Alkalmi autóipari vételek

Ritkán kerülnek kalapács alá olyan fiatal CNC-gépek, mint amik most váltak feleslegessé a Sertec Auto Structures Hungary Bt.-nél

Címkék: árverés aukció autóipar autóipari beszállító Fanuc használt gép hegesztés hegesztéstechnika hegesztőrobot huzal ipari robot online portál Surplex

A birminghami székhelyű Sertec néhány éve vásárolta meg az Ászáron található Wild Manufacturing Hungary Bt. autóipari beszállítót, amelyet ma már Sertec Auto Structures Hungary Bt. néven ismerhetünk. A projektek kifutása miatt gyakran válik feleslegessé egy vagy több, az autóipari sztenderdek miatt amúgy kiváló állapotban lévő berendezés, amelyek még bőséges hasznot hoznak új tulajdonosaiknak. Akárcsak a minőség, az online aukció útján történő gépértékesítés is sztenderddé vált a Sertec életében.

Ászáron különböző nevek alatt 2002 óta folyik autóipari termékek gyártása. A Sertec egy nemzetközi cég, amelynek Ászáron található az egyetlen magyarországi telephelye. A gyár fém alkatrészek megmunkálásával – préselésével, stancolásával, szegecselésével, hegesztésével –, fémhuzalhajlítással és bevonatolással foglalkozik. Egyes autógyárak esetében Tier 1-es, máshol Tier 2-es beszállítónak minősül. Az üzemben évente gyártott több millió termék belső karosszéria-alkatrésznek minősül, és a legkülönbözőbb autótípusokban kerül beépítésre, egészen a luxuskategóriáig.

„A gépeket jellemzően az angliai központból kapjuk. A szerződést is a cégközpont köti az autógyárakkal, illetve az első körös beszállítókkal, amihez a gépeket is megrendeli. Nem minden esetben érkeznek hozzánk új gépek – mondta Hoffman Péter, a Sertec Auto Structures Bt. karbantartási vezetője. – Ha új projektről van szó, akkor ahhoz minden esetben új gépeket vásárolnak, de előfordul, hogy egy meglévő gyártást telepítenek át hozzánk, amihez érkeznek az arra használt gépek is. A nagyobb gyártócellákat tehát külföldről szerezzük be, de a kisebb, kiegészítő tevékenységekre magyar gépgyártók és -forgalmazók segítségét is igénybe vesszük.”

A jó állapotban lévő gépek továbbra is képesek hozni az elvárt pontosságot és a megbízhatóságot

Megelőző és előrejelző karbantartás biztosítja az elvárt autóipari minőséget

A gépek rendelkezésre állását megelőző szervizeléssel biztosítják havi, heti, az érzékenyebb pontokon pedig napi karbantartással. A cégtől nem áll távol az előrejelző karbantartás sem, amihez hőkamerás vizsgálatokat és rezgésdiagnosztikát végeznek a berendezéseken. Átfogó szervizre félévente, évente kerül sor, függetlenül attól, hogy a gépek mennyi üzemórát teljesítenek. A gépek és a szerszámok precizitása a legyártott alkatrészek méretpontosságán derül ki, amit a 3D mérőszobában, illetve a gépek mellett elhelyezett idomszerekkel rendszeresen ellenőriznek.

Az autóipar csúcsidőszakában három műszakos termelés folyt Ászáron, a jelenlegi lehívások azonban két műszakos gyártással is teljesíthetők. Ha a projektek kifutnak, akkor megvizsgálják, hogyan tudnák felhasználni a gyártócellát a soron következő projekthez. Ha ez nem lehetséges – mint a jelen esetben is –, akkor a gépeket értékesítik. „A lehívások alapján számítottuk ki a várható kapacitásigényt, és ezek a gépek – még a viszonylag újak is – leltáron felüli eszköznek bizonyultak. Ebben a magyar vezetésnek szabad keze van. A gépeket tisztítani nem kell, az aukció tehát gyorsan elkezdődhet, de nincs elvárásunk a pontos elszállítási határidőre nézve” – jelentette ki Hoffman Péter.

Minimálár nélkül

„Akvizíciós menedzserként a feladatom a gépeket értékesíteni kívánó ügyfelek felkutatása, így kerültem kapcsolatba a vállalattal. A vezetőség egyből jelezte, hogy van néhány gyártóberendezésük, amelyek lecseréléséről már megszületett a döntés – emlékezett vissza Jánosi Szabolcs, a Surplex GmbH akvizíciós menedzsere. – Végeredményben hat darab gépet bocsáthatunk aukcióra, amelyek együttesen már igen komoly értéket képviselnek. A Sertec Auto Structures korábban az egyik versenytársunkkal állt kapcsolatban, vagyis nem volt számukra ismeretlen az online aukciók világa. A gépeket minimálár kikötése nélkül bocsátjuk licitre, ami mindenképpen előnyös az aukció sikere szempontjából, mert így jóval több érdeklődőt tudunk bevonzani.

