of FPGA ünnepséget, hogy tesztelje és demonstrálja a közösség tagjainak nyáron szerzett készségeit.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy a Summer of FPGA programunk segítségével segíthettük globális közösségünk tagjait az FPGA-k világában a kódoláshoz és az eszköztervezéshez – mondta Dianne Kibbey, az element14 közösségi és közösségi média globális vezetője. – Úgy látjuk, hogy a tervezési kihívás nagyszerű lehetőség arra, hogy közösségünk nemcsak tervezési készségeit, hanem kreativitását is be tudja mutatni, amikor az FPGA-k széles körű felhasználásáról van szó, illetve arról, hogy a technológia milyen előnyökkel jár a jövőbeli alkalmazások számára.”

A részvételhez a tervekben szerepeltetni kell a Digilent Cmod S7-et. A Cmod S7 egy Xilinx 7 FPGA köré épített kisméretű, 48-tűs DIP-formatényező tábla. Néhány alkalmazási példa:

Képfelismeréstervez

Házi tudományos berendezések

Jelfeldolgozók

A koncepció igazolása

A processzor terhelési rendszerei

Mind a kihívók, mind a nyertesek között díjakat osztanak szét

A 30 szponzorált kihívó közé bárki bekerülhet, akik ingyenes Digilent Cmod S7-et, egy Xilinx 7 FPGA köré épített kisméretű, 48-tűs DIP-formatényező táblát kapnak. A szponzorált kihívók október 1-én nevét ismerhetjük meg. A résztvevőknek alig több mint 10 hetük van arra, hogy elkészítsék terveiket, és 10 blogbejegyzést küldjenek be a fejlesztési folyamatról. A pályaműveket az innováció, a műszaki tartalom és az FPGA használata alapján ítélik meg.

A nyerteseket decemberben nevezik meg. Az első díjazott egy Digilent Analog Discovery Pro AD3450 USB oszcilloszkópot, a második helyezett pedig egy Digilent Analog Discovery Pro ADP 3250-et és Digilent Digital Discovery logikai elemzőt kap. Minden más kihívó, aki a december 3-i beadási határidőig befejezi projektet, egy Multicomp digitális multiméterrel gazdagodik.

A Digilent az NI leányvállalata, és az FPGA és SoC alapú hardver-szoftver rendszerek alkalmazásaira, eszközeire és információira specializálódott testreszabható és rugalmas termékekkel.

Az element14 közösségről és a Summer of FPGA kihívásról az element14.com oldalon található több információ.

