Árverés egy neves fémmegmunkáló vállalatnál fizetésképtelenség miatt

Címkék: árverés aukció fémipar fémmegmunkálás használt gép online platform online portál Surplex

10. 19-ig kiváló minőségű fémipari használt gépekre lehet licitálni a Surplex.com oldalon.

Mérettől függetlenül egyre több vállalkozás nyújt be fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó kérelmet. Ez azonban nem meglepő. A koronavírus okozta világjárvány, a feszült politikai helyzet és az emelkedő inflációs ráta csupán néhány ok, amiért a cégek az összeomlás szélén állnak. A vendéglátóipar és néhány családi vállalkozás mellett az ipari szektor is különösen súlyosan érintett. A beszerzések tervezését gazdasági problémák is befolyásolják. Az olyan problémák miatt, mint az anyaghiány, a hosszú szállítási határidők és az erőforrások és nyersanyagok folyamatosan emelkedő ára, néhány vállalkozás már nem tudott pénzügyileg lépést tartani, ezért fizetésképtelenségi eljárást kellett kezdeményeznie.

Hasonló helyzet állt elő egy neves baden-württembergi (Dél-Németország) fémmegmunkáló vállalatnál is, amely nemrégiben fizetésképtelenséget jelentett. A Surplex támogatja a kinevezett felszámolót, valamint egyes bankokat, és segíti őket használt gépeik és a további tartozékok lehető legjobb értékesítésében. A kiváló minőségű fémipari használt gépek 2022. 10. 19-ig vásárolhatók meg aukció keretében. Többek között a következő gyártók gépei érhetők el:

INDEX MS 52 C CNC többorsós automata eszterga

INDEX C 200 CNC automata eszterga

INDEX C 65 CNC automata eszterga

CHIRON DZ 08 FX MAGNUM CNC megmunkálóközpont

LEITZ PMM-C 3D koordináta mérőgép

CHIRON DZ 15 KW CNC megmunkálóközpont

LISTA 2056/356-26 páternoszter

HELLER MCT 160 CNC megmunkálóközpont

CHIRON DZ 15 W CNC megmunkálóközpont

INDEX G 200 C CNC automata eszterga

WOLTERS AC 700 F CNC síkköszörűgép

STUDER S 32 CNC CNC külső palástköszörűgép

MAHR ST 750 mérőállomás

CHIRON DZ 12 W CNC megmunkálóközpont

Összesen több, mint 1 000 vonzó gép és géptartozék áll rendelkezésre. A gépek a Surplex vállalattal való előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg. A Surplex használt gépek értékesítésére specializálódott, és hozzáértő, teljes körű szolgáltatást kínál egy kézből: A helyszíni minőségellenőrzéstől a szétszerelésig, a szállításig és a vámkezelésig a vásárlók bátran rábízhatják magukat a Surplex szakértőire.