Február elején tekintettem meg a gépeket személyesen, és két héten belül megállapodtunk az online aukcióra bocsátás feltételeiben is. Nem egyszerű egy nagyvállalkozás csúcsvezetőit elérni, de a példából is látszik, hogy ha sikerül, akkor tudunk olyan ajánlatot adni, ami számukra is előnyös lesz. Úgy is mondhatnám, hogy kapóra jött nekik egy komoly múlttal és háttérrel rendelkező aukciósház, mert minél előbb szeretnék felszabadítani a gyártóterületet az új gépek számára.”

A két hegesztőcella univerzális kialakítású, vagyis csak a programot kell megváltoztatni, és bármilyen alkatrész hegesztésére képesek

Piaci ár a fémhulladék helyett

A használt gépeket korábban gépkereskedők vásárolták meg a Sertectől (olykor fémhulladékáron), ami nem jelentett olyan árszintet, mint ami egy online aukcióval elérhető. A Surplex egy minimálárat és egy várható leütési árat is kalkulált, ami jóval nagyobb, mint amit egy gépkereskedő kínálni tud. „Az ajánlatot tehát rövid gondolkodás után elfogadtuk – mondta Hoffman Péter. – Ha ezek a számok teljesülnek, akkor ez egy hosszú távú együttműködés kezdete lesz.”

Univerzálisan használható berendezések

„Nagyon szeretek a nagyobb autóipari beszállítókkal dolgozni, mert a gyártási környezetüknek nagyon magas elvárásoknak kell megfelelni, amibe a gépek is beletartoznak. Alap a dokumentáció és a karbantartási jegyzőkönyvek megléte, és egyébként is tervszerű volt a berendezések szervizelése – tette hozzá Jánosi Szabolcs. – A gépek megbízhatóak és pontosak, mert ez számít sztenderdnek az autóiparban. Az már csak hab a tortán, hogy a fémhuzalhajlító gépekből három eléggé fiatalnak számít, vagyis viszonylag kevés üzemóra van bennük.”

A robotizált hegesztőcellák és a fémhuzalhajlító gépek meglehetősen univerzálisan használható berendezések, és mivel Európában számos cég foglalkozik ilyen tevékenységgel, a Surplex várakozása szerint nem lesz gond a gépek értékesítése. „Úgy gondolom, hogy a fémhuzalhajlító gépeket külföldön, Nyugat-Európában tudjuk majd értékesíteni – fűzte hozzá az akvizíciós menedzser. – A robotizált hegesztőcellák iránt nagyobb lehet a hazai kereslet, de minden érdeklődő céget arra biztatok, hogy nézze meg az aukciós kínálatot, esetleg tekintse meg a gépeket személyesen is, mert veszíteni biztosan nem fog velük.”

Az aukciós kínálat

Gyártó Típus Leírás Gyártási év Fanuc A05B-2354-B005 Robotizált hegesztőcella 1995 Fanuc A05B-2460-B250 Robotizált hegesztőcella 2002 Numalliance Robomac 2106 CNC-vezérelt fémhuzalhajlító gép adagolórendszerrel 2012 TBE Butler TBE 30 Special CNC-vezérelt fémhuzalhajlító gép 2006 Numalliance Robomac 206 TF CNC-vezérelt fémhuzalhajlító gép adagolórendszerrel 2012 Numalliance Robomac 2104 CNC-vezérelt fémhuzalhajlító gép adagolórendszerrel 2015

Az aukció vége: 2021. március 30.

Nem árulnak zsákbamacskát

„Karbantartási vezetőként minden vevőt biztosíthatok arról, hogy a gépek jó állapotban vannak, nem azért válunk meg tőlük, mert már nem hozzák az elvárt pontosságot és a megbízhatóságot” – összegezte Hoffman Péter. A két hegesztőcella univerzális kialakítású, vagyis csak a programot kell megváltoztatni, és bármilyen alkatrész hegesztésére képesek. A fémhuzalhajlítás természetesen ritkább tevékenységnek számít Magyarországon, de csak a fantázia szab határt annak, hogy 4-es, 5-ös, vagy akár 2-es átmérőjű huzalokból olyan termékeket hozzunk létre, amivel kiemelkedhetünk a beszállítók tengeréből.

Az autóiparai megrendelések csökkentették a kapacitásigényt, így viszonylag új gépek is bizonyultak feleslegesnek

A gépek felmérése már megtörtént, a képeket, a videókat elkészítették, és a dokumentációkat is bekérték a berendezések gyártóitól – mivel viszonylag fiatal gépekről beszélünk, ez meglehetősen egyszerűen és gyorsan ment. Az aukciósház teljes mértékben felkészült tehát az aukcióra, és a gépek leendő vásárlói nem zsákbamacskát vesznek majd. Az aukció március végén zárul.

Molnár László