Alapvető irányt mutat majd egy egész iparágnak a drupa 2020

A drupa – a nyomtatási technológiák elsőszámú szakvására – 2020. június 16-a és 26-a között jelöli majd ki a világ nyomdaiparának alapvető fejlődési irányait.

A már most is rendkívül nagy számú foglalással a drupa a világ nyomdaipari ágazatának legnagyobb jelentőségű és legfontosabb platformjaként betöltött egyedülálló szerepét hangsúlyozza ki. A drupa 2020 szakvásárra ismét mintegy 1 800 kiállítót várnak 50 országból.

A kiállító országok körében Európának van jelentős szerepe: a legtöbb kiállítót küldő országok rangsorában Németország után Japán, Olaszország, Kína és Nagy-Britannia következik. Az iparág vezető világpiaci szereplőitől a feltörekvő kisebb vállalatokon át az ígéretes induló vállalkozásokig a vállalatok széles skálája bemutatkozik. Az új kiállítók magas, 30 százalékos aránya a teljes értékláncban és a legkülönbözőbb vertikális technológiákban már most felkelti az érdeklődést a drupa iránt. A kiállítók naprakész felsorolása a www.drupa.de honlapon található.

A drupa 2020 szakvásár ismét elfoglalja a düsseldorfi vásárközpont minden csarnokát. A kínálati profil biztosítja a világos tagolást az alábbi termékcsoportokba:

nyomdai előkészítés / nyomtatás média-előkészítés / többcsatornás megjelenés nyomdai utómunkák / feldolgozás / csomagolás a jövő technológiái alapanyagok eszközök és berendezések / szolgáltatások / infrastruktúra

Sabine Geldermann, a drupa igazgatója és a Messe Düsseldorf nyomtatási technológiákhoz kapcsolódó rendezvényeinek globális igazgatója meggyőződéssel vallja, hogy a szakvásár ékesen szemlélteti a teljes nyomdaipar lendületét és innovációs képességét: „A drupa a csúcstechnológiát és azokat a megoldásokat képviseli, amelyekkel a különböző piacok célcsoportjait meg lehet szólítani.

Az elmúlt évek során nagyon világossá vált, hogy a nyomtatott termékek lenyűgöző képessége a technikai kivitelezési lehetőségek folyamatos fejlődésével párhuzamosan erősödik. A nyomtatott termékek a tapintható elemek, a korábban ismeretlen élményvilágokat és észlelést feltáró újszerű anyagok és kidolgozás révén új dimenziókat hódítanak meg. Ezen kívül olyan meghatározó, világméretű trendeket, mint a körforgásos gazdaságot, a mesterséges intelligenciát, a platform alapú gazdaságot és a fogyasztói hálózatokat tekintik az ágazat fejlődési irányát meghatározó, az ipar folyamatait egyre nagyobb mértékben befolyásoló tényezőnek.”

A megatrendek élvonalát az elkülönített fórumok, az úgynevezett hotspotok, a drupa cube, a dna - drupa next age, a touchpoint packaging, a touchpoint 3D fab+print és a touchpoint textile mutatják be. Ezek a különbemutatók az ágazat kompetenciáját és kreativitását tükröző élményvilágokat biztosítanak. Az elkülönített fórumokon túlmenően számos kiállító mutatja be saját standján is az ehhez kapcsolódó új megoldásait.

drupa cube: educate - engage - entertain / képezz – kapcsolódj - szórakoztass

A drupa cube, a 6-os csarnokban található konferencia- és rendezvényprogram középpontjában a nyomtatásban rejlő innovációs képességek és a nyomdatermékek az élet és a gazdaság különböző területein kínálkozó sokrétű felhasználási lehetőségei állnak. Itt olyan technológiákról lesz szó, mint a nyomtatott elektronika, a kreatív többcsatornás alkalmazások vagy a digitális nyomtatás alkalmazása olyan hagyományos területeken, mint a csomagolás vagy a vertikális piacok. Egyúttal pedig az interdiszciplináris megközelítés biztosítja a kapcsolódást számos piacon a kreatív ügynökségek, a márkatulajdonosok és az ipar között.

