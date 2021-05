Autóipari forgácsológépek online aukciója

A felsőzsolcai Sicta gyár új technológiát honosít meg, aminek következtében több fémipari szerszámgépet értékesít a hozzájuk tartozó szerszámokkal együtt

A 1986-ban alapított francia Sicta-csoport alumíniumból készülő turbó-feltöltő kompresszorházak gravitációs öntésére és megmunkálására specializálódott. Európa második legnagyobb autóipari beszállítója ezen a területen. Partnerei között tudhatja többek között a Mercedes, a BMW, az Audi, a Jaguar, a Fiat és a Porsche márkák gyártóit is. Az autóipari átalakulások több szerszámgépet is eladólistára tettek, amiből most a magyar autóipari beszállítók is profitálhatnak.

Átalakulóban az autóipar

A konszern három országban van jelen: Franciaországban, Magyarországon és Kínában. A Sicta cégcsoport egyetlen magyarországi gyáregysége egyben a csoport legnagyobb autóipari gyárának is számít. A felsőzsolcai turbógyárat 2007-ben egy zöldmezős beruházás keretein belül hozták létre. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei város ipari és logisztikai parkjában található gyárban az elmúlt években egymás után jelentették be a milliárdos fejlesztéseket. Az új irodaépület és a raktárkapacitás mellett 2016-ban a gyártóberendezéseket is fejlesztették, mivel az akkori ágazati előrejelzések a turbófeltöltő-gyártás piacának 40 százalékos növekedését jelezték előre ötéves időtartamban.

Az élet azonban ismételten felülírta a várakozásokat. A globális jármű-értékesítés sokkal nagyobb visszaesést szenvedett el 2020-ban, mint a 2008/2009-es válság idején. Az év végén ugyan volt egy gyors felpattanás, hiszen a lezárások feloldásával mindig megjelennek a késleltetett vásárlások, de a 2019-es szintet legkorábban 2022-ben érheti el a globális autóipar. A koronavírus-járvány hatására csökkent a társasági események száma, így az autók átmenetileg kevésbé számítanak státuszszimbólumnak. Így a prémium szegmens ideiglenesen visszaszorulhat, az elektromos autózásra való áttérés viszont még nagyobb lendületet kaphat.

SW és DMG MORI szerszámgépek alacsony üzemórákkal

Az eredetileg forgácsolásra szakosodott Sicta a turbófeltöltők gyártása révén sajátította el a gravitációs öntészet és ezzel együtt a homokmaggyártás minden csínját-bínját. A felsőzsolcai gyárban is ezen három technológia található meg. A forgácsolást nagyrészt négytengelyes SW megmunkálóközpontok végzik egy öttengelyes megmunkálóközponttal és két DMG MORI eszterga- és maróközponttal kiegészítve.

A négytengelyes SW megmunkálóközpontok továbbra is hozzák az autóiparban elvárt pontosságot és megbízhatóságot

„A DMG MORI gépek munkáját adó projektek kifutottak. A fő portfóliónkat alkotó termékeink, illetve a kilátásban lévő új projektek inkább a négy- és öttengelyes megmunkálóközpontokra valók, a két DMG MORI gép tehát egy ideje már kihasználatlanul áll a csarnokban – mondta el Timkó Péter, a Sicta Kft. ügyvezető igazgatója. – Az SW gépparkból értékesítésre szánt öt szerszámgép pedig gyakorlatilag a vállalat első gépeit alkotta, itteni pályafutásukat befejezték. Szeretnénk gyártóterületet felszabadítani, mert egy új technológia, a nyomásos öntészet bevezetését készítjük elő. Ez döntés előtti fázisban van, de az üres gyártóterületre mindenképpen szükségünk lesz, a gépek tehát eladósorba kerültek.”

Új piacok ellensúlyozhatják az autóipar csökkenő keresletét

„Évente hozzávetőlegesen 600 000 öntvény alkatrészt állítunk elő, amihez külső partnerektől is vásárolunk öntvényeket, így a gyárban mindent egybevetve 700–800 ezer alkatrészt munkálunk meg ebben az évben. A koronavírus-járvány kitörése előtt minimum kétszer ekkora számokat mondhattam volna – jelentette ki Timkó Péter. – A járványnak is köszönhető, hogy a két DMG MORI gépen futó projektek is néhány hónappal korábban futottak ki, mint ahogy eredetileg terveztük – a felhalmozott raktárkészlet valószínűleg már elegendő lesz az ügyfelek számára. 2018-ban még hétfőtől vasárnapig folyamatos műszakokban ment a termelés, és 2019 második felében álltunk át a hétfőtől péntekig tartó munkarendre három 12 órás műszakkal, ami jelen pillanatban is működik.”

