Alkatrész könnyítésre írt ki pályázatot a Knorr-Bremse Budapest

Izgalmas kihívás gyakorló mérnökök és mérnök hallgatók részére

Design Kihívást hirdetett a Knorr-Bremse Budapest, amelyben arra hívja fel a mérnökhallgatókat és gyakorló mérnököket, hogy tervezzenek a jelenleginél könnyebb vasúti fékkonzolt úgy, hogy az továbbra is megfeleljen a szilárdsági és gyárthatósági követelményeknek. A pályázat lehetőséget ad a szakmai párbeszéd élénkítésére, friss gondolatok és újfajta látásmód bevonására a fejlesztői munka során.

A világ legnagyobb vasúti fékeket gyártó és fejlesztő vállalata, a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest Design Kihívás címmel pályázatot írt ki mérnökhallgatók és gyakorló mérnökök számára, amelyben a feladat egy vasúti fékkonzol optimálása.

A Knorr-Bremse Budapestnél jelenleg több olyan fejlesztési projekt is fut, amelyek célja egy adott vasúti fékalkatrész méretének, tömegének csökkentése. Az így újratervezett fékkomponensek általában korszerű alacsonypadlós és nagysebességű expresszvonatokba beépítve csökkentik a vasúti járművek karbonlábnyomát és az üzemeltetők költségeit. A most közzé tett Design Kihívásban is az a feladat, hogy a vonatokon rögzítési célokra használt konzolt úgy tervezze át a pályázó, hogy annak csökkenjen a tömege, miközben megfelel az előírt szilárdsági és gyárthatósági követelményeknek. A mérnöki kihívás éppen az, hogy a pályázó megtalálja az egyensúlyt a szilárdság, a merevség és a konzol könnyítése között.

A legjobb öt pályázat pénzjutalomban részesül. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. Pályázni a Knorr-Bremse Budapest honlapján történő regisztrációval lehet. Bővebb információ és a pályázat teljes szövege ugyancsak a vállalat honlapján érhető el.

