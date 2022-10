Az element14 Community az Infineon Technologies segítségével elindította az „At the Core” Tervezési Kihívást és webináriumot

A résztvevőknek lehetőségük van a ModusToolboxTM 3.0 többmagos projektmunkafolyamataival megismerni a PSoC™ 6 mikrokontroller Core-t.

Az element14 közösség az Infineon Technologies-szel együttműködve indította el az „At the Core” Tervezési Kihívást és webináriumot, amely az újonnan bemutatott Cortex-M0+ Dual Core-ra épül az Infineon ModToolsbox TM 3.0 platform PSoCTM 62S4 készletével. A tervezési kihívás résztvevőinek feladata a Cortex-M0+ és Cortex-M4 alacsony fogyasztású üzemmódokat használó projektek kidolgozása. A PSoC TM 62S4 magját tárgyaló webináriumra 2022. november 10-én kerül sor.

Harminc jelentkezőből válhat szponzorált kihívó, akik ingyenesen kapják meg a PSoC™ 6S24 + Pioneer Kit-et, hogy beépítsék saját projektjükbe. A szponzorált kihívók kötelesek:

Használni a ModusToolbox TM 3.0 fejlesztői környezetet, és bemutatni az M0 és M4 magok használatát a projektben;

A záródátum előtt legalább 5 blogbejegyzésként közzétenni az előrehaladásról és a végleges projektről;

A magok közötti kommunikációt bemutató, fényképeket, videókat és kódmintákat tartalmazó bejegyzések előnyt jelentenek a zsűrizés során.

„Rendkívül izgatottak vagyunk, hogy újra partnerségre léphetünk az Infineon Technologies-szal – mondta Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának vezetője. – Arra számítunk, hogy a kihívás megmutatja közösségünk erejét, miközben a kihívók az Infineon ModTools Platformjával rendelkező PSoC 62S4 új M0 Dual Core mag korlátait feszegetik.”

Az „At the Core” Tervezési Kihívás innovációra és találékonyságra ösztönzi a résztvevőket, hogy kihasználják a Cortex-M0+ mag alacsony fogyasztású üzemmódjait és a Cortex-M4 mag teljesítményét. Az alacsony fogyasztás számos ipari tervezési alkalmazásban és projektben hasznos.

A pályázati időszak 2022. november 24-én zárul, a kihívókat pedig 2022. november 28-án nevezik meg. A kiválasztott kihívóknak 2023. február 6-ig 11 hét áll rendelkezésükre, hogy kidolgozzák és befejezzék projektjüket. A győzteseket 2023 februárjában hirdetik ki.

A zsűri kiértékelik a projekteket, és díjakat osztanak ki a győzteseknek. Az első helyezett egy több mint 1 000 dollár értékű Microsoft Surface 256 GB-os 16 GB-os Ram Platinumot kap, valamint egy Sonos One (Gen 2) kétszobás hangvezérlésű intelligens hangszórót, beépített Amazon Alexa-val (2-Pack White). A második helyezett egy Microsoft Surface Go 3-10,5 hüvelykes, 2 az 1-ben táblagépet kap – Silver Intel Pentium Gold G5600, 8 GB RAM, 128 GB SSD és Sonos One (Gen 2) – nagy teljesítményű intelligens hangszóró beépített Alexa-val. Mindenki, akik teljesítik a kihívást, egy Fitbit Inspire 2 Health & Fitness Trackert kap 1 év ingyenes Fitbit Premiummal

Ha többet szeretne megtudni az element14-ről és az „At the Core” tervezési kihívásról és webináriumról, kérjük, látogasson el a https://community.element14.com/challenges-projects/design-challenges/at-the-core-design-challenge/ oldalra. A több mint 800 000 tagot számláló element14 globális mérnöki közösség a kódolók és a technológiát alkalmazó termékek jövőbeli generációjának kifejlesztésében és a világ jobbá tételében segít a tervezőmérnököknek, a karbantartó- és tesztelőmérnököknek, a gyártóknak és a tanároknak.