A keveset futott gépek továbbra is hozzák az autóiparban elvárt pontosságot és megbízhatóságot

Az autóipar megtorpanása, illetve hosszú távú átrendeződése abszolút mértékben meghatározza a gyár jelenlegi lehetőségeit. Az autógyárak az elektromos, illetve a hibrid hajtású modellekre összpontosítják a fejlesztési erőforrásokat. A belső égésű motorok fejlesztése, ha meg nem is állt, de lényegesen kevesebb figyelmet kap.

„Ezért is nyitunk a nyomásos öntészet irányába. Jelen pillanatban 100 százalékban autóipari beszállítók vagyunk, de a jövőben ezen változtatni szeretnénk – fűzte hozzá az ügyvezető igazgató. – Az olyan ágazatok, mint például a kéziszerszámgyártás vagy a gázipar, legalább akkora piaci volumennel kecsegtetnek minket, mint az autóipar. Az átmeneti helyzetben pedig nyitottak vagyunk a bérmegmunkálásra is.”

A DMG MORI CTX beta 1250 TC gép a Piactéren kerül értékesítésre

Autóipari pontosság és megbízhatóság

A szerszámgépekhez egy dedikált karbantartócsapat tartozott, akik kizárólag ezekkel a gépekkel és a periferiális berendezésekkel foglalkoztak. Mondani sem kell: tervszerűen és megelőző jelleggel. A pótalkatrész-ellátást egy indirekt raktár biztosítja, melyben a beszállítók nagy része konszignációs készletet üzemeltet. A berendezésekbe eredeti alkatrészek kerültek, tehát minden gép továbbra is hozza az autóiparban elvárt pontosságot és megbízhatóságot.

Tételszám Gyártó Modell Gyártási év Leírás 1 SW GmbH BAS 03 - 22 2007 CNC megmunkálóközpont 2 SW GmbH BAS 03 - 22 2007 CNC megmunkálóközpont 3 SW GmbH BAS 03 - 22 2007 CNC megmunkálóközpont 4 SW GmbH BAS 03 - 22 2007 CNC megmunkálóközpont 5 SW GmbH BAS 03 - 22 2007 CNC megmunkálóközpont 6 DMG CTX beta 1250 TC 2012 CNC eszterga- és maróközpont 8 Különböző típusú forgácsolószerszámok 9 MLX STP MH 400w 2017 60 db ipari lámpa 10 Röhm RM684 n.a. Hidraulikus tokmány 11 Röhm KBF-N 250/3 n.a. Hidraulikus tokmány 12 Logotech Tiliting Table 90 deg 2017 Öntőgép 13 Logotech Tiliting Table 90 deg 2017 Öntőgép 14 Senator Technology HD4-S 2008 Öntőgép

Az online aukció előnyei

„A Surplex GmbH-val személyes ismeretség alapján kerültünk kapcsolatba. A gyáralapítás óta most először kerültünk olyan helyzetbe, hogy gépeket értékesítünk – korábban csak beszerzésre volt példa – mondta Timkó Péter. – Az online aukció lehetőségét sem ismertem, de teljes mértékben átláthatók a portál által nyújtott előnyök. Olyan partnerekhez is el tudunk jutni a világ minden táján, akik azt sem tudják, hogy létezik egy Sicta nevű vállalkozás, a gépünkre azonban szükségük lehet. Nem elvárás, hogy a DMG MORI CTX gamma 1250 TC géphez hasonlóan minden berendezésre azonnal akadjon vevő, de három-öt hónapos távlatban ki akarjuk üríteni a területet.”

A Surplex javaslata értelmében minden géphez meghatároztak egy minimál- és egy célárat, ami alatt nem szeretnék értékesíteni a gépeket. A Surplex azt is felajánlotta, hogy megvásárolja a gépparkot, de a Sicta a tulajdonosokkal közösen az árverés mellett döntött a magasabb ár reményében. Nagyon jó tapasztalat volt egy DMG MORI CTX gamma 1250 TC gép gyors értékesítése, azt ugyanis azonnal el tudta adni a Surplex, így nem is szerepel a mostani aukciós kiírásban.

„A másik német szerszámgép, a DMG MORI CTX beta 1250 TC gép a Piactéren kerül értékesítésre. A Piactéren nincsenek árak feltüntetve, aki tehát érdeklődik a berendezés iránt, az kapcsolatba lép a Surplexszel, és így kér ajánlatot. A Piacteret az értékesebb vagy adott esetben bonyolultabb berendezések számára tartjuk fenn – tette hozzá Maxence Dutat, a Surplex GmbH országmenedzsere. – Az SW BAS 03–22 gépek és a szerszámok normál aukción lesznek értékesítve. A gépet megvásárló cégek sok esetben a hozzájuk tartozó szerszámokat is megveszik.”