Itt nem csupán a kiállítók nyilatkoznak, hanem más ágazatok csúcsvezetői is, szemléltetve ezzel azt is, hogy a megszokott területeken átívelő gondolkodás hogyan vezet el az innovációhoz. Az elméleti gondolkodók éllovasaként és innovációs partnerként Michael Gale beststeller-író és szerte a világban dolgozó tanácsadó szolgál bepillantással a fontos részletekbe. Hogyan lehet átfogóan megújítani az üzleti folyamatokat? Hogyan küzdjük le az elavult gondolkodási mintákat? Hogyan lehet egy egész vállalat új alapokra helyezni? Többek között ezek a gondolatok is központi jelentőséggel bírnak a napjainkban tapasztalható példátlan és gyökeres átalakulási folyamatokban. A legkülönbözőbb méretű vállalatoknak a mikrovállalkozástól a nemzetközi konszernig proaktívan ki kell fejleszteniük a világos elképzeléseiket a jövőről.

A drupa Cube a legkülönbözőbb módon biztosít erre lehetőséget – többek között vitaindító előadások, vállalatvezetői fórumok, vezetői agytrösztök és márkatörténetek révén.

dna – drupa next age

A dna a drupa next age rövidítése. Ezt a különbemutatót az iparág jövőjét meghatározó témáknak szentelik, hogy ezzel is ösztönözzék a kölcsönösen termékeny kapcsolatot a vezető világpiaci szereplők, az induló vállalkozások és az innovatív közepes vállalatok között. A dip! drupa innovation park induló vállalatokat bemutató csoportjára építve és az új csarnokkiosztás szerves részeként az Start-up-ok innovátorai itt mutathatják be a meghatározó vertikális technológiákhoz kapcsolódó termékötleteiket, szolgáltatásaikat és inovatív megközelítéseiket – legjobb gyakorlatot tükröző példák vagy üzleti koncepciók formájában.

Touchpoint Packaging

A csomagolások nyomtatásában rejlő növekedési lehetőségeket változatlanul hatalmasnak ítélik. A drupa szakvásáron ezt az alapvető piaci jelentőséget a touchpoint packaging különbemutató tükrözi. Az epda Európai Márka- és Csomagolás-tervezési Szövetség együttműködésével a touchpoint packaging a csomagolás jövőbeni világát és mindenek előtt a csomagolások tervezésének színterét jelenti. De mi a legjobb módja annak, hogy bemutassák a csomagolások jövőjét?

A koncepció középpontjában az a kérdés áll, hogy a társadalmunkat meghatározó világméretű megatrendek miként befolyásolják a jövő csomagolási megoldásait az új hordozóktól az egyedi igényekhez igazodó és a környezeti terhelést csökkentő megoldásokon át akár a hálózatba kapcsolt csomagolásokig, vagy akár azokon is túl. A kérdések megfelelő megválaszolására az ipari partnerekkel közösen egy irányító bizottságot alapítottak,amely a teljes értéklánc mentén integrálja az új ismereteket. A tagok a csomagolások valamennyi szempontját képviselik a formatervezéstől – amit az epda EURÓPAI MÁRKA- és CSOMAGOLÁS-TERVERZÉSI SZÖVETSÉG képvisel, a csomagolások előállításán át, amit az AGFA, a BOBST, az ESKO, a HEIDELBERG, a HP INDIGO, a KURZ és a SIEGWERK képvisel, a márkatulajdonosokig, a DANONÉ-ig és a NESTLÉ-ig bezárólag.

A jövőbe mutató csomagolási megoldások merőben egyéni megítélését biztosítják a milánói NABA formatervezési főiskola és más neves oktatási intézmények tanulói. Az ipari partnerek oldalán a BST ELTROMAT, a CLOUDLAB, a DALIM, az EFI, a KODAK, a KOENIG & BAUER, a KONICA MINOLTA, a SAUERESSIG, a WERK II és a MERCK teljesítik ki a szakismereteket.

A látogatók a szakvásár kiemelt fénypontjaként az innovatív formatervezési és csomagolási megoldások bemutatásának is örülhetnek, amelyek a jövő fogyasztónak és márkatulajdonosainak az igényeihez és követelményeihez igazodnak. A különböző nézőpontok összekapcsolásával a Touchpoint Packaging a csomagolási nyomtatás fénypontja a drupa szakvásáron.

Touchpoint 3D fab+print

Az additív gyártástechnológiai eljárásokban, ezekben a jövőbe mutató vertikális technológiákban látja a drupa 2020 is az egyik kiemelt tematikát. A Touchpoint 3D fab+print különbemutató kiegészíti a kiállítót kínálatát és tükrözi ennek a technológiának a teljes kínálatát, ahol a legújabb és legkorszerűbb technológiákat ugyanúgy bemutatják, mint a legjobb gyakorlatot tükröző példákat. A VDMA Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetségének Additív Gyártási munkaközössége idén először vállalja magára a az előadás-sorozat tartalmai összeállítását és lebonyolítását.

„A drupa érdeklődő látogatóinak szeretnénk közelebb hozni az additív technológiákat és a gépelemek, pótalkatrészek vagy szerszámok gyártásában, hogy valószerűen megítélhessük az additív technológiák jelenlegi és jövőbeni lehetőségeit” – fejtette ki a VDMA, a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége projektvezetője, Dr. Irene Hassinger a konferencia célkitűzését. Az első programpontokat már ki is tűzték: Gert Wirr professzor, a Duisburg-Esseni Egyetem gyártástechnológiai tanszékének vezetője és Dr. Stefan Kleszczynski, az egyetem RTC Rapid Technológiai Központjának vezetője tartanak bevezetőt az additív technológiákról és az ezekben rejlő ígéretes lehetőségekről.

„A kezdeményezésünk egyik kiemelt területe az additív termelési láncok automatizálása és összekapcsolása” – fejtette ki Irene Hassinger. Meghatározó jelentőséget tulajdonítunk ebben a kézzel fogható lehetőségek bemutatásának, ezért az előadások keretében a folyamatláncot alkotó egyes lépéseket világítjuk meg.

A szakvásáron értelemszerűen a nyomdatechnikai és papíripari alkalmazásokat helyezik előtérbe. Ilyen például a nyomdagépek megnövelt képességű részegységeinek és pótalkatrészeinek additív gyártása vagy a nyomdák előtt kínálkozó 3D nyomtatási lehetőségek felmutatása.

Touchpoint textile

Az új üzletágak motorjaként és kezdeményezőjeként ez az elkülönített szakmai fórum a digitális textilnyomtatási alkalmazásokban rejlő lehetőségeket világítja meg. A touchpoint textile a legkülönbözőbb ágazatok vállalatait köti össze egymással, teret biztosítva az iparágak közötti együttműködésre, az új projektek, termékek és technológiai ötletek fejlesztésére, sőt a helyi „kicsinyített gyárban” a kipróbálásra is.

A touchpoint textile neves partnerei közé tartozik Európa legnagyobb textilipari kutatóközpontja, a DITF Német Textil- és Szálkutató Intézet. A DITF az ágazat valamennyi területét képviselő ipari partnerekkel közösen mutatja be a drupa szakvásáron, a touchpoint packaging live különbemutató keretében élőben a „lekicsinyített digitális textilgyárat” és ezzel az átfogóan hálózatba kapcsolt beszállítói láncot is – a megrendelőtől a késztermékig.

Új szolgáltatások a drupa 2020 szakvásáron

A különbemutatók mellett a kiállítók és látogatók érdekében beruháznak az infrastruktúrába és új szolgáltatásokba is: megjelenik az új szakvásári applikáció, a kereslet-kínálati kereső, a 2016-os drupá-hoz viszonyítva megújult online rendelési felület a kiállítóknak, emellett pedig a vásárvároson belüli tájékozódás megkönnyítésére először egy külön navigációs alkalmazás is. A kiállítók és a szakmai látogatók hatékonyabban és kényelmesebben alakíthatják és tervezhetik a vásáron töltött napjaikat, hogy teljesíthessék a saját célkitűzéseiket.

drupacity lesz Düsseldorf városa

2020. június 16-a és 26-a között Düsseldorf is igazi drupacity lesz, hogy a munkában bővelkedő vásárnapokat ellenpontozva kínáljon szórakozási lehetőségeket szerte a városban. A vendéglátókkal, a szállodákkal és a kereskedőkkel karöltve egy lenyűgöző vendégváró koncepciót alkotnak meg, ami biztosítja az egyensúlyt az üzlet és a kikapcsolódás között.

A drupa 2020 szakvásár ismét elfoglalja a Düsseldorfi Vásárváros teljes területét. A seregszemle 2020. június 16-a, kedd és június 26-a, péntek között naponta 10.00 és 18.00 óra között, szombaton és vasárnap pedig 10 és 17 óra között látogatható.

